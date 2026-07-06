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VIDEO: Harry Kane kehilangan suaranya! Kapten timnas Inggris itu berbicara dengan suara serak dalam wawancara pasca-pertandingan yang kocak setelah kemenangan epik di Piala Dunia atas Meksiko
Pita suara Kane yang menanggung akibatnya
Setelah pertandingan yang sangat melelahkan di Mexico City, bintang Bayern Munich itu tampil di hadapan kamera BBC dengan suara yang langsung disamakan para penggemar dengan Kermit si Katak. Penyerang veteran itu mengakui bahwa emosi yang meluap-luap malam itu, ditambah dengan perayaan yang riuh di lapangan, telah membuat pita suaranya rusak parah.
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Penyerang itu jelas sangat gembira dengan hasil tersebut, dan berusaha menahan rasa tidak nyaman untuk menyapa para pendukung yang datang jauh-jauh. Kane mengatakan kepada BBC: "Itu pertandingan yang gila. Kami harus berjuang dan mencari cara. Saya baru saja bernyanyi, jadi saya tidak bisa bicara. Situasinya, tim ini, segalanya melawan kami, tapi kami berhasil menemukan jalan keluar." Dia terus berusaha berbicara di tengah keributan stadion, sambil menambahkan: "Dukungan yang luar biasa, tak terbayangkan. [Saya] tak bisa berkata-kata. Saya bahkan tidak bisa bicara!"
Drama di Estadio Azteca membuat Tim Tiga Singa berada di ambang kekalahan
Pertandingan itu sendiri merupakan salah satu laga klasik di turnamen ini. Inggris tampak menguasai permainan di awal pertandingan ketika Jude Bellingham mencetak dua gol di babak pertama dan membuat penonton tuan rumah terdiam. Namun, momentum berubah ketika Julian Quinones memperkecil ketertinggalan untuk El Tri, dan Jarell Quansah dikartu merah akibat tekel tinggi setelah jeda, sehingga tim asuhan Thomas Tuchel harus mempertahankan keunggulan mereka dengan hanya sepuluh pemain selama sebagian besar babak kedua.
Meskipun kalah jumlah pemain, Kane tampil gemilang dengan mencetak gol penalti pada menit ke-60, yang semakin mengukuhkan posisinya dalam perebutan Sepatu Emas. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Raul Jimenez mencetak gol penalti untuk Meksiko di sisi lain lapangan, tetapi pertahanan Three Lions tetap kokoh di bawah tekanan yang sangat besar. Kemenangan ini memastikan Inggris melaju ke babak perempat final untuk menghadapi Norwegia di Miami.
- AFP
Tuchel memuji 'mentalitas yang tepat' tim Inggris
Sementara Kane terdiam, Tuchel jauh lebih vokal dalam menggambarkan karakter timnya. Pelatih asal Jerman itu tampak lega karena berhasil melewati suasana yang begitu tidak bersahabat, terutama setelah pertandingan ditunda selama satu jam akibat kondisi cuaca yang buruk.
"Sangat bangga. Kami harus mengerahkan segalanya. Pertandingan ini sangat sulit. Di saat-saat kami pikir sudah bisa memanfaatkan momentum, kami justru mengalami kemunduran. Itulah mentalitas yang tepat," kata Tuchel kepada para wartawan. "Tim ini sungguh-sungguh. Saat keadaan menjadi sulit, mereka tidak pernah menyerah, mereka tidak pernah kehilangan keyakinan. Ini adalah satu langkah lebih maju. Kita perlu meresapi ini. Ini Azteca, ini Meksiko, pertandingan yang gila. Kami telah memberikan segalanya di lapangan, setiap orang di antara kami. Kita perlu meresapi ini, sekarang saatnya melaju dengan penuh semangat.”
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