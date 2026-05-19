VIDEO: ‘Ini milik kita semua’ - Arsenal merilis pesan perayaan gelar juara Liga Premier yang menampilkan Arsène Wenger, Mikel Arteta, Declan Rice, dan para pendukung yang bersuka cita
The Gunners mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar juara
Arsenal akhirnya kembali merebut posisi puncak di kancah sepak bola Inggris. Setelah tiga tahun berturut-turut finis sebagai runner-up, tim asuhan Mikel Arteta kini mengamankan keunggulan yang tak terkejar di puncak klasemen. Hasil ini dipastikan setelah Manchester City, yang berada di posisi kedua, secara tak terduga tergelincir saat menghadapi Bournemouth yang gigih di Vitality Stadium, sehingga The Blues kini tertinggal empat poin dengan hanya satu pertandingan tersisa.
Kemenangan ini menandai gelar ke-14 Arsenal di kasta tertinggi Inggris dan yang pertama sejak Patrick Vieira mengangkat trofi pada 2004. Setelah bertahun-tahun dominasi Manchester City, trofi ini kembali ke Emirates Stadium, menjadikan Arteta mantan pemain Liga Premier pertama yang memenangkan kompetisi ini sebagai manajer.
Saluran media sosial resmi klub dengan cepat membagikan emosi momen tersebut, dengan memposting pesan yang sederhana namun kuat: 'Ini milik kita semua'.
Wenger menyerahkan tongkat estafet
Inti dari cuplikan video ini adalah Wenger, sosok yang telah mendefinisikan era modern klub ini dan yang bayangannya masih terasa kuat di Emirates Stadium sejak kepergiannya pada 2018.
Dalam video tersebut, Wenger menyampaikan pidato yang menggetarkan hati kepada para bintang saat ini, dengan menyatakan: "Kalian berhasil. Juara terus melangkah saat yang lain berhenti. Inilah saatnya kalian. Sekarang lanjutkan, dan nikmati momen ini." Manajer legendaris itu kemudian mengangkat segelas anggur merah ke arah kamera, sebuah gestur simbolis untuk pria yang pernah ia rekrut sebagai pemain, Arteta, yang kini telah meniru prestasi terbesar mentornya.
Sebuah pesan untuk para penggemar
Pengumuman di media sosial klub tersebut disajikan dengan mengedepankan semangat inklusif dari klub asal London Utara ini. Video yang menampilkan Wenger dan para pemain itu disertai dengan keterangan yang sederhana namun efektif: "Ini milik kita semua." Pesan tersebut sangat menyentuh hati para penggemar yang tetap setia selama dua dekade masa transisi dan pembangunan kembali.
Video tersebut menampilkan tokoh-tokoh kunci dari skuad pemenang gelar, termasuk Declan Rice dan kapten Martin Odegaard, bersama cuplikan para pendukung yang bersuka cita. Video ini berfungsi sebagai penghormatan terhadap budaya klub yang dibangun Wenger selama 22 tahun - sebuah budaya yang telah dipulihkan dengan susah payah oleh Arteta selama beberapa tahun terakhir.
Pesannya jelas: ini bukan hanya trofi untuk para pemain, tetapi untuk setiap orang yang terkait dengan institusi ini.
Awal dari dinasti Gooner?
Meskipun perayaan kemungkinan akan berlanjut selama berminggu-minggu, pernyataan Wenger tentang para juara yang "terus melaju saat yang lain berhenti" memberikan petunjuk tentang masa depan. Dengan masa jabatan Pep Guardiola di Manchester City yang kemungkinan akan segera berakhir, kekosongan kekuasaan bisa saja muncul di puncak klasemen. Setelah belajar dari Wenger dan Guardiola, Arteta berada dalam posisi yang unik untuk membangun era dominasi bersama skuad mudanya.
Skuad ini dibangun untuk jangka panjang, dengan pemain-pemain pemecah rekor seperti Max Dowman dan talenta kelas dunia yang sudah mapan seperti William Saliba dan Bukayo Saka.
Bagi Arsenal, gelar juara musim 2025-26 bukan sekadar tujuan, tetapi berpotensi menjadi titik awal era baru. Seperti yang disarankan Wenger, tantangan saat ini adalah terus melaju saat yang lain goyah, memastikan bahwa penantian 22 tahun untuk gelar juara tidak terulang lagi.