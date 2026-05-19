VIDEO: ‘Ini milik kita semua’ - Arsenal merilis pesan perayaan gelar juara Liga Premier yang menampilkan Arsène Wenger, Mikel Arteta, Declan Rice, dan para pendukung yang bersuka cita

Arsenal akhirnya kembali merebut posisi puncak di kancah sepak bola Inggris. Setelah tiga tahun berturut-turut finis sebagai runner-up, tim asuhan Mikel Arteta kini mengamankan keunggulan yang tak terkejar di puncak klasemen. Hasil ini dipastikan setelah Manchester City, yang berada di posisi kedua, secara tak terduga tergelincir saat menghadapi Bournemouth yang gigih di Vitality Stadium, sehingga The Blues kini tertinggal empat poin dengan hanya satu pertandingan tersisa.

Kemenangan ini menandai gelar ke-14 Arsenal di kasta tertinggi Inggris dan yang pertama sejak Patrick Vieira mengangkat trofi pada 2004. Setelah bertahun-tahun dominasi Manchester City, trofi ini kembali ke Emirates Stadium, menjadikan Arteta mantan pemain Liga Premier pertama yang memenangkan kompetisi ini sebagai manajer.

Saluran media sosial resmi klub dengan cepat membagikan emosi momen tersebut, dengan memposting pesan yang sederhana namun kuat: 'Ini milik kita semua'.