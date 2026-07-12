VIDEO: ‘Jangan meremehkan aku’ - Lionel Messi terlibat dalam pertengkaran sengit dengan wasit Piala Dunia saat pemain terbaik sepanjang masa Argentina itu memberi tahu wasit FIFA bagaimana seharusnya bersikap

Pertandingan itu sendiri bagaikan rollercoaster emosi, yang akhirnya berakhir dengan kemenangan dramatis 3-1 di babak perpanjangan waktu bagi tim asuhan Lionel Scaloni. Meskipun gol-gol dari Julian Alvarez dan Lautaro Martinez memastikan tim tersebut lolos, gambar Messi yang sedang menegur wasit telah mendominasi perbincangan di media sosial setelah peluit akhir dibunyikan.

Ketegangan memuncak saat Swiss bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Messi, yang berada di barisan pertahanan, merasa Pinheiro terlalu agresif saat mengatur para pemain. Menurut para ahli membaca gerak bibir dari siaran langsung, pemenang Ballon d'Or delapan kali itu memberikan peringatan tegas kepada wasit tersebut, dengan mengatakan: “Bicaralah kepadaku dengan sopan. Jangan tidak menghormatiku. Bicaralah kepadaku dengan sopan; aku sudah berbicara kepadamu dengan sopan.”