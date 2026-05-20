Legenda Arsenal, Ian Wright, terlihat berada di tengah-tengah kerumunan yang merayakan pada Selasa malam, saat The Gunners akhirnya mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar Liga Premier. Mantan striker tersebut terjun ke tengah lautan pendukung yang bersuka cita di luar Stadion Emirates setelah kekalahan Manchester City di Bournemouth memastikan tim asuhan Mikel Arteta sebagai juara.

    Tak ada orang yang lebih tepat untuk mewakili semangat para pendukung setia Arsenal selain Wright, yang terekam sedang bernyanyi dan menari bersama para penggemar di London Utara. Mengenakan seragam kandang Arsenal yang baru dan syal suporter, mantan pencetak gol ikonik klub ini tampak seperti penggemar biasa saat ia menikmati suasana bersejarah di luar stadion.

    Perayaan di seluruh London dipicu oleh hasil imbang 1-1 yang diraih Manchester City melawan Bournemouth, hasil yang membuat The Gunners unggul empat poin tak terkejar di puncak klasemen. Dengan hanya satu pertandingan tersisa, perebutan gelar juara secara resmi berakhir, dan Emirates kini menjadi pusat perayaan kemenangan besar-besaran.

    Wright mengatakan tentang perayaan tersebut: "Tiga tahun terakhir ini sungguh berat, dan akhirnya bisa meraihnya, jujur saja, apa yang bisa saya katakan? Luar biasa! Klub ini pantas mendapatkannya, para penggemar kami pantas mendapatkannya, di seluruh dunia dan semua orang. Kami pantas mendapatkannya, bro."



    Wright bukanlah satu-satunya legenda klub yang mengungkapkan kegembiraannya, karena duo mantan pemain Arsenal, Martin Keown dan Ray Parlour, juga turun ke media sosial untuk membagikan antusiasme mereka. Pasangan dari era 'The Invincibles' itu terlihat merayakan berakhirnya penantian panjang akan gelar liga di bawah kepemimpinan Arteta.

    Keown memuji para bintang saat ini, dengan menyatakan: “Ayo Arsenal, momen yang indah. Selamat kepada para pemain, sungguh luar biasa. Upaya yang gagah berani dari Man City, tapi kami adalah tim terbaik. Mari nikmati ini selagi bisa. Liga Champions, kami datang.” Parlour menambahkan: “Ya, ayo. Kita berhasil, kita berhasil. Semua orang meragukan kita. Ayo Arsenal. Sangat pantas, kerja bagus para pemain. Di mana sampanye saya?”


    Wenger & Arteta menanggapi persiapan Arsenal menjelang laga melawan PSG

    Arsene Wenger, yang membawa Arsenal meraih gelar liga terakhirnya pada tahun 2004, menyampaikan ucapan selamat yang menyentuh hati kepada para juara baru dalam video perayaan klub. “Kalian berhasil. Juara terus melangkah saat yang lain berhenti. Inilah saatnya kalian. Sekarang, lanjutkan dan nikmati setiap momennya,” kata pelatih legendaris asal Prancis itu, yang sangat mengharukan para penggemar yang telah melalui banyak cobaan selama dua dekade terakhir.

    Sementara itu, Arteta berbicara kepada skuadnya di London Colney, mengatakan: “Kita kembali menorehkan sejarah, bersama-sama. Saya tidak bisa lebih bahagia dan bangga lagi untuk semua orang yang terlibat dalam klub sepak bola ini. Mari nikmati momen ini.”

    Setelah trofi Liga Premier aman di tangan, The Gunners akan menghadapi pertandingan domestik terakhir mereka melawan Crystal Palace dengan harapan mendapat penghormatan dari para pemain lawan. Namun, perayaan akan segera ditunda, karena skuad pembuat sejarah Arteta kini harus bersiap untuk pertandingan final Liga Champions yang monumental melawan Paris Saint-Germain.



