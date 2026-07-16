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VIDEO: Harry Kane ditanya secara blak-blakan apakah ia takut tak akan pernah bermain di Piala Dunia lagi, saat kapten Inggris yang 'sangat kecewa' itu menanggapi kekalahan di semifinal melawan Argentina
Masa depan kapten yang tak pasti
Berdiri di zona campuran setelah peluit akhir dibunyikan, Kane terpaksa menghadapi kemungkinan bahwa upayanya meraih kejayaan di Piala Dunia mungkin telah berakhir. Setelah keunggulan 1-0 yang dimilikinya sirna di menit-menit akhir saat melawan Argentina, striker berusia 33 tahun itu ditanya secara langsung apakah ia khawatir tidak akan pernah tampil lagi di panggung dunia.
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"Sekali lagi, masih terlalu dini untuk membicarakan hal itu," jawab Kane saat ditanya lebih lanjut mengenai masa depannya. "Saya menjalani semuanya tahun demi tahun, dan tim nasional adalah kebanggaan serta kebahagiaan saya. Itulah yang paling saya sukai, lebih dari apa pun. Jelas empat tahun ke depan masih sangat jauh; saya akan berusia 33 tahun musim panas ini, tapi karier Leo [Messi] tak pernah berakhir—dia masih tampil di level tertinggi. Saya tidak pernah ingin membatasi hal-hal seperti ini. Saya akan menghadapi situasi apa pun saat itu tiba, tapi untuk saat ini, yang terpenting adalah memproses kekalahan yang menyakitkan ini."
Analisis kegagalan di babak semifinal lainnya
Pola kekalahan ini terasa sangat familiar bagi tim Inggris yang telah mencapai babak-babak akhir empat turnamen besar berturut-turut tanpa pernah meraih trofi. Meskipun Anthony Gordon sempat membawa mereka unggul, The Three Lions justru menarik diri ke dalam formasi bertahan yang pada akhirnya justru menjadi penyebab kekalahan mereka sendiri melalui gol-gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez.
"Saya sangat kecewa," kata Kane. "Saya kecewa untuk para pemain, saya kecewa untuk semua orang, tim, staf, dan para penggemar.
"Kami bermain bagus hampir sepanjang pertandingan. Begitu unggul 1-0, kami sepertinya hanya berusaha mempertahankan keunggulan, yang pada level ini tidaklah cukup, jadi saya sangat kecewa.
"Kami telah bekerja sangat keras untuk bisa sampai di sini. Para pemain telah memberikan segalanya, mulai dari lari, keringat, darah, air mata, apa pun itu, jadi gagal seperti hari ini sungguh sangat menyedihkan."
Kapten itu menambahkan: "Rasanya ini cerita yang mirip dengan apa yang terjadi di turnamen-turnamen sebelumnya.
"Kami mengelola momentum pertandingan dengan sangat baik selama 60 menit, kami mencetak gol dan unggul. Namun kemudian, karena satu dan lain hal, kami kesulitan menguasai bola, kesulitan memberikan tekanan pada bola, dan hal itu memungkinkan mereka menciptakan momentum yang lebih baik."
- Getty Images Sport
Reaksi di ruang ganti atas kepergian tersebut
Suasana di kubu Inggris sangat memilukan, dengan para pemain sependapat dengan Kane mengenai peluang yang terlewatkan. Bek Dan Burn, yang masuk sebagai bagian dari perubahan taktik yang mendahului kebangkitan Argentina, secara terbuka mengkritik ketidakmampuan tim untuk mempertahankan performa mereka di bawah tekanan.
"Sungguh sangat kecewa," kata Burn kepada BBC. "Menurut saya, kami memiliki rencana permainan yang cukup baik untuk sebagian besar pertandingan. Namun jelas, ketika kami mencetak gol, kami menjadi sedikit pasif dan lengah, dan pada akhirnya kami dihukum karena hal itu. Kami mungkin memberikan terlalu banyak peluang kepada lawan, dan jika Anda melakukan itu, mereka pasti akan mencetak gol. Ini sangat mengecewakan bagi kami. Kami pernah bertahan lebih baik dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya dan berhasil mengatasinya. Ketika sudah sedekat ini dengan final Piala Dunia, rasanya sangat menyakitkan."
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