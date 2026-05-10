VIDEO: Insiden gesekan di titik penalti yang membuat tendangan Harry Kane melebar jauh ke sisi gawang Bayern Munich - dengan 'trik kotor' bintang Wolfsburg Jeanuel Belocian terekam kamera

Saat Kane bersiap untuk mengambil tendangan penalti setelah Michael Olise dilanggar oleh Konstantinos Koulierakis, kamera menangkap bek Wolfsburg Jeanuel Belocian melakukan taktik curang yang patut dipertanyakan. Pemain berusia 21 tahun itu terlihat dengan halus menggaruk rumput di sekitar titik penalti menggunakan kancing sepatunya sementara wasit sedang sibuk menangani para pemain Bayern yang terganggu.
"Trik kotor" tersebut tampaknya memberikan efek yang diinginkan. Saat Kane melakukan pendekatan khasnya, kaki penopangnya tampak sedikit bergeser di atas tanah yang rusak, membuatnya condong ke belakang dan melepaskan tendangan yang melebar jauh dari tiang kanan. Itu adalah momen mengejutkan bagi para penggemar Bayern, yang sudah terbiasa melihat Kane selalu akurat dari titik penalti.