VIDEO: Juan Mata melakukannya lagi! Mantan pemain favorit Manchester United dan Chelsea, Juan Mata, mencetak gol tendangan bebas yang luar biasa untuk Melbourne Victory

Mantan bintang Manchester United dan Chelsea, Juan Mata, menunjukkan performa gemilang dengan tendangan bebas yang spektakuler untuk Melbourne Victory pada Sabtu. Meskipun kehebatan individu sang pemain Spanyol, timnya harus menyerah setelah kehilangan keunggulan dua gol dalam pertandingan A-League yang penuh drama.

  • Pemenang Piala Dunia kembali ke masa lalu

    Pemain Spanyol berusia 37 tahun itu membuktikan bahwa keahlian teknis tidak mengenal batas usia dalam pertandingan di Allianz Stadium. Pada menit ke-34, Mata mengambil tendangan bebas dan melepaskan tendangan khas kaki kirinya yang melengkung sempurna ke dalam tiang gawang.

    Kemenangan tampaknya telah memastikan poin saat pemain pengganti Charles Nduka langsung memberikan dampak. Masuk ke lapangan pada menit ke-69, striker tersebut mencetak gol dengan sentuhan pertamanya, menggandakan keunggulan tim tamu dan membungkam pendukung tuan rumah.

    Namun, momentum berubah drastis dalam waktu 120 detik saat tuan rumah menolak menyerah. Apostolos Stamatelopoulos memicu comeback pada menit ke-73 dengan penyelesaian yang klinis. Dua menit kemudian, rekan barunya Ahmet Arslan mencetak gol pertamanya untuk klub. Dua gol beruntun tersebut menyamakan skor menjadi 2-2, mengubah sore yang tampaknya nyaman bagi tim Mata menjadi pertarungan sengit untuk satu poin di hadapan pendukung tuan rumah yang bersemangat.

  • Tonton tendangan bebas yang luar biasa dari Mata.

  • Kelas ini bersifat permanen untuk ikon Spanyol.

    Meskipun hasil imbang, sorotan tertuju pada kehebatan individu Mata. Pemain veteran berusia 37 tahun ini telah menjadi pusat perhatian bagi citra global A-League, dan momen-momen berkualitas seperti ini membenarkan antusiasme yang mengiringi kedatangannya di Australia.

    Mantan rekan setimnya di Manchester United, Bruno Fernandes, juga mengunggah video di media sosial yang menampilkan dirinya dan Harry Maguire menonton tendangan bebas Mata. Ia menulis: "Kami tahu dari situ dia tidak akan meleset."

    Setelah pertandingan, Mata mengirimkan salam hangat kepada mantan rekan setimnya dan berharap Bruno bisa mencetak gol serupa segera.

  • Bukan kali pertama untuk menciptakan momen yang bersinar.

    Sebelum tendangan bebasnya, Mata sudah membuat Fernandes terkesan. Dalam kemenangan 3-1 Victory atas Melbourne City pada akhir bulan lalu, pemain Spanyol itu mencetak dua gol, salah satunya dari jarak jauh. Kapten United kemudian membagikan reaksinya di media sosial, menulis: "Juan Mata, pemain hebat!"

