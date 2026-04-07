Video: Insiden tamparan di PSG dan insiden Xavi... Peluit wasit dalam laga "Barcelona vs Atlético" memicu ketegangan

UEFA menunjuk wasit asal Rumania, Istvan Kovacs, untuk memimpin pertandingan antara Barcelona dan Atlético Madrid dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

Para pendukung Atlético Madrid memiliki kenangan buruk terhadap wasit asal Rumania tersebut sejak musim panas lalu, saat ia memimpin pertandingan tim Spanyol itu melawan Paris Saint-Germain yang dimenangkan oleh tim asuhan Enrique dengan skor 4-0 di Piala Dunia Antarklub 2025.

Dalam pengalaman tersebut, Kovács menjadi sasaran kritik dari para penggemar, pelatih Rojiblancos Diego Simeone, dan kapten tim Koke.

Para pemain telah memprotes apa yang mereka anggap sebagai pengabaian wasit terhadap kartu merah Nuno Mendes di babak pertama, setelah ia menjatuhkan Giuliano Simeone yang sedang berhadapan satu lawan satu dengan kiper, kemudian kartu merah Linglet di babak kedua, menurut surat kabar El Desmarque, yang mengatakan bahwa wasit asal Rumania itu memperkeruh kontroversi dengan menganulir gol Giuliano Alvarez (menit ke-57), setelah tinjauan video yang mengingatkan wasit akan pelanggaran sebelumnya dalam permainan gol melawan Koke.

Selain itu, rekor Atlético Madrid di bawah kepemimpinan István Kovács tidak memberikan harapan bagi para pendukung Madrid; wasit asal Rumania tersebut telah memimpin lima pertandingan mereka dan mereka tidak pernah menang dalam satu pun: empat kekalahan dan satu hasil imbang.