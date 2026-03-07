VIDEO: Juan Mata melakukannya lagi! Mantan pemain favorit Manchester United dan Chelsea, Juan Mata, mencetak gol tendangan bebas yang luar biasa untuk Melbourne Victory

Pemain Spanyol berusia 37 tahun itu membuktikan bahwa keahlian teknis tidak mengenal batas usia dalam pertandingan di Allianz Stadium. Pada menit ke-34, Mata mengambil tendangan bebas dan melepaskan tendangan khas kaki kirinya yang melengkung sempurna ke dalam tiang gawang.

Kemenangan tampaknya telah memastikan poin saat pemain pengganti Charles Nduka langsung memberikan dampak. Masuk ke lapangan pada menit ke-69, striker tersebut mencetak gol dengan sentuhan pertamanya, menggandakan keunggulan tim tamu dan membungkam pendukung tuan rumah.

Namun, momentum berubah drastis dalam waktu 120 detik saat tuan rumah menolak menyerah. Apostolos Stamatelopoulos memicu comeback pada menit ke-73 dengan penyelesaian yang klinis. Dua menit kemudian, rekan barunya Ahmet Arslan mencetak gol pertamanya untuk klub. Dua gol beruntun tersebut menyamakan skor menjadi 2-2, mengubah sore yang tampaknya nyaman bagi tim Mata menjadi pertarungan sengit untuk satu poin di hadapan pendukung tuan rumah yang bersemangat.