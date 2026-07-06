Pertandingan itu sendiri merupakan salah satu laga klasik di turnamen ini. Inggris tampak menguasai permainan di awal pertandingan ketika Jude Bellingham mencetak dua gol di babak pertama dan membuat penonton tuan rumah terdiam. Namun, momentum berubah ketika Julian Quinones memperkecil ketertinggalan untuk El Tri, dan Jarell Quansah dikartu merah akibat tekel tinggi setelah jeda, sehingga tim asuhan Thomas Tuchel harus mempertahankan keunggulan mereka dengan hanya sepuluh pemain selama sebagian besar babak kedua.

Meskipun kalah jumlah pemain, Kane tampil gemilang dengan mencetak gol penalti pada menit ke-60, yang semakin mengukuhkan posisinya dalam perebutan Sepatu Emas. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Raul Jimenez mencetak gol penalti untuk Meksiko di sisi lain lapangan, tetapi pertahanan Three Lions tetap kokoh di bawah tekanan yang sangat besar. Kemenangan ini memastikan Inggris melaju ke babak perempat final untuk menghadapi Norwegia di Miami.



