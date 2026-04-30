VIDEO: 'Ivan Toney dipermalukan!' - Cristiano Ronaldo mengejek striker Inggris itu sambil berteriak di depannya di tengah persaingan memperebutkan Sepatu Emas Liga Pro Arab Saudi

Pertandingan Al-Nassr melawan Al-Ahli berakhir dengan keributan yang memalukan setelah bentrokan massal meletus di menit-menit akhir, dipicu oleh tekel keras yang dilakukan Coman terhadap Merih Demiral, yang membuat para pemain dari kedua bangku cadangan menyerbu lapangan. Saat petugas keamanan berjuang untuk menjaga ketertiban di tengah benda-benda yang dilemparkan dari tribun, hasil akhir pertandingan ini memastikan kemenangan yang membuat Al-Nassr unggul delapan poin di puncak klasemen Liga Pro Saudi. Dengan hanya empat pertandingan tersisa, Ronaldo kini berada di ambang gelar liga domestik pertamanya sejak tiba di Timur Tengah pada 2023, meskipun Al-Hilal masih memiliki satu pertandingan tersisa.

Bek Al-Ahli, Demiral, sebelumnya memanaskan suasana dengan membawa medali AFC Champions League ke stadion, sambil mengunggah postingan di media sosial yang mengejek bahwa itu adalah kali pertama medali Champions League terlihat di kandang Al-Nassr. Namun, Ronaldo membalas ejekan suporter Al-Ahli tentang kurangnya trofi Al-Nassr dengan mengingatkan mereka: ‘Saya punya lima,’ merujuk pada gelar-gelar Eropa yang dimilikinya. Persaingan di lapangan tercermin dalam daftar pencetak gol, di mana Julián Quiñones dari Al-Qadsiah saat ini memimpin dengan 28 gol, diikuti oleh Ivan Toney dari Al-Ahli di posisi kedua dengan 27 gol, sementara Ronaldo berada di posisi ketiga dengan 25 gol saat ia mengejar gelar juara dan Sepatu Emas.