Keputusan Ancelotti untuk melakukan enam pergantian pemain berhasil membangkitkan semangat tim Brasil yang sedang berupaya membalas kekalahan mereka baru-baru ini dari Prancis. Vinicius Junior dan Matheus Cunha berkolaborasi dengan brilian untuk memberikan umpan kepada Danilo Santos yang mencetak gol pembuka, meskipun Kroasia sempat mengancam untuk membalikkan keadaan melalui Lovro Majer. Namun, gol-gol di menit-menit akhir dari Igor Thiago dan penyelesaian akhir yang memukau dari Martinelli—yang dibantu dengan apik oleh bintang muda Endrick—pada akhirnya memastikan kemenangan 3-1 yang pantas.
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Gabriel Martinelli mencetak gol indah berujung tajam berkat umpan dari Endrick saat Brasil memastikan kemenangan atas Kroasia dan memperkuat harapan mereka di Piala Dunia
Perubahan yang dilakukan Ancelotti membuahkan hasil
Tonton klipnya
Ancelotti memuji kedalaman taktis
Setelah peluit akhir dibunyikan, Ancelotti memuji kontribusi para pemain mudanya yang memberikan variasi taktis yang sangat dibutuhkan, dengan mengatakan: "Saya sangat senang dengan para pemain muda ini. Mereka memanfaatkan peluang yang ada dan memberi kami lebih banyak pilihan. Thiago bermain bagus, Endrick bermain bagus, Danilo juga bermain bagus."
Penyerang Brentford, Thiago, menggemakan perasaan ini setelah mencetak gol pertamanya untuk Selecao: "Saya ingin berterima kasih kepada pelatih atas kesempatan ini. Mencetak gol pertama saya untuk Brasil adalah momen yang tak terlupakan."
- Getty Images Sport
Hitung mundur terakhir menuju bulan Juni
Brasil kini memasuki masa krusial menjelang laga pembuka Grup C melawan Maroko pada 13 Juni, dengan daftar 26 pemain akhir yang akan diumumkan pada 18 Mei. Persiapan akan ditutup dengan dua laga persahabatan bergengsi melawan Panama dan Mesir, yang akan sangat penting untuk mengintegrasikan kembali para pemain inti dan menyempurnakan transisi pertahanan. Menghadapi grup Piala Dunia yang juga mencakup Haiti dan Skotlandia, Ancelotti harus memastikan timnya menemukan ritme yang konsisten untuk mempertahankan momentum mereka sepanjang turnamen.