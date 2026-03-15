Pelatih kepala Alvaro Arbeloa tampak tak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat membahas gol tersebut dalam sesi wawancara pasca-pertandingan. Mantan bek Madrid yang telah beradaptasi dengan mulus di bangku cadangan itu mengatakan bahwa gol tersebut cukup unik untuk dikenang selamanya. Gol tersebut menjadi penutup malam di mana Madrid kini hanya terpaut satu poin dari pemuncak klasemen, Barcelona.

“Kalian harus membawa bingkai dan memasukkannya ke dalam bingkai foto. Ini hal yang tidak biasa. Luar biasa. Saya melihat semua orang mengangkat tangan mereka karena takjub, saya juga. Ini layak dibayar dengan satu tiket, atau dua atau tiga, untuk melihat apa yang telah dia lakukan,” kata Arbeloa kepada wartawan saat ia merefleksikan skor 4-1 tersebut.

Sementara Guler mencuri perhatian, Federico Valverde melanjutkan performa gemilangnya setelah mencetak hat-trick pada laga tengah pekan melawan Manchester City. Gelandang asal Uruguay itu menggandakan keunggulan Madrid menjelang akhir babak pertama, mencetak gol ke sudut atas gawang dengan penyelesaian yang klinis setelah Antonio Rudiger sebelumnya membuka skor dengan tendangan keras ke gawang yang kosong. Tuan rumah tetap menguasai permainan sepenuhnya, dengan Dean Huijsen menambah gol ketiga melalui sundulan yang melambung tinggi dari umpan silang Daniel Yanez. Meskipun gol bunuh diri Manuel Angel sempat memberi secercah harapan bagi Elche, tim tamu tidak pernah terlihat mampu melakukan comeback yang sesungguhnya.