Goal.com
Live
Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Jeremy Doku menghilang sejenak saat penonton TV langsung dibuat bingung selama pertandingan Liga Champions Manchester City melawan Real Madrid

Winger Manchester City, Jeremy Doku, seolah-olah menghilang tanpa jejak selama pertandingan Liga Champions yang krusial di Santiago Bernabeu. Kesalahan siaran yang aneh membuat para penggemar di seluruh dunia meragukan mata mereka sendiri, karena pemain Belgia itu seolah-olah menghilang dari layar.

  • Gangguan teknis yang mengejutkan pemirsa televisi

    Sementara pertarungan taktis antara raksasa Eropa menjadi sorotan utama, momen viral yang melibatkan Doku mencuri perhatian media sosial. Selama sebuah adegan di babak kedua, winger tersebut sedang berlari menuju bendera sudut ketika tubuhnya seolah-olah menghilang dari layar selama sepersekian detik.

    Insiden tersebut terjadi di dekat garis samping saat Doku berusaha melewati Federico Valverde dan Trent Alexander-Arnold. Anomali visual tersebut diperhatikan oleh ribuan penonton, memicu gelombang teori "glitch in the matrix" yang trending di X dalam hitungan menit setelah peluit akhir dibunyikan.

    • Iklan

  • Tonton klipnya

  • Ilmu di balik hilangnya

    Kenyataan di balik trik sulap tersebut jauh lebih bersifat korporat daripada supranatural. Fenomena tersebut disebabkan oleh Teknologi Penggantian Virtual, yang memungkinkan stasiun televisi untuk menampilkan iklan yang berbeda di papan iklan di sekitar stadion tergantung pada wilayah di mana pertandingan tersebut ditayangkan.

    Karena seragam dan gerakan Doku mengganggu sensor digital yang digunakan untuk menempatkan iklan virtual, perangkat lunak secara tidak sengaja "melukis" papan iklan di atas pemain. Hal ini menciptakan ilusi bahwa bintang City telah dihapus dari lapangan sementara pertandingan terus berlangsung secara real-time.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Misi berat Manchester City di Etihad

    Kekalahan 3-0 City di Bernabeu jelas membuat mereka menghadapi tugas berat di leg kedua di Etihad Stadium pekan depan. Namun, mereka terlebih dahulu akan menghadapi West Ham di Premier League pada Sabtu ini, dengan tim asuhan Pep Guardiola saat ini berada di peringkat kedua klasemen dengan 60 poin dari 29 pertandingan, tujuh poin di belakang pemuncak klasemen Arsenal.

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Elche crest
Elche
ELC
Premier League
West Ham United crest
West Ham United
WHU
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0