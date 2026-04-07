FC Barcelona v Paris Saint-Germain: Quarter-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

Video: Insiden tamparan di PSG dan insiden Xavi... Peluit wasit dalam laga "Barcelona vs Atlético" memicu ketegangan

Suasana pesimistis menyelimuti pertandingan yang dinantikan

Atlético Madrid dan Barcelona akan kembali bertanding pada Rabu malam mendatang, hanya empat hari setelah pertemuan mereka di La Liga yang berlangsung Sabtu lalu di Stadion Metropolitano, di mana pemain veteran Robert Lewandowski memastikan kemenangan 2-1 bagi tim Catalan pada menit ke-87.

Tim asuhan pelatih Hans Flick berhasil meraih tiga poin, namun pertandingan tersebut diwarnai oleh kontroversi wasit.

Pertemuan kedua tim ini kembali berlangsung di tengah suasana yang memanas pasca insiden pada pertandingan Sabtu lalu, ditambah lagi dengan penunjukan wasit oleh UEFA yang tidak disetujui oleh suporter kedua tim.

    UEFA menunjuk wasit asal Rumania, Istvan Kovacs, untuk memimpin pertandingan antara Barcelona dan Atlético Madrid dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

    Para pendukung Atlético Madrid memiliki kenangan buruk terhadap wasit asal Rumania tersebut sejak musim panas lalu, saat ia memimpin pertandingan tim Spanyol itu melawan Paris Saint-Germain yang dimenangkan oleh tim asuhan Enrique dengan skor 4-0 di Piala Dunia Antarklub 2025.

    Dalam pengalaman tersebut, Kovács menjadi sasaran kritik dari para penggemar, pelatih Rojiblancos Diego Simeone, dan kapten tim Koke.

    Para pemain telah memprotes apa yang mereka anggap sebagai pengabaian wasit terhadap kartu merah Nuno Mendes di babak pertama, setelah ia menjatuhkan Giuliano Simeone yang sedang berhadapan satu lawan satu dengan kiper, kemudian kartu merah Linglet di babak kedua, menurut surat kabar El Desmarque, yang mengatakan bahwa wasit asal Rumania itu memperkeruh kontroversi dengan menganulir gol Giuliano Alvarez (menit ke-57), setelah tinjauan video yang mengingatkan wasit akan pelanggaran sebelumnya dalam permainan gol melawan Koke.

    Selain itu, rekor Atlético Madrid di bawah kepemimpinan István Kovács tidak memberikan harapan bagi para pendukung Madrid; wasit asal Rumania tersebut telah memimpin lima pertandingan mereka dan mereka tidak pernah menang dalam satu pun: empat kekalahan dan satu hasil imbang.

    Keadaan Barcelona tidak jauh berbeda dengan wasit asal Rumania tersebut; meskipun ia baru memimpin dua pertandingan mereka, Barcelona juga belum pernah menang saat ia bertugas: satu hasil imbang dan satu kekalahan.

    Kekalahan terakhir Barcelona di bawah asuhan Kovac telah memicu gelombang protes yang luas, dan ironisnya, mereka juga kalah dari Paris Saint-Germain di Camp Nou, pada leg kedua perempat final Liga Champions.

    Dalam pertandingan tersebut (April 2024), Barcelona mengeluhkan kartu merah yang diterima Ronald Araujo, serta penalti akibat pelanggaran Cancelo terhadap Dembélé. Akibatnya, Xavi Hernández pun diusir dari lapangan setelah memprotes keputusan wasit.

    Xavi saat itu mengatakan: "Saya bilang ke wasit bahwa dia sangat buruk, dan itu bencana. Sangat menyedihkan bahwa perjalanan kami di Liga Champions berakhir karena kesalahan wasit."