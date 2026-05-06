VIDEO: Gabriel Jesus tampak menampar Marc Pubill saat bintang Atletico Madrid itu berusaha mengganggu perayaan Arsenal di Liga Champions

Arsenal berhasil memastikan tempat mereka di final Liga Champions untuk kedua kalinya dalam sejarah klub, namun perayaan mereka tercoreng oleh insiden perkelahian fisik yang memanas. Gabriel Jesus, yang tidak diturunkan sebagai pemain cadangan, tampak memukul bek Atletico Madrid, Marc Pubill, setelah pertandingan yang berlangsung sangat tegang di Stadion Emirates.

  • Pertandingan sengit di Emirates

    Arsenal berhasil melaju ke final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam dua dekade berkat gol penentu dari Bukayo Saka, yang membawa Arsenal menang 1-0 pada laga tersebut dan unggul 2-1 secara agregat di babak semifinal, namun peluit akhir tidak hanya membawa kegembiraan. Saat skuad Arsenal mulai merayakan momen tersebut bersama para pendukung tuan rumah, Pubill dengan agresif mendekati Viktor Gyokeres. Rekaman dari tribun menyoroti momen ketika Pubill mendorong striker Swedia itu dari belakang, yang memicu keributan langsung dan intens di mana beberapa pemain dari kedua tim saling bentrok di dekat lingkaran tengah.

    Sementara Cristhian Mosquera berusaha menjauhkan Pubill dari keributan tersebut, Jesus terlihat ikut campur dengan kekuatan yang cukup besar. Mantan pemain Manchester City itu tampaknya menampar sisi wajah Pubill, membuat pemain Spanyol itu terlempar ke belakang dalam aksi balasan yang mengejutkan para penonton. Myles Lewis-Skelly dan Declan Rice segera datang ke lokasi untuk meredakan keributan tersebut, dan akhirnya mengarahkan Pubill yang kesal ke arah terowongan.

  • Arteta memuji Gyokeres yang 'luar biasa'

    Rasa frustrasi dari kubu Atlético tampaknya bermula dari malam yang sulit saat menghadapi Gyokeres, yang menampilkan performa luar biasa. Penyerang tersebut terus-menerus menjadi ancaman bagi pertahanan asuhan Diego Simeone, dan mendapat pujian tinggi dari manajernya setelah pertandingan berkat kerja kerasnya yang tak kenal lelah serta kehadiran fisiknya di sepertiga akhir lapangan. "Dia luar biasa," kata Arteta mengenai penampilan Gyokeres saat berbicara dengan Amazon Prime tak lama setelah peluit akhir dibunyikan. "Anda bisa melihat reaksi penonton setiap kali dia menguasai bola; kerja kerasnya dan apa yang dia berikan kepada tim sungguh luar biasa."

    Arteta menikmati malam yang 'luar biasa'

    Terlepas dari insiden keributan pasca-pertandingan yang melibatkan Jesus, Arteta sepenuhnya memusatkan perhatian pada besarnya pencapaian ini. Pelatih asal Spanyol itu mencatat bahwa energi di dalam stadion sangat berbeda dari apa pun yang pernah ia alami sejak mengambil alih jabatan manajer, saat klub bersiap untuk laga penentuan di Budapest melawan Paris Saint-Germain atau Bayern Munich.

    "Ini malam yang luar biasa. Kita kembali menorehkan sejarah bersama. Saya tidak bisa lebih bahagia dan bangga lagi pada semua orang yang terlibat di klub sepak bola ini," tambah Arteta. "Suasana yang kita lihat di luar stadion sangat istimewa dan unik. Atmosfer yang diciptakan para pendukung kita, energinya, cara mereka merasakan setiap bola bersama kita, itulah yang membuatnya istimewa dan unik. Saya belum pernah merasakan hal seperti itu di dalam stadion. Kita tahu betapa berartinya ini bagi semua orang. Kami memberikan segalanya, para pemain melakukan pekerjaan yang luar biasa. Setelah 20 tahun dan untuk kedua kalinya dalam sejarah kami, kami kembali ke final Liga Champions."

