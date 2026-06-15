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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Gol bunuh diri menggagalkan kemenangan bersejarah Mesir atas Belgia di Piala Dunia

FEATURES
Belgium vs Egypt
Belgium
Egypt
World Cup
M. Salah
E. Ashour
M. Hany
M. Shobeir
Belgia
Mesir
AS
Aljazair
Maroko
Tunisia
Irak
Yordania
Arab Saudi

Para Firaun menaklukkan Setan Merah... lalu menghidupkan mereka kembali

Pertandingan antara tim nasional Mesir dan Belgia berakhir imbang 1-1 pada Senin malam di Stadion Lumen, dalam rangkaian pertandingan Grup 7 Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Mesir sempat berada di jalur untuk meraih kemenangan bersejarah setelah unggul di babak pertama, dan berhasil bertahan dari tekanan Belgia dalam waktu yang cukup lama, sebelum akhirnya kebobolan gol penyama kedudukan di babak kedua akibat gol bunuh diri.

Dengan hasil imbang ini, kedua tim masing-masing mengumpulkan satu poin pertama dalam perjalanan mereka di Piala Dunia, sambil menanti pertandingan lain di Grup 7 yang mempertemukan Iran dan Selandia Baru pada Selasa malam.

Meskipun kehilangan kemenangan di saat-saat krusial, timnas Mesir menampilkan performa yang kuat melawan salah satu tim Eropa terkemuka, sehingga mengirimkan pesan yang jelas kepada para pesaingnya bahwa mereka mampu bersaing dengan kuat di Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir memasuki pertandingan di bawah asuhan pelatih Hossam Hassan dengan formasi yang terdiri dari "Mustafa Shubair, Mohamed Hani, Hamdi Fathi, Yasser Ibrahim, Ahmed Fathouh, Marwan Attia, Muhannad Lasheen, Imam Ashour, Mohamed Salah, Omar Marmoush, dan Mustafa Zico".

Di sisi lain, pelatih Belgia, Rudi Garcia, menurunkan susunan pemain yang terdiri dari "Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Michiel, Timothy Castagne, Yuri Tielemans, Amadou Onana, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere, dan Jeremy Doku".

  • Salah merayakan ulang tahunnya dengan pencapaian bersejarah

    Pertandingan tersebut juga menandai pencapaian istimewa bagi bintang Mesir, Mohamed Salah, yang tampil pada hari ulang tahunnya yang ke-34, sehingga menjadikannya pemain non-penjaga gawang tertua yang pernah membela tim nasional Mesir di putaran final Piala Dunia.

    Salah menempati posisi kedua dalam sejarah sebagai pemain tertua yang mengenakan seragam timnas Mesir di Piala Dunia, di bawah kiper legendaris Essam El-Hadary yang masih memegang rekor setelah bermain pada usia 45 tahun dan 161 hari selama turnamen 2018.

    Kapten timnas Mesir ini juga masuk dalam daftar sejarah yang istimewa, setelah menjadi pemain ketujuh dalam sejarah Piala Dunia yang bermain sebagai kapten timnas negaranya pada hari ulang tahunnya, bergabung dengan deretan nama besar seperti Antonio Carvajal, Michel Platini, Oliver Kahn, Patrick Vieira, dan Raúl González.

    Angka-angka luar biasa Salah tidak berhenti sampai di situ, karena ia menyamai rekor bersejarah dalam sepak bola Mesir setelah menambah jumlah penampilannya menjadi 28 kali sebagai starter bersama tim nasional di turnamen besar, termasuk Piala Dunia dan Piala Afrika, sehingga menyamai duet legendaris Ahmed Hassan dan Essam El-Hadary di puncak daftar ini.

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  • Awal yang hati-hati dan tekanan awal dari Mesir

    Sejak pertandingan dimulai, timnas Belgia berusaha menerapkan gaya permainannya dengan menguasai bola dan saling bertukar umpan di lini tengah, namun para pemain timnas Mesir menunjukkan keberanian besar dalam melakukan tekanan dini dan berusaha mengacaukan pertahanan lawan.

    Upaya pertama Mesir datang melalui Mustafa Ziko yang mencoba menerobos ke tepi kotak penalti, namun pertahanan Belgia berhasil menghentikannya. Setelah itu, upaya tim Firaun terus berlanjut melalui umpan-umpan pendek dan pergerakan cepat di tengah lapangan.

    Di sisi lain, timnas Belgia membalas dengan peluang berbahaya setelah bola sampai ke Kevin De Bruyne di tepi kotak penalti, yang melepaskan tendangan keras yang meleset tipis di samping tiang gawang.

    Seiring berjalannya menit-menit awal, tim Mesir mulai menguasai permainan, dan berhasil menguasai bola dengan persentase 57% berbanding 43% untuk Belgia hingga menit ke-18.

    Pada periode tersebut, Marwan Attia menerima kartu kuning dari tim Mesir, sebelum Timothy Castagne menerima kartu serupa dari pihak Belgia. Selain itu, Ahmed Fathou mengirimkan umpan silang berbahaya yang berhasil dihalau dengan mantap oleh kiper Thibaut Courtois.

  • Ashour melepaskan tendangan keras ke gawang Courtois

    Menit ke-20 menjadi momen bersejarah bagi tim Firaun, setelah Imam Ashour berhasil mencetak gol pembuka berkat serangan terorganisir yang diawali dengan umpan brilian dari Mohamed Salah. Ashour menerima bola di luar kotak penalti sebelum melepaskan tendangan keras yang menggetarkan gawang Thibaut Courtois, membawa Mesir unggul 1-0.

    Gol tersebut memiliki makna historis yang lebih dalam, karena ini merupakan gol pertama Imam Ashour dalam karier internasionalnya bersama timnas Mesir, sekaligus menjadikannya pemain Mesir keempat yang mencetak gol dalam sejarah partisipasi Mesir di Piala Dunia setelah Abdel Rahman Fawzi, Magdy Abdel Ghani, dan Mohamed Salah.

    Gol tersebut juga menjadi peristiwa langka dalam sejarah timnas Mesir di Piala Dunia, karena ini baru kali kedua Mesir unggul dalam pertandingan di ajang tersebut, setelah laga melawan timnas Arab Saudi pada edisi 2018.

  • De Bruyne memimpin kebangkitan Belgia

    Setelah gol tersebut, timnas Belgia meningkatkan upaya mereka untuk membalikkan keadaan, dengan mengandalkan terutama pergerakan De Bruyne, Doku, dan Trossard.

    De Bruyne nyaris menyamakan kedudukan setelah menerima bola di dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan keras, namun Mustafa Shubair tampil gemilang dan menepis bola dengan cemerlang, mempertahankan keunggulan timnas Mesir.

    Di sisi lain, Imam Ashour terus aktif dalam serangan dan memimpin lebih dari satu serangan balik cepat, sementara pertahanan Mesir tetap terorganisir dengan baik di hadapan tekanan Belgia yang terus-menerus.

    Belgia juga mendapat peluang berbahaya melalui sundulan Yuri Tielemans di dalam kotak penalti, namun bola melebar dari gawang di tengah kelegaan para pendukung Mesir.

    Timnas Mesir membuang peluang emas untuk memperbesar keunggulan ketika Mustafa Ziko melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti, namun Courtois berhasil menepisnya dan mengubahnya menjadi tendangan sudut.

  • Schober menggagalkan upaya Setan Merah

    Di menit-menit terakhir, Ahmed Fattouh mendapat kartu kuning, sementara Hamdi Fathi mengalami cedera ringan akibat benturan keras dengan Tielemans, sebelum akhirnya dapat melanjutkan pertandingan seperti biasa.

    Upaya-upaya Belgia terus berlanjut melalui Trossard dan Doku, namun organisasi pertahanan Mesir dan penampilan gemilang Mustafa Shubair mencegah gawang Mesir kebobolan.

    Wasit mengumumkan tambahan waktu empat menit, yang diwarnai peluang berbahaya bagi Belgia setelah bola sampai ke Jeremy Doku di dalam kotak penalti, namun tendangannya melambung di atas mistar gawang.

    Tim Mesir membalas dengan peluang menjanjikan setelah Omar Marmoush memanfaatkan kesalahan pertahanan lawan dan berhadapan satu lawan satu dengan gawang, namun tendangannya ditepis oleh Courtois.

  • Mesir Menghidupkan Kembali Mimpi Buruk Aljazair bagi Belgia

    Saat peluit akhir babak pertama dibunyikan, timnas Mesir berhasil mempertahankan keunggulan mereka berkat gol Imam Ashour, sehingga menutup 45 menit pertama dengan unggul atas salah satu tim terkuat di benua Eropa.

    Dalam konteks yang sama, statistik mengungkapkan angka yang menarik terkait timnas Belgia, di mana Setan Merah tertinggal di babak pertama pertandingan pembuka Piala Dunia mereka untuk kali kedua saja sejak tahun 1990.

    Kali pertama terjadi saat melawan Aljazair pada edisi 2014, ketika mereka mengakhiri babak pertama dengan tertinggal dengan skor yang sama (1-0), yang mengingatkan kembali pada salah satu kenangan langka dalam sejarah partisipasi Belgia di Piala Dunia.

  • Keunggulan bagi Mesir... dan kiper menabrak De Bruyne

    Timnas Mesir memulai babak kedua dengan dominasi serangan yang jelas, dan nyaris memperbesar keunggulan mereka di awal babak ketika Zico melepaskan tendangan dari dalam kotak penalti. Bola tersebut berhasil dihalau oleh pertahanan Belgia sebelum memantul ke arah Marwan Attia yang langsung menyambarnya dengan tendangan lain, namun posisi pertahanan yang solid mencegah bola tersebut masuk ke gawang.

    Timnas Belgia membalas dengan upaya berbahaya melalui Jeremy Doku yang menerobos ke dalam kotak penalti dan mengirim umpan silang, namun pertahanan Mesir berhasil mengatasinya dan menghalau bahaya.

    Timnas Belgia terus menekan dan mendapat tendangan bebas langsung di tepi kotak penalti setelah Marwan Attia melakukan pelanggaran. Kevin De Bruyne mengeksekusinya dengan cemerlang, namun tiang gawang menghalangi gol pasti bagi The Red Devils dan mempertahankan keunggulan The Pharaohs.

    Di sisi lain, timnas Mesir mencoba mengancam gawang Thibaut Courtois melalui umpan silang dari Mohamed Salah yang sampai ke Zico di dalam kotak penalti, namun yang terakhir gagal mengontrolnya sehingga peluang menjanjikan itu terbuang percuma.

  • Salah dan Marmoush gagal mencetak gol... dan penampilan menonjol dari Shobier

    Timnas Mesir membuang peluang emas untuk menggandakan keunggulan ketika Ahmed Fathou mengirim umpan silang yang akurat, yang disambut oleh Mohamed Salah dengan sundulan, namun Courtois tampil gemilang dan menepisnya, hingga bola memantul ke arah Imam Ashour yang kemudian melepaskan tendangan melebar dari gawang.

    Omar Marmoush juga membuang peluang emas setelah menerima umpan brilian dari Salah, di mana ia masuk ke area penalti dan melepaskan tendangan yang melambung di atas mistar gawang di tengah tekanan pertahanan Belgia.

    Pada menit ke-60, para pemain Belgia meminta penalti setelah Duko terjatuh di dalam kotak penalti, namun wasit memerintahkan permainan dilanjutkan.

    Upaya Belgia berlanjut melalui tendangan keras dari Yuri Tielemans yang meleset tipis di samping tiang gawang, sebelum Mustafa Shubair mulai menonjol sebagai bintang pertandingan dengan menggagalkan upaya berbahaya De Bruyne dari dalam kotak penalti.

    Shobir kembali tampil gemilang saat menangkap umpan silang berbahaya yang dikirimkan De Bruyne, sehingga mempertahankan keunggulan tim Mesir di tengah tekanan yang semakin meningkat dari lawan.

  • Gol bunuh diri memanaskan pertandingan

    Meskipun pertahanan Mesir tampil kokoh, Belgia berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-66 dengan cara yang menyakitkan bagi tim Firaun.

    Setelah umpan silang yang dikirimkan oleh Thomas Meunier dari sisi kanan, Romelu Lukaku mencoba menendang bola di depan gawang, namun bola membentur Mohamed Hani dan berubah arah masuk ke gawang, sehingga tim Belgia mencetak gol penyama kedudukan melalui gol bunuh diri.

    Gol bunuh diri ini menjadi yang kedua yang dimanfaatkan Belgia dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, setelah gol Fernandinho yang masuk ke gawang Brasil secara tidak sengaja pada Piala Dunia 2018.

    Mohamed Hani juga masuk dalam daftar yang tidak diinginkan, setelah menjadi pemain Mesir kedua yang mencetak gol bunuh diri di Piala Dunia, setelah Ahmed Fathy melawan Rusia pada edisi 2018.

  • Schober menantang tekanan dari Belgia

    Gol penyama kedudukan itu memberikan dorongan moral yang besar bagi Belgia, yang kemudian gencar melancarkan serangan demi mencari gol keunggulan. Mustafa Shubair kembali tampil gemilang saat menepis tendangan berbahaya dari Meunier di dalam kotak penalti, sebelum barisan pertahanan Mesir turun tangan di detik-detik terakhir untuk menghalau umpan silang berbahaya dari Tielemans yang mengarah ke Lukaku.

    Ancaman Belgia terus berlanjut melalui serangkaian umpan di tepi kotak penalti yang berakhir dengan tendangan Lukaku, namun pertahanan Mesir hadir untuk mencegah bola masuk ke gawang dan mempertahankan skor imbang saat pertandingan memasuki fase-fase krusial.

    Mustafa Shubair menyelamatkan gawangnya dari gol yang pasti tercipta setelah Brandon Michel menyambut umpan silang dengan sundulan keras dari dalam kotak penalti, namun kiper tim Mesir itu tampil gemilang dan menepisnya dengan cermat.

    Timnas Belgia membalas dengan peluang berbahaya lainnya dari umpan silang setelah tendangan bebas, yang disambut Lukaku dengan sundulan keras, namun bola melambung di atas mistar gawang.

    Di sisi lain, para pemain timnas Mesir menuntut penalti setelah Ahmed Sayed "Zizo" terjatuh di dalam kotak penalti, namun wasit menolak memberikan pelanggaran dan memerintahkan permainan dilanjutkan.

    Upaya Belgia tidak berhenti hingga menit-menit terakhir, di mana Tielemans mengirim umpan silang yang akurat yang disambut oleh Brandon Michel dengan tendangan dari dalam kotak penalti, namun bola melambung di atas gawang.

    Setelah beberapa menit tekanan yang terus-menerus, wasit meniup peluit akhir, mengumumkan hasil imbang antara timnas Mesir dan Belgia dengan skor (1-1), dalam pertandingan yang penuh ketegangan dan penampilan gemilang dari Mustafa Shubair, yang memainkan peran utama dalam membawa Firaun meraih satu poin berharga di awal perjalanan mereka di Piala Dunia 2026.

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