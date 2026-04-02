Video: Hadiah mengejutkan yang berkaitan dengan Senegal membuat Hakimi tertawa terbahak-bahak

Ashraf Hakimi terlibat dalam insiden kontroversial selama final Piala Afrika 2025, ketika ia mencoba merebut handuk milik kiper Senegal, Edouard Mendy, di tengah-tengah pertandingan.
Kiper Senegal, Yevan Diouf, mengatakan setelah pertandingan bahwa ia terpaksa berjuang selama beberapa menit untuk melindungi handuk rekan setimnya, Edouard Mendy, setelah para pengumpul bola dan pemain Maroko mencoba merebutnya di final Piala Afrika.
Diouf menambahkan dalam pernyataan yang dimuat surat kabar Le Parisien, "Kami melihat pada pertandingan sebelumnya bahwa mereka iseng mencuri handuk kiper Nigeria. Mengapa? Kami tidak tahu."
Dia melanjutkan, "Mereka melakukannya kepada kami selama waktu normal, melalui Achraf Hakimi, dan pada akhirnya berhasil mengambil handuk tersebut. Kemudian selama perpanjangan waktu, ketika hujan mulai turun dengan deras, Mori Diao (kiper ketiga) pergi untuk meletakkan handuk di dekat Mendy, tetapi mereka mengambil handuk itu lagi."
Baca juga
