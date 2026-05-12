Ronaldo mengalami malam yang mengecewakan meski mendapat dukungan luar biasa dari tribun penonton. Digantikan pada menit ke-83 oleh Abdullah Al-Hamdan, penyerang ini hanya mampu melepaskan satu tembakan tepat sasaran dan nyaris mencetak gol spektakuler dari jarak jauh yang berhasil diselamatkan dengan gemilang oleh Yassine Bounou. Media sosial resmi Liga Pro Saudi menyoroti suasana positif sebelum kekalahan di menit-menit akhir, dengan membagikan cuplikan video pasangan Ronaldo, Georgina Rodriguez, dan putranya yang sedang bersorak, disertai dengan keterangan: "Keluarga + penggemar = dukungan sempurna untuk 🐐". Meskipun ia berada di posisi ketiga dalam perebutan Sepatu Emas dengan 26 gol musim ini - penghargaan yang dimenangkannya dalam dua musim terakhir - fokus utamanya tetaplah memastikan timnya meraih gelar juara.







