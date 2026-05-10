VIDEO: Insiden gesekan di titik penalti yang membuat tendangan Harry Kane melebar jauh ke sisi gawang Bayern Munich - dengan 'trik kotor' bintang Wolfsburg Jeanuel Belocian terekam kamera

Rekor akurasi luar biasa Harry Kane dari jarak 12 yard di Bundesliga akhirnya berakhir pada Sabtu lalu, namun kapten timnas Inggris itu tampaknya menjadi korban "ilmu hitam" yang terang-terangan. Penyerang Bayern Munich itu, yang biasanya sangat akurat, justru melepaskan tendangan yang melebar saat melawan Wolfsburg, menandai kegagalan pertamanya mencetak gol di kasta tertinggi sepak bola Jerman sejak kedatangannya pada 2023.

    Saat Kane bersiap untuk mengambil tendangan penalti setelah Michael Olise dilanggar oleh Konstantinos Koulierakis, kamera menangkap bek Wolfsburg Jeanuel Belocian melakukan taktik curang yang patut dipertanyakan. Pemain berusia 21 tahun itu terlihat dengan halus menggaruk rumput di sekitar titik penalti menggunakan kancing sepatunya sementara wasit sedang sibuk menangani para pemain Bayern yang terganggu.

    "Trik kotor" tersebut tampaknya memberikan efek yang diinginkan. Saat Kane melakukan pendekatan khasnya, kaki penopangnya tampak sedikit bergeser di atas tanah yang rusak, membuatnya condong ke belakang dan melepaskan tendangan yang melebar jauh dari tiang kanan. Itu adalah momen mengejutkan bagi para penggemar Bayern, yang sudah terbiasa melihat Kane selalu akurat dari titik penalti.

    Kegagalan ini mengakhiri rekor luar biasa 24 tendangan penalti beruntun yang berhasil di Bundesliga bagi pemain berusia 32 tahun tersebut. Sejak pindah dari Tottenham ke Bavaria, Kane telah menjadi tolok ukur utama dalam hal tendangan penalti di Jerman, namun bahkan para penuntas peluang terbaik di dunia pun tidak kebal terhadap rintangan psikologis dan fisik dari 'seni gelap' ini. Sebelum akhir pekan ini, satu-satunya kegagalan Kane musim ini terjadi di Liga Champions melawan Union Saint-Gilloise pada Januari dan di DFB-Pokal, di mana Florian Stritzel dari Wehen Wiesbaden berhasil menahan tendangannya.

    Secara statistik, Kane tetap menjadi raksasa dari jarak 12 yard. Ini hanyalah kegagalan ketiganya saat mengenakan seragam Bayern di semua kompetisi, setelah berhasil mencetak 37 dari 40 percobaannya. Meskipun mengalami kegagalan langka melawan Wolfsburg, ia mempertahankan tingkat konversi 92,5%, yang membuatnya tetap berada di antara penendang penalti paling mematikan dalam sejarah sepak bola dunia.

    Meskipun kegagalan mengeksekusi penalti itu akan mendominasi cuplikan-cuplikan terbaik, musim Kane tetap menjadi salah satu yang akan tercatat dalam sejarah. Ia tetap memimpin dengan nyaman di puncak daftar pencetak gol Bundesliga dengan 33 gol, jauh di atas pesaing terdekatnya, Denis Undav dari Stuttgart, yang mengoleksi 19 gol. Musim debut Kane di Jerman telah menetapkan standar yang jarang terlihat di sepak bola Eropa. Meskipun rekor sempurna di liga telah sirna, fokus kapten Inggris ini akan tetap tertuju pada mengakhiri musim dengan kuat sebelum memimpin negaranya menuju jeda internasional musim panas.

