VIDEO: 'Ivan Toney dipermalukan!' - Cristiano Ronaldo mengejek striker Inggris itu sambil berteriak di depannya di tengah persaingan memperebutkan Sepatu Emas Liga Pro Arab Saudi
CR7 membalas dendam
Ketegangan antara kedua bintang top itu memuncak saat Al-Nassr memastikan kemenangan penting 2-0 atas Al-Ahli. Meskipun Ronaldo membuka skor dengan penyelesaian yang tajam pada menit ke-76, justru gol kedua itulah yang menjadi pemicu adegan paling dramatis malam itu.
Saat Kingsley Coman menggandakan keunggulan pada menit ke-90, Ronaldo terekam kamera sedang berteriak langsung ke arah Toney dengan cara yang provokatif. Hal ini ditafsirkan oleh sebagian orang sebagai respons langsung terhadap komentar terbaru yang dilontarkan mantan pemain Brentford tersebut mengenai keadilan wasit di liga.
Sebuah cuplikan insiden tersebut diunggah oleh akun X @TheNassrZone, dengan keterangan: "Ivan Toney dipermalukan."
Tuduhan-tuduhan keras terhadap wasit
Ketegangan ini bermula dari serangan pedas yang dilontarkan Toney terhadap ofisial Liga Pro Saudi awal bulan ini. Usai pertandingan yang berakhir imbang 1-1 melawan Al-Fayha, Toney menuduh wasit berpihak pada Al-Nassr, dengan menyiratkan adanya agenda untuk "menyerahkan trofi" kepada tim Ronaldo.
"Saya pikir poin pembicaraan yang paling menonjol adalah dua penalti itu, jelas sekali," kata Toney saat itu. "Ketika kami mencoba berbicara dengan wasit, dia menyuruh kami untuk 'fokus pada AFC [Champions League]'. Bagaimana wasit bisa mengatakan hal ini? Kami sedang membicarakan pertandingan ini dan dia malah menyuruh kami fokus pada AFC. Jelas apa yang sedang dipengaruhi di sini."
Kekacauan di masa tambahan waktu
Pertandingan Al-Nassr melawan Al-Ahli berakhir dengan keributan yang memalukan setelah bentrokan massal meletus di menit-menit akhir, dipicu oleh tekel keras yang dilakukan Coman terhadap Merih Demiral, yang membuat para pemain dari kedua bangku cadangan menyerbu lapangan. Saat petugas keamanan berjuang untuk menjaga ketertiban di tengah benda-benda yang dilemparkan dari tribun, hasil akhir pertandingan ini memastikan kemenangan yang membuat Al-Nassr unggul delapan poin di puncak klasemen Liga Pro Saudi. Dengan hanya empat pertandingan tersisa, Ronaldo kini berada di ambang gelar liga domestik pertamanya sejak tiba di Timur Tengah pada 2023, meskipun Al-Hilal masih memiliki satu pertandingan tersisa.
Bek Al-Ahli, Demiral, sebelumnya memanaskan suasana dengan membawa medali AFC Champions League ke stadion, sambil mengunggah postingan di media sosial yang mengejek bahwa itu adalah kali pertama medali Champions League terlihat di kandang Al-Nassr. Namun, Ronaldo membalas ejekan suporter Al-Ahli tentang kurangnya trofi Al-Nassr dengan mengingatkan mereka: ‘Saya punya lima,’ merujuk pada gelar-gelar Eropa yang dimilikinya. Persaingan di lapangan tercermin dalam daftar pencetak gol, di mana Julián Quiñones dari Al-Qadsiah saat ini memimpin dengan 28 gol, diikuti oleh Ivan Toney dari Al-Ahli di posisi kedua dengan 27 gol, sementara Ronaldo berada di posisi ketiga dengan 25 gol saat ia mengejar gelar juara dan Sepatu Emas.