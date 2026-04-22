LingardGetty
VIDEO: Jesse Lingard mencetak sejarah dengan gol pertamanya untuk Corinthians saat mantan bintang Man Utd itu merayakannya dengan tarian khasnya

Jesse Lingard secara resmi mencetak gol pertamanya di Amerika Selatan, dengan mencetak gol bersejarah pertamanya untuk Corinthians guna memastikan kemenangan penting 1-0 atas Barra. Mantan bintang Manchester United itu terbukti menjadi penentu kemenangan pada leg pertama babak kelima Copa do Brasil dan menari dengan gaya khasnya untuk merayakannya.

  Momen bersejarah bagi Lingard

    Lingard telah menorehkan namanya dalam sejarah sepak bola Brasil setelah mencetak gol pertamanya untuk Corinthians dalam kemenangan 1-0 atas Barra. Gol tersebut bukan sekadar gol penentu kemenangan biasa, karena ia menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak gol dalam sejarah Copa do Brasil. Pemain asal Inggris ini, yang bergabung dengan Corinthians pada bulan Maret setelah hengkang dari FC Seoul, menunjukkan dengan tepat mengapa klub tersebut berjuang keras untuk mendapatkan tanda tangannya dengan mencetak gol yang sangat akurat tepat sebelum peluit babak pertama dibunyikan.

    Tendangan bebas dari Matheus Pereira dibelokkan ke arah Pedro Raul, yang menyundul bola dengan sempurna ke arah Lingard. Pemain berusia 33 tahun itu menunjukkan kemampuannya yang berkelas, dengan melepaskan tendangan voli pertama yang indah ke dalam gawang. Setelah peninjauan VAR selama lima menit, gol tersebut secara resmi disahkan, sehingga Lingard dapat sepenuhnya menikmati selebrasi "JLingz" yang terkenal itu.


    • Iklan

  Mengatasi awal yang sulit

    Gol tersebut menjadi titik balik yang signifikan bagi Lingard, yang sebelumnya kesulitan beradaptasi dengan kerasnya kompetisi sepak bola Brasil. Ia sempat tampil kurang memuaskan saat pertama kali masuk starting XI melawan Internacional, pertandingan yang pada akhirnya membuat mantan manajer Dorival Junior kehilangan jabatannya. Setelah dikritik karena kurangnya kebugaran dan kontribusi yang minim, penampilan gemilangnya yang membawa kemenangan di Florianópolis ini menjadi respons tegas bagi para pengkritiknya.

    Corinthians harus bekerja keras untuk meraih keunggulan dalam leg pertama babak kelima ini. Barra, tim divisi ketiga, terbukti menjadi lawan yang tangguh, menguji ketangguhan Timao dan membentur tiang gawang di awal pertandingan. Namun, penyelesaian akhir yang klinis dari Lingard memberikan terobosan yang dibutuhkan untuk memberi raksasa Sao Paulo itu keunggulan penting menjelang leg kedua di Neo Quimica Arena pada 14 Mei.

  • Corinthians v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Jadwal yang padat menanti

    Lingard dan rekan-rekan setimnya tak punya banyak waktu untuk merenungkan gol bersejarah ini karena jadwal pertandingan yang padat. Corinthians akan menghadapi Vasco da Gama dalam laga domestik berikutnya sebelum mengalihkan fokus ke ujian besar di kancah kontinental. Pasukan Fernando Diniz akan berhadapan dengan Penarol di Copa Libertadores, sebuah kompetisi di mana mantan pemain internasional Inggris itu diharapkan dapat memanfaatkan pengalamannya di Eropa untuk memimpin tim ini ke depan.