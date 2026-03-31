VIDEO: Jermain Defoe memamerkan pengetahuannya tentang pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Premier saat ia dengan mengesankan menyebutkan jumlah gol Frank Lampard secara tepat dalam permainan 'lebih tinggi atau lebih rendah'
Defoe bermain lebih tinggi atau lebih rendah
Saat berbincang dengan GOAL di ajang London Football Awards, yang diselenggarakan bersama Willow Foundation, Defoe mengikuti tantangan kuis Premier League yang cukup rumit. Mantan pemain internasional Inggris yang telah mencetak 162 gol di kompetisi tersebut ini diminta menebak apakah berbagai legenda telah mencetak gol lebih banyak atau lebih sedikit daripada total golnya. Ketika ditanya tentang Owen, sang striker langsung menjawab: "150, lebih sedikit." Ia kemudian dengan tepat menyebutkan bahwa Robin van Persie telah mencetak gol lebih sedikit darinya. Namun, ketika nama Fowler disebutkan, ia menunjukkan ketepatan luar biasa dengan menyatakan: "163, satu lebih banyak dari saya."
Tepat sekali dengan Lampard
Penyerang yang tajam ini terus mempertahankan performa mengesankan seiring berjalannya pertandingan. Ia dengan tepat menebak bahwa pahlawan Leicester City, Jamie Vardy, dan legenda Manchester United, Teddy Sheringham, berada di peringkat yang lebih rendah darinya dalam daftar historis tersebut. Momen paling menonjol dalam wawancara itu terjadi ketika pewawancara menyinggung nama legenda Chelsea, Lampard. Tanpa ragu sedikit pun, Defoe dengan percaya diri menyatakan: "Lebih tinggi, 177." Ia menutup segmen brilian tersebut dengan tepat menyebutkan bahwa ikon Newcastle United, Cole, berada di peringkat yang lebih tinggi dalam daftar bergengsi tersebut, membuktikan bahwa ia menguasai buku rekor dengan sangat baik.
Karier mencetak gol yang legendaris
Defoe adalah seorang striker ternama yang dikenal karena naluri mencetak golnya yang luar biasa sepanjang kariernya yang dinamis. Ia meninggalkan jejak terbesar di Tottenham Hotspur, di mana ia mencetak 143 gol dalam 363 penampilan dan memenangkan Piala Liga Inggris pada tahun 2008. Perjalanannya juga mencakup masa-masa produktif bersama West Ham, Sunderland, Portsmouth, Bournemouth, dan Toronto. Di akhir kariernya, Defoe menunjukkan kelasnya yang tak lekang oleh waktu dengan bergabung ke Rangers, mencetak 32 gol dalam 74 pertandingan, dan meraih gelar juara Skotlandia pada musim 2020/2021 sebelum akhirnya kembali ke Sunderland dan pensiun pada tahun 2022.
Para tim papan atas Liga Premier
Dalam skema besar sejarah Liga Premier, Defoe dengan nyaman menempati posisi di 10 besar pencetak gol terbanyak sepanjang masa dengan 162 golnya. Alan Shearer tetap memimpin daftar tersebut dengan 260 gol yang tak terkejar, diikuti ketat oleh Harry Kane dengan 213 gol dan Wayne Rooney dengan 208 gol. Mohamed Salah saat ini menjadi pemain aktif dengan jumlah gol terbanyak di liga dengan 191 gol, setelah berhasil melampaui Cole yang memiliki 187 gol dan Sergio Aguero dengan 184 gol. Dengan Lampard yang mengoleksi 177 gol, Thierry Henry 175 gol, dan Fowler 163 gol, daftar ini mewakili puncak kehebatan penyerang di Inggris.