Pola kekalahan ini terasa sangat familiar bagi tim Inggris yang telah mencapai babak-babak akhir empat turnamen besar berturut-turut tanpa pernah meraih trofi. Meskipun Anthony Gordon sempat membawa mereka unggul, The Three Lions justru menarik diri ke dalam formasi bertahan yang pada akhirnya justru menjadi penyebab kekalahan mereka sendiri melalui gol-gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez.

"Saya sangat kecewa," kata Kane. "Saya kecewa untuk para pemain, saya kecewa untuk semua orang, tim, staf, dan para penggemar.

"Kami bermain bagus hampir sepanjang pertandingan. Begitu unggul 1-0, kami sepertinya hanya berusaha mempertahankan keunggulan, yang pada level ini tidaklah cukup, jadi saya sangat kecewa.

"Kami telah bekerja sangat keras untuk bisa sampai di sini. Para pemain telah memberikan segalanya, mulai dari lari, keringat, darah, air mata, apa pun itu, jadi gagal seperti hari ini sungguh sangat menyedihkan."

Kapten itu menambahkan: "Rasanya ini cerita yang mirip dengan apa yang terjadi di turnamen-turnamen sebelumnya.

"Kami mengelola momentum pertandingan dengan sangat baik selama 60 menit, kami mencetak gol dan unggul. Namun kemudian, karena satu dan lain hal, kami kesulitan menguasai bola, kesulitan memberikan tekanan pada bola, dan hal itu memungkinkan mereka menciptakan momentum yang lebih baik."



