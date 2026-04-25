Ekitike telah menghadirkan momen hiburan yang tak terduga bagi para penggemar Liverpool, dengan membagikan sebuah klip buatan AI di Instagram yang memperlihatkannya kembali ke lapangan secara ajaib. Dalam video tersebut, pemain berusia 23 tahun itu digambarkan berdiri di lapangan dengan tongkat penyangga sebelum melemparkannya ke samping untuk berlari kencang dan mencetak gol ke gawang Manchester City, lalu melakukan selebrasi salto ke depan yang sempurna.
Meskipun klip tersebut menjadi viral karena sifatnya yang ringan, hal itu sangat kontras dengan kenyataan pahit yang dihadapi sang penyerang. Ekitike telah menjalani operasi Achilles yang sukses awal bulan ini dan masih berada di tahap awal program rehabilitasi yang ketat yang akan membuatnya absen selama beberapa bulan.