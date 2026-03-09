VIDEO: 'Ini seperti Hogwarts!' - Bintang-bintang Barcelona terkesima saat tiba di 'hotel Harry Potter' untuk pertandingan Liga Champions melawan Newcastle

Kesamaan dengan dunia Harry Potter tidak luput dari perhatian para pemain, dengan gelandang andalan Gavi khususnya terkesan dengan hotel bintang lima tersebut. Saat berjalan melalui koridor megah, pemuda itu tertangkap kamera mengatakan: “Ini seperti Hogwarts. Apakah kita di Harry Potter? Sangat bagus.” Kanal media sosial resmi klub pun mengangkat tema tersebut, membagikan klip Lamine Yamal dan Fermin Lopez dengan caption: “Pelajaran ramuanmu akan segera dimulai,” sementara postingan lain menyatakan: “Pedri akhirnya di Hogwarts.”

Meskipun kedatangan mereka bersifat santai, skuad ini sadar akan ujian yang menanti mereka di St. James' Park. Fermin baru-baru ini memperingatkan rekan-rekannya bahwa mereka harus siap untuk pertarungan, mengatakan: “Kami tahu kami akan menghadapi pertandingan serupa dengan yang di sini [saat mereka bermain melawan Newcastle di Fase Liga pada September 2025], di stadion yang sangat sulit melawan lawan yang sangat fisik. Kami berharap dapat menampilkan performa yang hebat, bermain seperti biasa, dan menang."