Video: Hadiah mengejutkan yang berkaitan dengan Senegal membuat Hakimi tertawa terbahak-bahak

Chouameni memberikan hadiah yang tak terduga kepada Hakimi

Pemain asal Maroko, Achraf Hakimi, bintang Paris Saint-Germain, menerima hadiah tak terduga saat menjadi tamu di acara The Bridge.

Hakimi hadir dalam salah satu episode acara tersebut, bersama Kylian Mbappé dan Aurélien Tchouaméni, duo Real Madrid.

Chouameni memberikan hadiah kepada Hakimi, untuk merayakan kemenangan Maroko dalam Piala Afrika, atas Senegal, berdasarkan keputusan CAF.

Hakimi tertawa terbahak-bahak saat mengeluarkan hadiah dari kotak tersebut, yang ternyata berupa "handuk".

  • Kisah Handuk dan Final Piala Afrika

    Ashraf Hakimi terlibat dalam insiden kontroversial selama final Piala Afrika 2025, ketika ia mencoba merebut handuk milik kiper Senegal, Edouard Mendy, di tengah-tengah pertandingan.

    Kiper Senegal, Yevan Diouf, mengatakan setelah pertandingan bahwa ia terpaksa berjuang selama beberapa menit untuk melindungi handuk rekan setimnya, Edouard Mendy, setelah para pengumpul bola dan pemain Maroko mencoba merebutnya di final Piala Afrika.

    Diouf menambahkan dalam pernyataan yang dimuat surat kabar Le Parisien, "Kami melihat pada pertandingan sebelumnya bahwa mereka iseng mencuri handuk kiper Nigeria. Mengapa? Kami tidak tahu."

    Dia melanjutkan, "Mereka melakukannya kepada kami selama waktu normal, melalui Achraf Hakimi, dan pada akhirnya berhasil mengambil handuk tersebut. Kemudian selama perpanjangan waktu, ketika hujan mulai turun dengan deras, Mori Diao (kiper ketiga) pergi untuk meletakkan handuk di dekat Mendy, tetapi mereka mengambil handuk itu lagi."

    Baca juga

    Maroko menghancurkan impian Senegal di turnamen baru

    • Iklan