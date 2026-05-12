Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro League
VIDEO: Gol bunuh diri yang lucu pada menit ke-98 dari kiper Al-Nassr membuat Cristiano Ronaldo harus menunda impiannya meraih gelar Liga Pro Arab Saudi setelah hasil imbang dramatis melawan Al-Hilal

Kiper Al-Nassr, Bento Matheus, melakukan kesalahan konyol pada menit ke-98 yang membuat Al-Hilal berhasil meraih hasil imbang dramatis 1-1, sehingga menunda perayaan gelar juara Liga Pro Saudi milik Cristiano Ronaldo. Gol bunuh diri yang fatal akibat lemparan ke dalam yang keras itu mengejutkan para penggemar, yang berarti Al-Nassr kini harus menunggu untuk memastikan gelar juara pertama mereka dalam tujuh tahun pada laga mendatang melawan Damac FC, meskipun saat ini mereka memimpin klasemen dengan selisih lima poin.

  • Kesalahan fatal menunda perayaan perebutan gelar

    Al-Nassr terpaksa menunda perayaan gelar juara mereka setelah kehilangan poin dalam laga krusial. Tuan rumah mendominasi awal pertandingan dan berhasil memimpin secara pantas ketika bek Mohamed Simakan memanfaatkan bola lepas dari tendangan sudut untuk mencetak gol pada menit ke-37. Hasil imbang 1-1 ini membuat Al-Nassr tetap unggul lima poin di puncak klasemen Liga Pro Saudi, meskipun Al-Hilal masih memiliki dua pertandingan tersisa. Para penggemar telah menanti momen ini sejak 2019, namun upacara penobatan resmi kini harus ditunda hingga pekan terakhir.

  • Ronaldo merasa frustrasi meski mendapat dukungan dari keluarganya

    Ronaldo mengalami malam yang mengecewakan meski mendapat dukungan luar biasa dari tribun penonton. Digantikan pada menit ke-83 oleh Abdullah Al-Hamdan, penyerang ini hanya mampu melepaskan satu tembakan tepat sasaran dan nyaris mencetak gol spektakuler dari jarak jauh yang berhasil diselamatkan dengan gemilang oleh Yassine Bounou. Media sosial resmi Liga Pro Saudi menyoroti suasana positif sebelum kekalahan di menit-menit akhir, dengan membagikan cuplikan video pasangan Ronaldo, Georgina Rodriguez, dan putranya yang sedang bersorak, disertai dengan keterangan: "Keluarga + penggemar = dukungan sempurna untuk 🐐". Meskipun ia berada di posisi ketiga dalam perebutan Sepatu Emas dengan 26 gol musim ini - penghargaan yang dimenangkannya dalam dua musim terakhir - fokus utamanya tetaplah memastikan timnya meraih gelar juara.



  • Kesalahan di menit-menit akhir membuat tim kehilangan poin penting

    Pertandingan ini ditandai oleh peluang-peluang yang terbuang dan penurunan konsentrasi di menit-menit akhir yang berakibat fatal. Di awal pertandingan, gol Karim Benzema dianulir karena offside setelah tinjauan Video Assistant Referee. Al-Nassr juga harus melihat Kingsley Coman menyia-nyiakan peluang satu lawan satu yang krusial, yang seharusnya bisa memastikan kemenangan. Namun, pada menit kedelapan tambahan waktu, seorang pemain Al-Hilal melepaskan lemparan ke dalam yang keras ke area penalti. Kesalahpahaman yang jelas antara kiper asal Brasil, Bento, dan rekan setimnya, Inigo Martínez, membuat bola terlepas dari genggamannya dan bergulir masuk ke gawang.


    Perlengkapan makan perak dan impian Piala Dunia menanti

    Al-Nassr akan menghadapi pekan yang menentukan dalam upayanya meraih gelar ganda bersejarah. Mereka akan bertanding di final AFC Champions League Two melawan Gamba Osaka pada Sabtu, sebelum menjalani laga penentu gelar liga melawan Damac FC pada Kamis. Bagi Ronaldo, meraih trofi-trofi ini menjadi prioritas utama sebelum membidik 1.000 gol sepanjang kariernya — saat ini ia telah mengoleksi 971 gol — serta mempersiapkan diri untuk Piala Dunia musim panas mendatang bersama tim nasional Portugal.

