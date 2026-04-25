Pelatih kepala Liverpool, Slot, langsung menanggapi video tersebut dalam konferensi pers terbarunya, memastikan para penggemar dan penonton memahami sejauh mana cedera yang dialami sang pemain. "Saya melihat postingan Instagram Hugo di mana dia berlari sambil menggunakan kruk," katanya. "Tapi menurut saya itu tidak realistis."

Slot menegaskan setelah operasi Ekitike bahwa meskipun prosedur awal berjalan sukses, proses pemulihannya akan memakan waktu lama dan harus dilakukan secara sistematis. Klub memprioritaskan kesehatan jangka panjang daripada kembalinya sang pemain dalam waktu dekat, menyadari bahwa pemulihan cedera Achilles adalah salah satu tantangan tersulit bagi seorang atlet profesional.

"Kami belum tahu [tanggal kembalinya yang pasti], tapi langkah pertama dan terpenting adalah operasi berjalan lancar," jelas Slot. "Pemulihan akan memakan waktu lama, tapi dia akan kembali lebih kuat seperti semua pemain lain yang absen dalam waktu lama. Ini adalah proses langkah demi langkah."