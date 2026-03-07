VIDEO: Ivan Toney mempersembahkan penghormatan samba untuk Vinicius Jr dengan perayaan bendera sudut setelah mencetak gol lagi untuk Al-Ahli

Kemenangan ini memberikan Al-Ahli keunggulan tipis satu poin di puncak klasemen, meskipun tekanan dari tim-tim di bawahnya tetap sangat besar. Al-Hilal tetap bersaing berkat penampilan gemilang Karim Benzema, yang mencetak dua gol dalam kemenangan 4-0 atas Al-Najmah. Sementara itu, Al-Nassr milik Cristiano Ronaldo memiliki kesempatan untuk menyalip tim Toney jika mereka bisa meraih kemenangan melawan Neom SC. Perburuan gelar juara tampaknya akan menjadi salah satu yang paling kompetitif dalam sejarah divisi ini.

Toney menyadari bahwa pekerjaan belum selesai, meskipun ada euforia setelah kemenangan derby. “Kami tahu ini akan sulit; ini hari derby dan kami harus memastikan Jeddah tetap hijau,” kata Toney kepada situs resmi liga. “Kalian mendengarnya hari ini; para penggemar adalah pemain ke-12 di lapangan. Mereka membawa kami melewati pertandingan ini, dan jika mereka tetap bersama kami sepanjang musim seperti ini, maka kami bisa melakukan sesuatu yang istimewa.”