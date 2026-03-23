VIDEO: 'Gary Neville itu brengsek!' - Legenda Man Utd menegur seorang suporter City setelah hujatan kasar berdatangan dari tribun Wembley selama final Carabao Cup

Salah satu topik hangat menjelang pertandingan adalah keputusan manajer Arsenal, Mikel Arteta, untuk memilih Kepa Arrizabalaga sebagai penjaga gawang, menggeser David Raya yang biasanya menjadi andalan di Liga Premier dan Liga Champions. Kepa akhirnya melakukan kesalahan fatal yang memungkinkan O'Reilly mencetak gol sundulan pertamanya, sebelum menambah gol keduanya beberapa menit kemudian.

Kiper asal Spanyol itu sering memperlambat permainan saat menguasai bola, yang oleh Neville disebut sebagai "omong kosong" dan kemudian ia menyindir: “Kiper harus berhenti menahan bola dengan kaki selama 35 detik. Anda memberi tahu lawan bahwa Anda tidak memiliki intensitas.

“Arsenal telah kalah dalam pertandingan ini di kotak penalti mereka sendiri, dengan melakukan hal ini. Anda hanya memotivasi City.

“Dalam pertandingan seperti ini, kalian hanya saling mengirim sinyal. City akan berpikir, ‘Mereka tidak terlalu bersemangat di babak kedua ini, kita akan menyerang.’”