Video: Gol bunuh diri menggagalkan kemenangan bersejarah Mesir atas Belgia di Piala Dunia

Pertandingan antara tim nasional Mesir dan Belgia berakhir imbang 1-1 pada Senin malam di Stadion Lumen, dalam rangkaian pertandingan Grup 7 Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Mesir sempat berada di jalur untuk meraih kemenangan bersejarah setelah unggul di babak pertama, dan berhasil bertahan dari tekanan Belgia dalam waktu yang cukup lama, sebelum akhirnya kebobolan gol penyama kedudukan di babak kedua akibat gol bunuh diri.

Dengan hasil imbang ini, kedua tim masing-masing mengumpulkan satu poin pertama dalam perjalanan mereka di Piala Dunia, sambil menanti pertandingan lain di Grup 7 yang mempertemukan Iran dan Selandia Baru pada Selasa malam.

Meskipun kehilangan kemenangan di saat-saat krusial, timnas Mesir menampilkan performa yang kuat melawan salah satu tim Eropa terkemuka, sehingga mengirimkan pesan yang jelas kepada para pesaingnya bahwa mereka mampu bersaing dengan kuat di Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir memasuki pertandingan di bawah asuhan pelatih Hossam Hassan dengan formasi yang terdiri dari "Mustafa Shubair, Mohamed Hani, Hamdi Fathi, Yasser Ibrahim, Ahmed Fathouh, Marwan Attia, Muhannad Lasheen, Imam Ashour, Mohamed Salah, Omar Marmoush, dan Mustafa Zico".

Di sisi lain, pelatih Belgia, Rudi Garcia, menurunkan susunan pemain yang terdiri dari "Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Michiel, Timothy Castagne, Yuri Tielemans, Amadou Onana, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere, dan Jeremy Doku".