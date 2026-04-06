Video.. Gelombang cemoohan terhadap kelakuan aneh Arteta: Dan kamu ingin memenangkan Liga Champions?

Pelatih Arsenal mengejutkan para penggemar

Arsenal menjadi bahan olok-olok setelah beredarnya cuplikan latihan yang aneh di bawah arahan pelatihnya, Mikel Arteta, di saat tim tersebut berusaha memulihkan keseimbangannya pasca hasil-hasil yang mengecewakan.

Foto dan video dari sesi latihan tersebut memperlihatkan para pemain Arsenal mengikuti latihan yang tidak biasa, termasuk penggunaan pulpen selama latihan bersama, serta aktivitas yang menurut staf pelatih bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan konsentrasi di antara para pemain.

Menurut surat kabar Daily Mail, cuplikan-cuplikan ini mengejutkan para penggemar, yang menganggap bahwa tim perlu fokus pada aspek-aspek teknis dasar, alih-alih metode-metode yang tidak biasa ini.

  • Latihan yang aneh... Apa yang sedang dilakukan Arteta?

    Foto-foto tersebut memperlihatkan para pemain tim sedang mengikuti latihan yang unik, di mana mereka menyeimbangkan bola di antara kepala mereka sambil berdiri dalam kelompok-kelompok kecil, sebelum bergerak membawa bola dan mencoba memasukkannya ke dalam keranjang, dalam sebuah adegan yang menarik perhatian.

    Sesi latihan tersebut juga mencakup latihan lain, di mana para pemain terlihat bergerak dengan bola di kaki mereka, sambil memegang pulpen di antara jari-jari mereka, dalam adegan yang memicu banyak pertanyaan tentang sifat latihan ini.

  • Tim asal London itu menjadi sasaran komentar sinis di media sosial, di mana sejumlah penggemar mengungkapkan keterkejutannya atas metode tersebut, terutama mengingat upaya tim untuk memperbaiki hasil mereka pada fase musim ini.

    Dailymail menambahkan: "Latihan ini, meskipun terlihat aneh, dapat dianggap sebagai ujian konsentrasi. Para pemain harus fokus pada beberapa hal sekaligus, sambil tetap menyelesaikan tugasnya."

    Laporan tersebut mengungkapkan: "Namun, para penggemar sepak bola dengan cepat mengejek latihan terbaru Arteta yang tidak konvensional ini, di mana salah satu dari mereka menyebutnya sebagai 'trik' terbarunya."

    Seorang pengguna media sosial menanggapi video tersebut, yang viral di X, dengan mengatakan: "Dan kamu ingin memenangkan Liga Champions dengan latihan seperti ini."

    Seorang lainnya menambahkan: "Latihan ini akan berujung pada bencana."

    Arteta berusaha meraih gelar pertama Arsenal di Liga Premier Inggris sejak 22 tahun lalu - setelah timnya gagal di kedua kompetisi domestik bulan lalu - dan jelas dia melakukan segala cara, termasuk hal-hal aneh, untuk mencapai tujuan tersebut.

