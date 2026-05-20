Tak ada orang yang lebih tepat untuk mewakili semangat para pendukung setia Arsenal selain Wright, yang terekam sedang bernyanyi dan menari bersama para penggemar di London Utara. Mengenakan seragam kandang Arsenal yang baru dan syal suporter, mantan pencetak gol ikonik klub ini tampak seperti penggemar biasa saat ia menikmati suasana bersejarah di luar stadion.

Perayaan di seluruh London dipicu oleh hasil imbang 1-1 yang diraih Manchester City melawan Bournemouth, hasil yang membuat The Gunners unggul empat poin tak terkejar di puncak klasemen. Dengan hanya satu pertandingan tersisa, perebutan gelar juara secara resmi berakhir, dan Emirates kini menjadi pusat perayaan kemenangan besar-besaran.

Wright mengatakan tentang perayaan tersebut: "Tiga tahun terakhir ini sungguh berat, dan akhirnya bisa meraihnya, jujur saja, apa yang bisa saya katakan? Luar biasa! Klub ini pantas mendapatkannya, para penggemar kami pantas mendapatkannya, di seluruh dunia dan semua orang. Kami pantas mendapatkannya, bro."







