Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final
VIDEO: Hugo Ekitike membagikan video aneh yang dihasilkan AI, yang memperlihatkan striker Liverpool yang cedera itu melepaskan kruknya dan melakukan salto setelah mencetak gol melawan Man City

Hugo Ekitike memicu gelak tawa di media sosial setelah membagikan video surealis yang dihasilkan AI, yang memperlihatkan dirinya melempar kruknya untuk mencetak gol dan melakukan salto ke depan saat melawan Manchester City. Namun, manajer Liverpool Arne Slot segera mengembalikan suasana ke kenyataan dengan menegaskan bahwa pemulihan sang penyerang pasca-operasi Achilles akan menjadi "proses yang panjang", yang membuatnya absen untuk waktu yang cukup lama.

    Ekitike telah menghadirkan momen hiburan yang tak terduga bagi para penggemar Liverpool, dengan membagikan sebuah klip buatan AI di Instagram yang memperlihatkannya kembali ke lapangan secara ajaib. Dalam video tersebut, pemain berusia 23 tahun itu digambarkan berdiri di lapangan dengan tongkat penyangga sebelum melemparkannya ke samping untuk berlari kencang dan mencetak gol ke gawang Manchester City, lalu melakukan selebrasi salto ke depan yang sempurna.

    Meskipun klip tersebut menjadi viral karena sifatnya yang ringan, hal itu sangat kontras dengan kenyataan pahit yang dihadapi sang penyerang. Ekitike telah menjalani operasi Achilles yang sukses awal bulan ini dan masih berada di tahap awal program rehabilitasi yang ketat yang akan membuatnya absen selama beberapa bulan.

    Pelatih kepala Liverpool, Slot, langsung menanggapi video tersebut dalam konferensi pers terbarunya, memastikan para penggemar dan penonton memahami sejauh mana cedera yang dialami sang pemain. "Saya melihat postingan Instagram Hugo di mana dia berlari sambil menggunakan kruk," katanya. "Tapi menurut saya itu tidak realistis."

    Slot menegaskan setelah operasi Ekitike bahwa meskipun prosedur awal berjalan sukses, proses pemulihannya akan memakan waktu lama dan harus dilakukan secara sistematis. Klub memprioritaskan kesehatan jangka panjang daripada kembalinya sang pemain dalam waktu dekat, menyadari bahwa pemulihan cedera Achilles adalah salah satu tantangan tersulit bagi seorang atlet profesional.

    "Kami belum tahu [tanggal kembalinya yang pasti], tapi langkah pertama dan terpenting adalah operasi berjalan lancar," jelas Slot. "Pemulihan akan memakan waktu lama, tapi dia akan kembali lebih kuat seperti semua pemain lain yang absen dalam waktu lama. Ini adalah proses langkah demi langkah."

    Liverpool harus berjuang tanpa para pemain andalannya

    Menjelang laga Liverpool melawan Crystal Palace, Slot memusatkan perhatian pada para pemain yang saat ini tersedia untuk memastikan ambisi klub finis di empat besar tetap terjaga. Freddie Woodman tetap siaga untuk menggantikan posisi kiper, sementara para pemain lainnya diminta untuk memikul beban serangan selama Ekitike absen. Bagi sang penyerang, fase rehabilitasi berikutnya akan menjadi prioritas saat ia berupaya untuk kembali sepenuhnya pada musim 2026-27.

