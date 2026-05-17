Setelah upacara penyerahan trofi, lapangan di Allianz Arena berubah menjadi keramaian yang semrawut dengan guyuran bir dan perayaan. Kane, yang menjadi sasaran utama rekan-rekan setimnya, mendapati dirinya basah kuyup oleh bir sebelum akhirnya menemukan keluarganya di lapangan. Dalam momen mengharukan yang terekam kamera, sang striker menyerahkan medali juaranya kepada putrinya, meski istrinya dan anak-anaknya terlihat mundur dengan lucu untuk menghindari pelukan yang basah kuyup oleh bir. Adegan-adegan tersebut menandai akhir yang gemilang bagi musim domestik tim asuhan Vincent Kompany, yang telah memastikan gelar juara dengan empat pertandingan tersisa.
VIDEO: Harry Kane yang basah kuyup oleh bir memberikan medali Bundesliga kepada putrinya, sementara istri dan anak-anak bintang Bayern Munich itu memilih tidak ikut dalam pelukan perayaan bersama sang striker yang basah kuyup
Keseruan bersama keluarga di tengah guyuran bir
Kane & Bayern terus memecahkan rekor
Di lapangan, Kane sekali lagi menjadi bintang utama. Hat-trick-nya melawan FC Köln membuat total golnya di liga musim ini menjadi 36, sehingga ia hanya tertinggal lima gol dari rekor sepanjang masa dalam satu musim milik Robert Lewandowski. Ini adalah hat-trick keempatnya musim ini, yang diawali dengan dua gol tajam pada menit ke-10 dan ke-13 sebelum ia menutup penampilannya di babak kedua. Kemenangan ini juga membuat Bayern mencetak rekor 122 gol untuk musim ini.
Dalam sebuah video yang ditujukan kepada para pengikutnya, bintang Inggris ini mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian tim. Ia berkata: "Halo teman-teman, seperti yang kalian lihat, medali dan trofi lainnya. Sungguh cara yang luar biasa untuk mengakhiri musim di Allianz bersama para penggemar. Kemenangan lagi, tiga gol pula. Jadi, saya sangat bangga akan hal itu. Dan sekarang, ya, tinggal satu lagi. Satu final piala lagi minggu depan. Kita pertahankan semangat ini."
Harapan ganda di cakrawala
Meskipun suasana pesta meriah di Munich, tugas para pemain asuhan Kompany belum sepenuhnya selesai. Joshua Kimmich, yang termasuk di antara mereka yang disiram bir, menegaskan bahwa tim akan segera kembali fokus, dengan mengatakan: “Menurut saya, hari ini boleh saja merayakannya sebentar. Setelah itu, kami punya waktu seminggu, dan kemudian kami akan sepenuhnya fokus pada final piala.” Tim Bavaria ini bertekad meraih gelar ganda domestik saat menghadapi Stuttgart Sabtu depan.
Final DFB-Pokal di Olympiastadion Berlin merupakan rintangan terakhir dalam tahun yang dominan bagi klub ini. Setelah mempertahankan gelar domestik mereka, fokus di ruang ganti sudah beralih ke trofi lainnya. Dengan Kane dalam performa terbaiknya dan skuad yang tampil maksimal, raksasa Munich ini akan bertandang ke ibu kota sebagai favorit kuat untuk menambah koleksi trofi mereka.