Video: Hadiah berharga untuk Al Nassr, Neom mengejutkan Al Hilal dengan kekalahan bersejarah

NEOM memberikan pukulan telak kepada Al Hilal setelah menjatuhkannya untuk pertama kali di Liga Roshn musim ini, dengan meraih kemenangan dua gol tanpa balas, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Senin malam dalam rangkaian laga pekan keenam kompetisi tersebut.
NEOM meraih kemenangan bersejarah atas Al Hilal, setelah berhasil menjatuhkan pemuncak klasemen Liga Roshn dan menghentikan awal sempurna mereka, sehingga memberikan para pesaingnya, terutama Al Nassr, peluang berharga untuk memangkas selisih dalam persaingan perebutan puncak klasemen.