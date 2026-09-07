Video: Hadiah berharga untuk Al Nassr, Neom mengejutkan Al Hilal dengan kekalahan bersejarah

Al Hilal memasuki laga ini dengan moral tinggi setelah meraih lima kemenangan beruntun, tetapi mereka menerima pukulan mengejutkan sebelum kickoff dengan cederanya Yassine Bounou saat sesi pemanasan, sehingga Mohammed Al-Owais menggantikannya di bawah mistar gawang.

Al Hilal tidak tampil sesuai harapan, di tengah organisasi pertahanan yang rapat dari Neom, yang berhasil menutup ruang bagi para bintang tim biru itu dan mencegah mereka menciptakan ancaman seperti biasanya.

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Pada menit ke-15, datanglah kejutan pertama ketika pemain asal Senegal Kalidou Koulibaly secara tidak sengaja memasukkan bola ke gawang timnya sendiri, sehingga memberikan Neom keunggulan lewat gol bunuh diri yang mengacaukan perhitungan Al Hilal sejak dini.

Sang raja pun berusaha bangkit dengan cepat, tetapi mereka membentur pertahanan yang tertata, sementara sebagian besar percobaannya datang dari luar kotak penalti, tanpa menghadirkan ancaman nyata ke gawang Neom, sedangkan Sultan Al-Mandsh dan Kaio Cesar Samerville kurang beruntung dalam upaya mereka.