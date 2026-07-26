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VIDEO: Hadiah spesial Piala Dunia dari Lionel Messi untuk skuad Argentina diungkap oleh Kelci-Rose Bowers, pacar Marco Senesi
Hadiah istimewa untuk tim
Messi memberi hadiah berupa satu set peralatan minum mate yang dipersonalisasi kepada seluruh skuad Argentina setelah Piala Dunia berakhir. Hadiah mewah ini terungkap berkat Bowers, yang membagikan sebuah video di internet yang memperlihatkan barang-barang yang dibawa pulang Senesi dari pemusatan latihan tim nasional.
Sambil memegang tas cokelat yang dihiasi logo Asosiasi Sepak Bola Argentina, trofi Piala Dunia, dan nama Senesi, Bowers memperlihatkan isi tas tersebut kepada para pengikutnya. Dia berkata: "Aku harus menunjukkan sesuatu yang sangat keren kepada kalian. Kalian pasti akan sangat senang melihat ini. Marcos membawa tas ini dari kamp. Namanya juga tertulis di sana. Ini adalah set mate miliknya. Messi memberikan hadiah ini kepada semua pemain."
Rincian set cangkir kopi yang dipersonalisasi
Di dalam tas yang dirancang khusus itu, Senesi menerima termos emas merek Stanley yang menampilkan logo merek pribadi Messi, beserta cangkir mate, sebungkus yerba, dan sedotan logam lengkap dengan sendok.
Mate adalah minuman herbal yang sangat populer dan kaya kafein di Amerika Selatan, yang secara tradisional diseduh dengan merendam daun yerba mate kering dalam air panas.
Tindakan penuh kebersamaan dari Messi ini terjadi setelah berakhirnya turnamen yang sangat mengecewakan, di mana Argentina gagal mempertahankan gelar juara dunia. Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 setelah perpanjangan waktu dalam final Piala Dunia yang menegangkan, dengan Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106.
Perjalanan karier sepak bola Senesi dan Bowers
Sementara Senesi terus membuktikan kemampuannya di level tertinggi sepak bola profesional, Bowers juga memiliki latar belakang yang kuat dalam olahraga ini. Ia sempat meniti karier di akademi muda Chelsea dan Southampton sebelum bermain sepak bola tingkat perguruan tinggi di Amerika Serikat, tepatnya di Louisiana State University.
Bowers kemudian kembali ke Inggris dan bergabung dengan Bournemouth, tempat ia bertemu Senesi saat sang pemain masih berposisi sebagai bek tengah di klub tersebut. Senesi baru-baru ini meninggalkan Bournemouth sebelum menyelesaikan transfer bebas ke Tottenham. Klub asal London utara itu telah mengikat Senesi dengan kontrak berdurasi empat tahun, memasukkannya ke dalam skuad yang dilatih oleh Roberto De Zerbi menjelang musim Liga Premier 2026-27.
- Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Messi dan Argentina?
Telah terjadi banyak perdebatan mengenai masa depan Messi di kancah internasional sejak berakhirnya Piala Dunia. Spekulasi terus meningkat mengenai apakah Messi akhirnya akan pensiun dari timnas Argentina, setelah menyumbangkan delapan gol dan empat assist bagi timnya di Amerika Utara pada usia 39 tahun.
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