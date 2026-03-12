VIDEO: Jeremy Doku menghilang sejenak saat penonton TV langsung dibuat bingung selama pertandingan Liga Champions Manchester City melawan Real Madrid

Sementara pertarungan taktis antara raksasa Eropa menjadi sorotan utama, momen viral yang melibatkan Doku mencuri perhatian media sosial. Selama sebuah adegan di babak kedua, winger tersebut sedang berlari menuju bendera sudut ketika tubuhnya seolah-olah menghilang dari layar selama sepersekian detik.

Insiden tersebut terjadi di dekat garis samping saat Doku berusaha melewati Federico Valverde dan Trent Alexander-Arnold. Anomali visual tersebut diperhatikan oleh ribuan penonton, memicu gelombang teori "glitch in the matrix" yang trending di X dalam hitungan menit setelah peluit akhir dibunyikan.