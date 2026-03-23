Diterjemahkan oleh
VIDEO: 'Gary Neville itu brengsek!' - Legenda Man Utd menegur seorang suporter City setelah hujatan kasar berdatangan dari tribun Wembley selama final Carabao Cup
Neville menjadi sasaran serangan seorang suporter saat final Carabao Cup
Neville hadir di Wembley untuk menjadi komentator tamu dalam kemenangan City 2-0 atas Arsenal di final Carabao Cup, di mana pahlawan lokal O'Reilly mencetak dua gol untuk membawa tim asuhan Pep Guardiola meraih kemenangan dan memperpanjang puasa gelar The Gunners.
Namun, meski para penggemar City sedang dalam suasana perayaan saat pertandingan berakhir, seorang pendukung justru bertindak terlalu berlebihan. Setelah disebut "red c***" dan "w****r", Neville meletakkan jari di bibirnya sebagai isyarat untuk diam sebelum ditanya, "Di mana klubmu? Di mana timmu?". Setelah mantan bek kanan itu membalas dengan kata-katanya sendiri, pendukung tersebut tertawa terbahak-bahak sebelum Neville kembali duduk di samping komentator Peter Drury.
PERINGATAN: Video di bawah ini mengandung kata-kata kasar yang sangat kasar.
Neville mengkritik Arteta terkait keputusan soal Kepa
Salah satu topik hangat menjelang pertandingan adalah keputusan manajer Arsenal, Mikel Arteta, untuk memilih Kepa Arrizabalaga sebagai penjaga gawang, menggeser David Raya yang biasanya menjadi andalan di Liga Premier dan Liga Champions. Kepa akhirnya melakukan kesalahan fatal yang memungkinkan O'Reilly mencetak gol sundulan pertamanya, sebelum menambah gol keduanya beberapa menit kemudian.
Kiper asal Spanyol itu sering memperlambat permainan saat menguasai bola, yang oleh Neville disebut sebagai "omong kosong" dan kemudian ia menyindir: “Kiper harus berhenti menahan bola dengan kaki selama 35 detik. Anda memberi tahu lawan bahwa Anda tidak memiliki intensitas.
“Arsenal telah kalah dalam pertandingan ini di kotak penalti mereka sendiri, dengan melakukan hal ini. Anda hanya memotivasi City.
“Dalam pertandingan seperti ini, kalian hanya saling mengirim sinyal. City akan berpikir, ‘Mereka tidak terlalu bersemangat di babak kedua ini, kita akan menyerang.’”
- Getty Images Sport
Upaya Arsenal untuk mengakhiri puasa gelar terus berlanjut
Arsenal semula berharap pertandingan hari Minggu ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk mengakhiri puasa gelar selama hampir enam tahun dan menambah momentum di beberapa bulan terakhir musim ini. Namun, mereka gagal tampil maksimal saat dibutuhkan dan kini harus memastikan kekalahan ini tidak berdampak secara psikologis saat mereka berupaya meraih trofi di tiga kompetisi lainnya.
Tim asal London Utara ini masih memegang posisi dominan dalam perebutan gelar Liga Premier, dengan keunggulan sembilan poin atas City meski telah memainkan satu pertandingan lebih banyak, sementara mereka juga menanti pertandingan perempat final Liga Champions melawan Sporting CP dan pertandingan Piala FA melawan Southampton setelah jeda internasional.
Sementara itu, City berharap dapat memperkecil selisih poin dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris sekaligus membidik gelar Piala FA, dengan tim asuhan Guardiola akan menghadapi Liverpool di perempat final.
