VIDEO: Jesse Lingard mencetak sejarah dengan gol pertamanya untuk Corinthians saat mantan bintang Man Utd itu merayakannya dengan tarian khasnya

Lingard telah menorehkan namanya dalam sejarah sepak bola Brasil setelah mencetak gol pertamanya untuk Corinthians dalam kemenangan 1-0 atas Barra. Gol tersebut bukan sekadar gol penentu kemenangan biasa, karena ia menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak gol dalam sejarah Copa do Brasil. Pemain asal Inggris ini, yang bergabung dengan Corinthians pada bulan Maret setelah hengkang dari FC Seoul, menunjukkan dengan tepat mengapa klub tersebut berjuang keras untuk mendapatkan tanda tangannya dengan mencetak gol yang sangat akurat tepat sebelum peluit babak pertama dibunyikan.

Tendangan bebas dari Matheus Pereira dibelokkan ke arah Pedro Raul, yang menyundul bola dengan sempurna ke arah Lingard. Pemain berusia 33 tahun itu menunjukkan kemampuannya yang berkelas, dengan melepaskan tendangan voli pertama yang indah ke dalam gawang. Setelah peninjauan VAR selama lima menit, gol tersebut secara resmi disahkan, sehingga Lingard dapat sepenuhnya menikmati selebrasi "JLingz" yang terkenal itu.



