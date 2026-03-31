VIDEO: Jermain Defoe memamerkan pengetahuannya tentang pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Premier saat ia dengan mengesankan menyebutkan jumlah gol Frank Lampard secara tepat dalam permainan 'lebih tinggi atau lebih rendah'

Saat berbincang dengan GOAL di ajang London Football Awards, yang diselenggarakan bersama Willow Foundation, Defoe mengikuti tantangan kuis Premier League yang cukup rumit. Mantan pemain internasional Inggris yang telah mencetak 162 gol di kompetisi tersebut ini diminta menebak apakah berbagai legenda telah mencetak gol lebih banyak atau lebih sedikit daripada total golnya. Ketika ditanya tentang Owen, sang striker langsung menjawab: "150, lebih sedikit." Ia kemudian dengan tepat menyebutkan bahwa Robin van Persie telah mencetak gol lebih sedikit darinya. Namun, ketika nama Fowler disebutkan, ia menunjukkan ketepatan luar biasa dengan menyatakan: "163, satu lebih banyak dari saya."