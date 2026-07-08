AFP
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VIDEO: 'Hari yang takkan pernah kulupakan' - Jabat tangan Lionel Messi dan Mohamed Salah di Piala Dunia membuat Emma Hayes bersuka cita, sementara Ian Wright menyebut pelatih timnas wanita AS itu sebagai 'ratu GOAT'
Emma Hayes menikmati momen 'seperti anak-anak lagi'
Bahkan bagi seorang manajer yang telah memenangkan hampir semua gelar yang bisa diraih di kancah klub dan membawa Amerika Serikat meraih kejayaan di Olimpiade, besarnya ajang Piala Dunia masih bisa menghadirkan momen-momen yang luar biasa. Hayes berada di tengah-tengah aksi pada hari Selasa ketika ia terpilih untuk memimpin upacara prapertandingan pada babak gugur antara Argentina dan Mesir.
Berdiri di antara dua kapten legendaris, Messi dan Salah, Hayes tampak sangat gembira bisa menjadi bagian dari acara tersebut. Merenungkan pengalamannya itu, ia pertama-tama menulis di Instagram Story-nya, “Aku masih tidak percaya dengan pertandingan yang baru saja aku saksikan, tetapi bisa bertemu Messi dan Salah membuatku merasa seperti anak kecil lagi,” sebelum mengunggah video momen tersebut dalam postingan terpisah dengan keterangan: "Mendapat kesempatan untuk berjabat tangan dengan dua pemain terhebat yang pernah dihasilkan olahraga ini dalam pertandingan yang penuh kegembiraan, adalah hari yang takkan pernah saya lupakan. Saya benar-benar sangat mencintai sepak bola."
Di bawah postingan khusus inilah legenda Arsenal, Wright, meninggalkan komentarnya, dengan menyebut pelatih timnas wanita AS itu sebagai “ratu GOAT.”
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Argentina memastikan kemenangan dalam laga Piala Dunia yang mendebarkan
Pertandingan itu sendiri benar-benar melampaui ekspektasi yang muncul sebelum laga, saat Hayes dan putranya, Harry, menyaksikan dari tribun saat sebuah pertandingan klasik yang tak terlupakan berlangsung. Tampaknya Mesir hampir saja menciptakan kejutan besar hingga serangkaian gol di menit-menit akhir dari juara dunia bertahan membalikkan keadaan. Comeback tersebut dipicu pada menit ke-79 oleh bek Tottenham, Cristian Romero.
Seperti yang sudah diduga, Messi-lah yang menyamakan kedudukan tak lama setelah itu. Messi menyamakan kedudukan beberapa menit kemudian, memperpanjang rekornya di Piala Dunia dengan gol ke-21 dalam kariernya, saat Argentina terus meningkatkan tekanan. Kebangkitan dramatis ini disempurnakan pada menit ke-92 ketika Enzo Fernandez mencetak gol melalui sundulan keras untuk memastikan kemenangan 3-2 dan membawa Albiceleste ke perempat final.
- Getty Images Sport
Perhatian kini beralih ke Piala Dunia 2027
Meskipun saat ini Hayes sedang menikmati suasana turnamen putra sebagai penonton dan tamu kehormatan, fokus jangka panjangnya tetap tertuju pada timnya sendiri. Sejak mengambil alih kepelatihan USWNT pada Mei 2024, ia telah berhasil mengubah nasib tim tersebut. Setelah membawa tim Amerika meraih medali emas Olimpiade di Paris pada tahun 2024, kini ia akan menghadapi tekanan untuk merebut kembali gelar tertinggi tersebut tahun depan.
Saat turnamen 2026 berakhir, Hayes akan mengalihkan seluruh perhatiannya ke Piala Dunia Wanita 2027 yang dijadwalkan berlangsung di Brasil. Dengan skuad yang telah diperbarui dan medali emas yang sudah ada di lemari trofi di bawah kepemimpinannya, AS akan memasuki turnamen tersebut sebagai favorit kuat untuk meraih gelar juara dunia kelima mereka dan mengukuhkan kembali dominasi mereka di panggung global.
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