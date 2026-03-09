Getty & FC Barcelona
VIDEO: 'Ini seperti Hogwarts!' - Bintang-bintang Barcelona terkesima saat tiba di 'hotel Harry Potter' untuk pertandingan Liga Champions melawan Newcastle
Bintang-bintang Blaugrana terpesona oleh resor mewah.
Para pemimpin Liga tiba di Inggris dengan semangat tinggi setelah meraih kemenangan 1-0 atas Athletic Club pada Sabtu, hasil yang membuat mereka unggul empat poin dari Real Madrid. Namun, ketegangan persaingan gelar juara sempat terlupakan sejenak saat pemain seperti Pedri, Lamine Yamal, dan Robert Lewandowski menjelajahi lingkungan gotik mereka, yang dihiasi dengan lampu gantung megah, tapestri kuno, dan pintu kayu berlekuk di seluruh area perkebunan seluas 300 acre.
Gavi dan Yamal merangkul keajaiban
Kesamaan dengan dunia Harry Potter tidak luput dari perhatian para pemain, dengan gelandang andalan Gavi khususnya terkesan dengan hotel bintang lima tersebut. Saat berjalan melalui koridor megah, pemuda itu tertangkap kamera mengatakan: “Ini seperti Hogwarts. Apakah kita di Harry Potter? Sangat bagus.” Kanal media sosial resmi klub pun mengangkat tema tersebut, membagikan klip Lamine Yamal dan Fermin Lopez dengan caption: “Pelajaran ramuanmu akan segera dimulai,” sementara postingan lain menyatakan: “Pedri akhirnya di Hogwarts.”
Meskipun kedatangan mereka bersifat santai, skuad ini sadar akan ujian yang menanti mereka di St. James' Park. Fermin baru-baru ini memperingatkan rekan-rekannya bahwa mereka harus siap untuk pertarungan, mengatakan: “Kami tahu kami akan menghadapi pertandingan serupa dengan yang di sini [saat mereka bermain melawan Newcastle di Fase Liga pada September 2025], di stadion yang sangat sulit melawan lawan yang sangat fisik. Kami berharap dapat menampilkan performa yang hebat, bermain seperti biasa, dan menang."
Newcastle berusaha mendapatkan keunggulan di leg pertama.
Newcastle sedang mencari respons setelah kekalahan mengecewakan di Piala FA melawan Manchester City, dan para pendukung setia St. James' Park akan berusaha menciptakan atmosfer yang jauh lebih tidak ramah daripada taman mewah dan perpustakaan tenang di Matfen Hall. Sementara itu, Flick dan timnya berharap keajaiban lingkungan sekitar mereka dapat tercermin di lapangan saat mereka berusaha meraih keunggulan penting di leg pertama. Bagi tim yang mengejar gelar domestik dan Eropa, kemenangan di wilayah utara timur akan menjadi hasil sempurna untuk menjaga impian treble mereka tetap hidup.
