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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Video: Hadiah berharga untuk Al Nassr, Neom mengejutkan Al Hilal dengan kekalahan bersejarah

Al Hilal vs Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Saudi Pro League
Al Nassr FC
Arab Saudi

Kekalahan yang tak terduga

NEOM memberikan pukulan telak kepada Al Hilal setelah menjatuhkannya untuk pertama kali di Liga Roshn musim ini, dengan meraih kemenangan dua gol tanpa balas, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Senin malam dalam rangkaian laga pekan keenam kompetisi tersebut.

NEOM meraih kemenangan bersejarah atas Al Hilal, setelah berhasil menjatuhkan pemuncak klasemen Liga Roshn dan menghentikan awal sempurna mereka, sehingga memberikan para pesaingnya, terutama Al Nassr, peluang berharga untuk memangkas selisih dalam persaingan perebutan puncak klasemen.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Koulibaly membuat Al Hilal kebingungan

    Al Hilal memasuki laga ini dengan moral tinggi setelah meraih lima kemenangan beruntun, tetapi mereka menerima pukulan mengejutkan sebelum kickoff dengan cederanya Yassine Bounou saat sesi pemanasan, sehingga Mohammed Al-Owais menggantikannya di bawah mistar gawang.

    Al Hilal tidak tampil sesuai harapan, di tengah organisasi pertahanan yang rapat dari Neom, yang berhasil menutup ruang bagi para bintang tim biru itu dan mencegah mereka menciptakan ancaman seperti biasanya.

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    Pada menit ke-15, datanglah kejutan pertama ketika pemain asal Senegal Kalidou Koulibaly secara tidak sengaja memasukkan bola ke gawang timnya sendiri, sehingga memberikan Neom keunggulan lewat gol bunuh diri yang mengacaukan perhitungan Al Hilal sejak dini.

    Sang raja pun berusaha bangkit dengan cepat, tetapi mereka membentur pertahanan yang tertata, sementara sebagian besar percobaannya datang dari luar kotak penalti, tanpa menghadirkan ancaman nyata ke gawang Neom, sedangkan Sultan Al-Mandsh dan Kaio Cesar Samerville kurang beruntung dalam upaya mereka.

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  • Konya menggandakan kejutan

    Sebelum babak pertama berakhir, Al Hilal menerima pukulan lain setelah Mohammed Al-Owais keluar dari gawangnya secara keliru, sehingga bola sampai ke area penalti dan Neom memanfaatkan kekacauan pertahanan, sebelum Amadou Kone berhasil mencetak gol kedua pada menit ke-44.

    Babak pertama berakhir dengan keunggulan Neom dua gol tanpa balas, sebuah hasil yang menempatkan Al Hilal di hadapan tugas berat untuk membalikkan keadaan pertandingan di babak kedua.

  • Upaya Al Hilal tanpa hasil

    Simone Inzaghi melakukan sejumlah pergantian pada babak kedua, yang paling mencolok adalah memasukkan Nasser Al-Dawsari, Sultan Mandash, dan Mohamed Kader Meite, dalam upaya meningkatkan efektivitas serangan dan mengembalikan Al-Hilal ke atmosfer pertandingan.

    Gabriel Martinelli nyaris memperkecil ketertinggalan pada menit ke-50, tetapi ia menyia-nyiakan peluang saat berhadapan sendirian dengan gawang Neom, sebelum Ruben Neves melepaskan tembakan yang melewati tiang kiri pada menit ke-53.

    Pada menit ke-65, kiper Marcin Bulka kembali tampil dan bersinar dalam menghadang sundulan berbahaya dari Ollie Watkins di dalam kotak penalti, sehingga menggagalkan usaha Al-Hilal memperkecil ketertinggalan. Jalannya pertandingan menegaskan penampilan gemilang Bulka yang berlanjut, setelah ia menghalau sejumlah percobaan lain dari Al-Hilal pada babak kedua.

    Selain percobaan-percobaan tersebut, Neom berhasil mengendalikan pertandingan sepenuhnya dan mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir, sehingga meraih kemenangan berharga dengan dua gol tanpa balas.

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  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Pukulan telak bagi Al Hilal, hadiah bagi Al Nassr

    Perolehan poin Al Hilal pun tertahan di angka 15, setelah menelan kekalahan pertamanya di Liga Roshn musim ini, menyusul lima kemenangan beruntun, sementara Neom menambah pundi-pundi poinnya menjadi 12 usai meraih kemenangan keempat di kompetisi tersebut.

    Kekalahan ini memiliki arti khusus bagi Al Hilal, mengingat ini merupakan kekalahan pertama tim di level domestik sejak pelatih Italia Simone Inzaghi menangani tim Al Zaeem pada awal musim lalu, sehingga awal sempurnanya pun terhenti.

    Di sisi lain, kekalahan Al Hilal menjadi hadiah berharga bagi Al Nassr, yang memasuki pekan ini dengan koleksi 12 poin, dan kini berpeluang memangkas jarak dengan pemuncak klasemen menjadi hanya satu poin apabila berhasil mengalahkan Abha dalam laganya pada pekan yang sama, Rabu mendatang.