VIDEO: Gianluigi Donnarumma menerobos ke kerumunan suporter Man City untuk merayakan kemenangan dengan meriah setelah berubah dari penjahat menjadi pahlawan dalam laga melawan Arsenal

Kiper asal Italia itu merasakan segala macam emosi selama laga krusial melawan Arsenal pada Minggu lalu. Setelah penampilan yang diwarnai oleh sebuah kesalahan fatal dan penyelamatan gemilang yang menyelamatkan pertandingan, pemain berusia 27 tahun itu memilih untuk berbagi euforia saat peluit akhir berbunyi bersama para pendukung setia City. Rekaman dari lapangan menunjukkan Donnarumma berlari kencang menuju para pendukung di belakang gawangnya dan melompat ke barisan depan untuk merayakan hasil yang bisa jadi menentukan musim ini.

Mantan penjaga gawang Paris Saint-Germain itu sempat tenggelam sejenak di lautan tangan dan kaki saat para pendukung tuan rumah yang bersuka cita memeluk kiper nomor satu mereka. Petugas keamanan akhirnya harus turun tangan untuk membantu pemain asal Italia itu kembali ke lapangan agar ia bisa bergabung dengan rekan-rekan setimnya untuk melakukan jabat tangan pasca-pertandingan seperti biasa. Hal itu sangat kontras dengan suasana hatinya di awal hari itu, ketika sebuah momen gila mengancam untuk menyerahkan momentum kepada tim pemburu gelar asuhan Mikel Arteta.