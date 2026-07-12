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VIDEO: ‘Jangan meremehkan aku’ - Lionel Messi terlibat dalam pertengkaran sengit dengan wasit Piala Dunia saat pemain terbaik sepanjang masa Argentina itu memberi tahu wasit FIFA bagaimana seharusnya bersikap
Messi kehilangan ketenangannya terhadap wasit
Pertandingan itu sendiri bagaikan rollercoaster emosi, yang akhirnya berakhir dengan kemenangan dramatis 3-1 di babak perpanjangan waktu bagi tim asuhan Lionel Scaloni. Meskipun gol-gol dari Julian Alvarez dan Lautaro Martinez memastikan tim tersebut lolos, gambar Messi yang sedang menegur wasit telah mendominasi perbincangan di media sosial setelah peluit akhir dibunyikan.
Ketegangan memuncak saat Swiss bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Messi, yang berada di barisan pertahanan, merasa Pinheiro terlalu agresif saat mengatur para pemain. Menurut para ahli membaca gerak bibir dari siaran langsung, pemenang Ballon d'Or delapan kali itu memberikan peringatan tegas kepada wasit tersebut, dengan mengatakan: “Bicaralah kepadaku dengan sopan. Jangan tidak menghormatiku. Bicaralah kepadaku dengan sopan; aku sudah berbicara kepadamu dengan sopan.”
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Meningkatnya popularitas Pinheiro di dunia sepak bola global
Pinheiro bukanlah sosok asing di panggung besar. Di usia 38 tahun, wasit asal Portugal ini secara luas dianggap sebagai salah satu wasit elit di kancah sepak bola Eropa. Ia telah membangun reputasi yang kokoh melalui kinerjanya di kompetisi sepak bola domestik dan kontinental, yang membawanya masuk ke dalam jajaran wasit untuk turnamen di Amerika Utara.
Setelah menerima lisensi internasional FIFA pada tahun 2016, Pinheiro telah bertahun-tahun menghadapi situasi bertekanan tinggi, termasuk di Liga Champions dan UEFA Super Cup 2025. Namun, menangani sosok sebesar Messi selama pertandingan sistem gugur Piala Dunia terbukti menjadi tantangan tersendiri bagi wasit kelahiran Vila Nova de Famalicao ini.
- AFP
Juara bertahan melaju ke babak semifinal
Kemenangan tipis atas tim Swiss yang gigih ini berarti Argentina tetap berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan gelar juara yang mereka raih di Qatar. Kepemimpinan Messi, baik melalui permainannya maupun keberaniannya untuk menentang otoritas, tetap menjadi jantung dari tim yang bertekad menjadi tim pertama yang memenangkan Piala Dunia dua kali berturut-turut sejak tim Brasil legendaris pada tahun 1962. Harapan kini melambung tinggi saat Argentina bersiap menghadapi laga semifinal yang sangat dinanti melawan Inggris pada hari Rabu.
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