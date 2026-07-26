VIDEO: Hadiah spesial Piala Dunia dari Lionel Messi untuk skuad Argentina diungkap oleh Kelci-Rose Bowers, pacar Marco Senesi

Messi memberi hadiah berupa satu set peralatan minum mate yang dipersonalisasi kepada seluruh skuad Argentina setelah Piala Dunia berakhir. Hadiah mewah ini terungkap berkat Bowers, yang membagikan sebuah video di internet yang memperlihatkan barang-barang yang dibawa pulang Senesi dari pemusatan latihan tim nasional.

Sambil memegang tas cokelat yang dihiasi logo Asosiasi Sepak Bola Argentina, trofi Piala Dunia, dan nama Senesi, Bowers memperlihatkan isi tas tersebut kepada para pengikutnya. Dia berkata: "Aku harus menunjukkan sesuatu yang sangat keren kepada kalian. Kalian pasti akan sangat senang melihat ini. Marcos membawa tas ini dari kamp. Namanya juga tertulis di sana. Ini adalah set mate miliknya. Messi memberikan hadiah ini kepada semua pemain."