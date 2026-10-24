Arsenal meraih kemenangan yang layak atas tamunya, Everton, dengan skor 2-0, Sabtu, dalam lanjutan pekan kedelapan Liga Inggris, memanfaatkan kekalahan Manchester City dari Aston Villa.

Arsenal mengawali pertandingan dengan tekanan serangan yang gencar di Stadion Emirates, dan berhasil membuka keunggulan lebih awal pada menit ketujuh, ketika sepak pojok memicu kekacauan di dalam kotak penalti Everton, setelah kiper Jordan Pickford gagal mengantisipasi bola, sebelum bola sampai ke Ezri Konsa yang melepaskan tembakan keras ke dalam gawang, mencetak gol pertamanya dengan seragam Arsenal.









Gol itu sekaligus mengakhiri rangkaian 13 pertandingan di berbagai ajang tanpa Arsenal mencetak gol dari bola mati, kecuali tendangan penalti, sekaligus mengakhiri rekor Everton yang belum kebobolan dari sepak pojok musim ini.

Everton mencoba membalas dengan cepat, dan James Garner mengancam gawang David Raya lewat tembakan yang memaksanya melakukan penyelamatan, sebelum Vitalii Mykolenko mengirim umpan silang yang nyaris mengacaukan pertahanan tuan rumah.

Namun Arsenal terus menekan, memanfaatkan pergerakan Eberechi Eze, Martin Odegaard, dan Noni Madueke. Pada menit ke-17, Everton nyaris menyamakan kedudukan setelah Tyreik George menerima bola dari sisi kiri, melewati Ben White sebelum menembak, tetapi bek Arsenal itu melakukan intervensi dan mengubah upaya tersebut menjadi sepak pojok.

Semenit kemudian, tuan rumah nyaris membayar mahal kekacauan pertahanan, ketika Raya tidak mampu mengantisipasi sepak pojok Everton, namun Gabriel Magalhaes menghalau bola sebelum melewati garis gawang.

Upaya Arsenal untuk menambah keunggulan terus berlanjut, dan Eze melepaskan tembakan pada menit ke-24 yang melesat di samping tiang, sebelum Madueke menyia-nyiakan peluang lain empat menit berselang, lewat tembakan yang melewati sisi gawang.

Pickford juga menggagalkan upaya Declan Rice pada menit ke-35, sementara pertahanan Everton menghalau tembakan Mikel Merino lima menit kemudian, sebelum Madueke kembali mengirim bola yang melintas dari jarak dekat dengan tiang gawang.

Menjelang akhir babak pertama, Everton mendapat peluang berharga untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-44, setelah Ben White salah mengoper bola kembali ke Raya, sehingga Thierno Barry berhadapan satu lawan satu dengan sang kiper, tetapi Raya menyelamatkan gawangnya dengan penyelamatan cepat.

Arsenal membalas lewat upaya Merino dengan sundulan dari bola mati yang dieksekusi Rice, namun bola melesat di atas mistar.

Babak pertama berakhir dengan keunggulan Arsenal 1-0, meski peluang serangannya berlimpah, karena mereka melepaskan 13 tembakan yang hanya dua di antaranya mengarah ke gawang, sementara Everton nyaris memanfaatkan beberapa kesalahan pertahanan untuk menyamakan kedudukan.