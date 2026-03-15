Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

VIDEO: ‘Jangan coba-coba di rumah’ - Arda Guler mencetak gol spektakuler dari dalam wilayah pertahanannya sendiri saat Real Madrid menghancurkan Elche

Arda Güler menciptakan momen yang sungguh ajaib untuk mengakhiri kemenangan telak Real Madrid 4-1 atas Elche, dengan melepaskan tendangan lob menakjubkan sejauh 68 meter dari dalam wilayah pertahanannya sendiri. Tendangan berani itu membuat penonton di Bernabeu terpesona dan menjadi gambaran sempurna atas dominasi Los Blancos malam itu, sementara sang gelandang serang berusia 21 tahun itu dengan bangga membagikan video spektakuler tersebut di Instagram.

  • Aksi heroik Guler di garis tengah lapangan

    Momen paling menonjol pada malam itu terjadi pada menit ke-88 pertandingan, ketika Guler—yang baru saja masuk menggantikan Vinicius Junior—melihat kiper Elche, Matias Dituro, menjauh cukup jauh dari garis gawangnya. Dengan visi permainan yang jauh melampaui usianya yang baru 21 tahun, sang playmaker melepaskan tendangan lob dengan pengukuran yang sempurna dari jarak 68,6 meter, yang melambung melewati kiper yang sedang mundur dan masuk ke gawang.

  • Tonton klipnya

  • Arbeloa kehilangan akal sehatnya karena tendangan lob Guler

    Pelatih kepala Alvaro Arbeloa tampak tak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat membahas gol tersebut dalam sesi wawancara pasca-pertandingan. Mantan bek Madrid yang telah beradaptasi dengan mulus di bangku cadangan itu mengatakan bahwa gol tersebut cukup unik untuk dikenang selamanya. Gol tersebut menjadi penutup malam di mana Madrid kini hanya terpaut satu poin dari pemuncak klasemen, Barcelona.

    “Kalian harus membawa bingkai dan memasukkannya ke dalam bingkai foto. Ini hal yang tidak biasa. Luar biasa. Saya melihat semua orang mengangkat tangan mereka karena takjub, saya juga. Ini layak dibayar dengan satu tiket, atau dua atau tiga, untuk melihat apa yang telah dia lakukan,” kata Arbeloa kepada wartawan saat ia merefleksikan skor 4-1 tersebut.

    Sementara Guler mencuri perhatian, Federico Valverde melanjutkan performa gemilangnya setelah mencetak hat-trick pada laga tengah pekan melawan Manchester City. Gelandang asal Uruguay itu menggandakan keunggulan Madrid menjelang akhir babak pertama, mencetak gol ke sudut atas gawang dengan penyelesaian yang klinis setelah Antonio Rudiger sebelumnya membuka skor dengan tendangan keras ke gawang yang kosong. Tuan rumah tetap menguasai permainan sepenuhnya, dengan Dean Huijsen menambah gol ketiga melalui sundulan yang melambung tinggi dari umpan silang Daniel Yanez. Meskipun gol bunuh diri Manuel Angel sempat memberi secercah harapan bagi Elche, tim tamu tidak pernah terlihat mampu melakukan comeback yang sesungguhnya.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Persiapan menjelang laga melawan Manchester City

    Kemenangan ini menjadi pemanasan yang sempurna menjelang lawatan ke Etihad Stadium pada Selasa nanti. Los Blancos memimpin dengan skor telak 3-0 atas Manchester City dalam laga babak 16 besar Liga Champions, dan berkat kemenangan atas Elche ini, Arbeloa dapat melakukan rotasi skuadnya. Para pemain kunci seperti Valverde, yang mencetak gol kelimanya dalam tiga pertandingan, ditarik lebih awal untuk menghemat tenaga. Namun, sang pelatih tetap waspada terhadap tantangan yang menanti mereka di Inggris meskipun momentum domestik mereka sedang bagus. “Ini akan sangat sulit; mereka akan memaksa kami hingga batas maksimal dan kami harus berjuang keras. Kami memiliki keunggulan yang bagus, tapi kami tidak boleh terpaku pada itu. Kami tahu dari tahun-tahun sebelumnya bahwa ketika mereka sedang dalam performa terbaik, mereka akan menggilas siapa pun,” Arbeloa memperingatkan.

