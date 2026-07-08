VIDEO: 'Hari yang takkan pernah kulupakan' - Jabat tangan Lionel Messi dan Mohamed Salah di Piala Dunia membuat Emma Hayes bersuka cita, sementara Ian Wright menyebut pelatih timnas wanita AS itu sebagai 'ratu GOAT'

Bahkan bagi seorang manajer yang telah memenangkan hampir semua gelar yang bisa diraih di kancah klub dan membawa Amerika Serikat meraih kejayaan di Olimpiade, besarnya ajang Piala Dunia masih bisa menghadirkan momen-momen yang luar biasa. Hayes berada di tengah-tengah aksi pada hari Selasa ketika ia terpilih untuk memimpin upacara prapertandingan pada babak gugur antara Argentina dan Mesir.

Berdiri di antara dua kapten legendaris, Messi dan Salah, Hayes tampak sangat gembira bisa menjadi bagian dari acara tersebut. Merenungkan pengalamannya itu, ia pertama-tama menulis di Instagram Story-nya, “Aku masih tidak percaya dengan pertandingan yang baru saja aku saksikan, tetapi bisa bertemu Messi dan Salah membuatku merasa seperti anak kecil lagi,” sebelum mengunggah video momen tersebut dalam postingan terpisah dengan keterangan: "Mendapat kesempatan untuk berjabat tangan dengan dua pemain terhebat yang pernah dihasilkan olahraga ini dalam pertandingan yang penuh kegembiraan, adalah hari yang takkan pernah saya lupakan. Saya benar-benar sangat mencintai sepak bola."

Di bawah postingan khusus inilah legenda Arsenal, Wright, meninggalkan komentarnya, dengan menyebut pelatih timnas wanita AS itu sebagai “ratu GOAT.”