VIDEO: Gianluigi Donnarumma menerobos ke kerumunan suporter Man City untuk merayakan kemenangan dengan meriah setelah berubah dari penjahat menjadi pahlawan dalam laga melawan Arsenal

Manchester City v Arsenal - Premier League
Gianluigi Donnarumma menerobos ke kerumunan suporter Man City untuk merayakan kemenangan dengan meriah setelah berubah dari penjahat menjadi pahlawan dalam laga melawan Arsenal

Gianluigi Donnarumma menciptakan momen ikonik saat ia melompat ke tengah kerumunan penonton di Etihad Stadium usai kemenangan krusial Manchester City 2-1 atas Arsenal. Kiper asal Italia itu menjalani sore yang penuh lika-liku, berhasil bangkit dari kesalahan fatal di babak pertama untuk membantu timnya mengamankan tiga poin.

  • Perjalanan kebangkitan Donnarumma berakhir di tribun penonton

    Kiper asal Italia itu merasakan segala macam emosi selama laga krusial melawan Arsenal pada Minggu lalu. Setelah penampilan yang diwarnai oleh sebuah kesalahan fatal dan penyelamatan gemilang yang menyelamatkan pertandingan, pemain berusia 27 tahun itu memilih untuk berbagi euforia saat peluit akhir berbunyi bersama para pendukung setia City. Rekaman dari lapangan menunjukkan Donnarumma berlari kencang menuju para pendukung di belakang gawangnya dan melompat ke barisan depan untuk merayakan hasil yang bisa jadi menentukan musim ini.

    Mantan penjaga gawang Paris Saint-Germain itu sempat tenggelam sejenak di lautan tangan dan kaki saat para pendukung tuan rumah yang bersuka cita memeluk kiper nomor satu mereka. Petugas keamanan akhirnya harus turun tangan untuk membantu pemain asal Italia itu kembali ke lapangan agar ia bisa bergabung dengan rekan-rekan setimnya untuk melakukan jabat tangan pasca-pertandingan seperti biasa. Hal itu sangat kontras dengan suasana hatinya di awal hari itu, ketika sebuah momen gila mengancam untuk menyerahkan momentum kepada tim pemburu gelar asuhan Mikel Arteta.

  • Dari kesalahan yang mengerikan hingga bantahan Havertz

    Drama itu dimulai ketika aksi individu gemilang Rayan Cherki membawa tuan rumah unggul, namun Donnarumma justru memberi Arsenal gol penyama kedudukan hanya dua menit kemudian. Saat mencoba mengoper bola melintasi kotak penaltinya sendiri, kiper tersebut ragu-ragu, sehingga Kai Havertz berhasil mendekatinya. Penyerang asal Jerman itu memblokir upaya sapuan tersebut, menyaksikan bola membentur dan masuk ke gawang, serta membuat Etihad terdiam. Namun, Donnarumma menolak membiarkan kesalahan itu merusak sore harinya, kemudian melakukan penyelamatan krusial untuk menggagalkan gol kedua Havertz dalam kemenangan besar bagi sang juara bertahan.

    Erling Haaland akhirnya memastikan kemenangan dengan penyelesaian yang klinis pada menit ke-65, memastikan blunder Donnarumma sebelumnya tidak merugikan City di klasemen. Pep Guardiola segera membela kipernya setelah pertandingan, dengan menyatakan: "[Abdukodir Khusanov] harus melakukan blok yang lebih baik dan agresivitas Havertz [membuat perbedaan]. Namun, saya menyukai reaksi rekan-rekannya, mereka ada di sana untuk membantunya. Ketika saya melihat tim-tim yang kebobolan gol dan semua orang mengeluh, saya tidak menyukainya."

    Momentum kembali berpihak pada Manchester

    Hasil ini benar-benar menghidupkan kembali ambisi City untuk meraih gelar Liga Premier ketujuh dalam sembilan musim terakhir. Kemenangan ini memperkecil keunggulan Arsenal di puncak klasemen menjadi hanya tiga poin, dan dengan pasukan Guardiola yang masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit, nasib perebutan trofi kini secara efektif kembali berada di tangan mereka sendiri. City bisa naik ke puncak klasemen paling cepat Rabu malam jika mereka mampu mengalahkan Burnley di Turf Moor.

    Namun, Guardiola menolak untuk terbawa suasana oleh perubahan momentum ini. Tetap rendah hati, sang manajer mencatat: “Pertandingan itu memberi kami harapan, itu saja. Saya katakan kepada mereka setelah pertandingan untuk menikmati momen ini tapi jangan kehilangan fokus sekarang. Kami masih punya empat minggu ke depan, dan saya tahu apa pesan yang akan disampaikan. Kami ada di sana. Kenyataannya, siapa yang berada di puncak klasemen? Bukan kami. Selisih gol - siapa yang lebih baik? Mereka. Langkah demi langkah. Kami memiliki harapan untuk memperpanjang peluang berjuang hingga akhir.”

