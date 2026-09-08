Real Madrid memasuki panggung Eropa setelah hasil mengecewakan di kompetisi domestik melawan Real Betis. Mourinho secara terbuka menyatakan keinginannya untuk melihat para pemainnya mengubah performa bagus menjadi hasil nyata. "Saya ingin menang [besok]. Saya bisa memberi tahu Anda bahwa saya ingin bermain bagus, tetapi saya tidak ingin bermain bagus seperti yang kami lakukan melawan Real Betis lalu kalah," kata Mourinho.

Tekanan untuk tampil baik semakin besar, terutama karena Real Madrid gagal melaju ke fase akhir kompetisi dalam dua musim sebelumnya. Mourinho bertekad mengembalikan aura Eropa klub, setelah kembali ke klub itu secara khusus untuk membawa trofi besar kembali ke ruang piala. Ia menutup dengan mengatakan: "Kami berada dalam fase di mana kami akan memainkan delapan pertandingan, dan tujuannya adalah lolos [ke fase berikutnya]. Saya ingin fokus pada pertandingan ini saja."