Setelah mencetak gol, Toney berlari menuju bendera sudut untuk melakukan gerakan tarian khas, yang langsung dibandingkan dengan bintang Real Madrid, Vinicius Jr. Pemain Brasil itu dikenal karena perayaan ritmisnya di dekat bendera, dan penampilan Toney membawa sentuhan gaya samba ke Stadion Alinma. Kemenangan ini membuat Al-Ahli unggul satu poin dari Al-Nassr dan Al-Hilal dalam persaingan gelar yang sengit.
VIDEO: Ivan Toney mempersembahkan penghormatan samba untuk Vinicius Jr dengan perayaan bendera sudut setelah mencetak gol lagi untuk Al-Ahli
Rayakan dengan gerakan dansa khas Vinicius
Persaingan perebutan gelar semakin memanas di puncak klasemen.
Kemenangan ini memberikan Al-Ahli keunggulan tipis satu poin di puncak klasemen, meskipun tekanan dari tim-tim di bawahnya tetap sangat besar. Al-Hilal tetap bersaing berkat penampilan gemilang Karim Benzema, yang mencetak dua gol dalam kemenangan 4-0 atas Al-Najmah. Sementara itu, Al-Nassr milik Cristiano Ronaldo memiliki kesempatan untuk menyalip tim Toney jika mereka bisa meraih kemenangan melawan Neom SC. Perburuan gelar juara tampaknya akan menjadi salah satu yang paling kompetitif dalam sejarah divisi ini.
Toney menyadari bahwa pekerjaan belum selesai, meskipun ada euforia setelah kemenangan derby. “Kami tahu ini akan sulit; ini hari derby dan kami harus memastikan Jeddah tetap hijau,” kata Toney kepada situs resmi liga. “Kalian mendengarnya hari ini; para penggemar adalah pemain ke-12 di lapangan. Mereka membawa kami melewati pertandingan ini, dan jika mereka tetap bersama kami sepanjang musim seperti ini, maka kami bisa melakukan sesuatu yang istimewa.”
Memburu rekor dan Sepatu Emas
Gol Toney melawan Al-Ittihad membuat total golnya menjadi 24 untuk musim ini, memperkuat posisinya dalam perburuan Sepatu Emas. Toney kini berada di puncak klasemen, unggul dua gol dari Julian Quinones dari Al Qadsiah, dan tiga gol dari Ronaldo. Dengan musim panas yang semakin dekat, Toney tetap fokus pada gambaran besar, baik gelar domestik maupun pengakuan internasional. Jika ia terus mempertahankan level penampilannya ini, perayaan—baik yang biasa maupun tidak biasa—kemungkinan besar akan menjadi pemandangan yang sangat sering terlihat dalam beberapa minggu ke depan.