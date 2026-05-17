VIDEO: Harry Kane yang basah kuyup oleh bir memberikan medali Bundesliga kepada putrinya, sementara istri dan anak-anak bintang Bayern Munich itu memilih tidak ikut dalam pelukan perayaan bersama sang striker yang basah kuyup

Di lapangan, Kane sekali lagi menjadi bintang utama. Hat-trick-nya melawan FC Köln membuat total golnya di liga musim ini menjadi 36, sehingga ia hanya tertinggal lima gol dari rekor sepanjang masa dalam satu musim milik Robert Lewandowski. Ini adalah hat-trick keempatnya musim ini, yang diawali dengan dua gol tajam pada menit ke-10 dan ke-13 sebelum ia menutup penampilannya di babak kedua. Kemenangan ini juga membuat Bayern mencetak rekor 122 gol untuk musim ini.

Dalam sebuah video yang ditujukan kepada para pengikutnya, bintang Inggris ini mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian tim. Ia berkata: "Halo teman-teman, seperti yang kalian lihat, medali dan trofi lainnya. Sungguh cara yang luar biasa untuk mengakhiri musim di Allianz bersama para penggemar. Kemenangan lagi, tiga gol pula. Jadi, saya sangat bangga akan hal itu. Dan sekarang, ya, tinggal satu lagi. Satu final piala lagi minggu depan. Kita pertahankan semangat ini."



