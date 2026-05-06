VIDEO: Gabriel Jesus tampak menampar Marc Pubill saat bintang Atletico Madrid itu berusaha mengganggu perayaan Arsenal di Liga Champions

Arsenal berhasil melaju ke final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam dua dekade berkat gol penentu dari Bukayo Saka, yang membawa Arsenal menang 1-0 pada laga tersebut dan unggul 2-1 secara agregat di babak semifinal, namun peluit akhir tidak hanya membawa kegembiraan. Saat skuad Arsenal mulai merayakan momen tersebut bersama para pendukung tuan rumah, Pubill dengan agresif mendekati Viktor Gyokeres. Rekaman dari tribun menyoroti momen ketika Pubill mendorong striker Swedia itu dari belakang, yang memicu keributan langsung dan intens di mana beberapa pemain dari kedua tim saling bentrok di dekat lingkaran tengah.

Sementara Cristhian Mosquera berusaha menjauhkan Pubill dari keributan tersebut, Jesus terlihat ikut campur dengan kekuatan yang cukup besar. Mantan pemain Manchester City itu tampaknya menampar sisi wajah Pubill, membuat pemain Spanyol itu terlempar ke belakang dalam aksi balasan yang mengejutkan para penonton. Myles Lewis-Skelly dan Declan Rice segera datang ke lokasi untuk meredakan keributan tersebut, dan akhirnya mengarahkan Pubill yang kesal ke arah terowongan.