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Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Jose Mourinho dapat sprinkler! Mengapa bos Real Madrid itu diberi hadiah GANJIL sebagai sindiran lucu terhadap kemenangan Inter atas Barcelona

J. Mourinho
Real Madrid
Inter
Barcelona
Champions League
Real Madrid vs Inter
LaLiga

Jose Mourinho bukan sosok asing dengan psywar dan citra ikonik, tetapi bos Real Madrid itu dibuat terkekeh dalam penampilan media terbarunya karena alasan yang sangat berbeda. Menjelang duel besar Liga Champions melawan Inter, juru taktik asal Portugal itu diberi sebuah sprinkler taman sebagai referensi jahil terhadap salah satu malam paling terkenal dalam kariernya.

  • Hadiah aneh untuk The Special One

    Dalam sebuah adegan yang dengan cepat menjadi viral di media sosial, Mourinho tampak memegang sebuah peralatan berkebun saat konferensi pers prapertandingannya di Valdebebas. Manajer Real Madrid itu sedang berbicara kepada media menjelang laga pembuka Liga Champions yang sangat dinanti melawan mantan timnya, Inter, ketika jurnalis Italia Tancredi Palmeri menghampirinya dengan sebuah kejutan.

    Meski benda itu mungkin terlihat acak bagi pengamat biasa, itu adalah sindiran yang disengaja dan sangat lucu terhadap sejarah antara Mourinho dan rival abadi Real Madrid, Barcelona.


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    Kenangan akan kekacauan di Camp Nou

    Hadiah itu merupakan referensi langsung kepada leg kedua semifinal Liga Champions 2010 di Camp Nou. Setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-1 pada leg pertama di San Siro, Inter asuhan Mourinho menampilkan pertahanan yang luar biasa tangguh untuk melaju dengan menyingkirkan Barcelona. Meski kalah 1-0 pada laga tersebut saat bermain dengan sepuluh orang, raksasa Italia itu lolos dengan agregat 3-2, sekaligus secara efektif mengakhiri harapan Pep Guardiola untuk mempertahankan trofi.

    Saat peluit akhir berbunyi, Mourinho yang bersukacita terkenal berlari ke lapangan untuk merayakan bersama para pemainnya dan para suporter tandang. Dalam upaya putus asa yang menuai kritik luas untuk mempersingkat perayaan itu, staf lapangan Camp Nou menyalakan sprinkler otomatis. Namun, rencana itu berbalik menjadi bumerang dan menciptakan salah satu gambar paling ikonik dalam sejarah sepakbola ketika Mourinho terus merayakan di tengah semburan air di sekelilingnya.


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    Menuntut respons yang klinis

    Real Madrid memasuki panggung Eropa setelah hasil mengecewakan di kompetisi domestik melawan Real Betis. Mourinho secara terbuka menyatakan keinginannya untuk melihat para pemainnya mengubah performa bagus menjadi hasil nyata. "Saya ingin menang [besok]. Saya bisa memberi tahu Anda bahwa saya ingin bermain bagus, tetapi saya tidak ingin bermain bagus seperti yang kami lakukan melawan Real Betis lalu kalah," kata Mourinho.

    Tekanan untuk tampil baik semakin besar, terutama karena Real Madrid gagal melaju ke fase akhir kompetisi dalam dua musim sebelumnya. Mourinho bertekad mengembalikan aura Eropa klub, setelah kembali ke klub itu secara khusus untuk membawa trofi besar kembali ke ruang piala. Ia menutup dengan mengatakan: "Kami berada dalam fase di mana kami akan memainkan delapan pertandingan, dan tujuannya adalah lolos [ke fase berikutnya]. Saya ingin fokus pada pertandingan ini saja."

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