VIDEO: Insiden gesekan di titik penalti yang membuat tendangan Harry Kane melebar jauh ke sisi gawang Bayern Munich - dengan 'trik kotor' bintang Wolfsburg Jeanuel Belocian terekam kamera

Kegagalan ini mengakhiri rekor luar biasa 24 tendangan penalti beruntun yang berhasil di Bundesliga bagi pemain berusia 32 tahun tersebut. Sejak pindah dari Tottenham ke Bavaria, Kane telah menjadi tolok ukur utama dalam hal tendangan penalti di Jerman, namun bahkan para penuntas peluang terbaik di dunia pun tidak kebal terhadap rintangan psikologis dan fisik dari 'seni gelap' ini. Sebelum akhir pekan ini, satu-satunya kegagalan Kane musim ini terjadi di Liga Champions melawan Union Saint-Gilloise pada Januari dan di DFB-Pokal, di mana Florian Stritzel dari Wehen Wiesbaden berhasil menahan tendangannya.

Secara statistik, Kane tetap menjadi raksasa dari jarak 12 yard. Ini hanyalah kegagalan ketiganya saat mengenakan seragam Bayern di semua kompetisi, setelah berhasil mencetak 37 dari 40 percobaannya. Meskipun mengalami kegagalan langka melawan Wolfsburg, ia mempertahankan tingkat konversi 92,5%, yang membuatnya tetap berada di antara penendang penalti paling mematikan dalam sejarah sepak bola dunia.