VIDEO: Filip Jorgensen tampaknya mengabaikan Reece James saat kapten Chelsea menegur kiper yang ceroboh karena menolak memberi tepuk tangan kepada para penggemar setelah kekalahan dari PSG

Kapten Chelsea, Reece James, terlihat berdebat dengan Filip Jorgensen setelah kekalahan 5-2 mereka di Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Kiper tersebut tampaknya mengabaikan permintaan kaptennya untuk menghormati para pendukung yang datang jauh-jauh setelah penampilan buruk di Parc des Princes.

  • Ketegangan setelah peluit akhir di Paris

    Suasana di ibu kota Prancis menjadi tegang setelah ambisi Eropa Chelsea hancur. Setelah kekalahan memalukan 5-2 Chelsea dari PSG, James mencoba membawa timnya ke tribun tamu untuk mengucapkan terima kasih kepada para penggemar, namun ditolak secara terang-terangan oleh kipernya.

    Jorgensen, yang melakukan kesalahan besar dalam proses gol Vitinha yang mengubah momentum pertandingan, tampak berniat langsung menuju terowongan. Pemain internasional Inggris James tertangkap kamera menegur kiper tersebut, jelas frustrasi karena kurangnya rasa hormat kiper asal Denmark itu terhadap para pendukung yang telah menghabiskan banyak uang untuk bepergian ke Paris menonton kekalahan telak tersebut.

  • Tonton klipnya

  • James membela Jorgensen

    Ketegangan di lapangan mencerminkan kekecewaan di bangku cadangan setelah kesalahan Jorgensen pada skor 2-2 membantu tim tuan rumah meraih kemenangan. Meskipun ada ketegangan, James berusaha menunjukkan kebersamaan saat berbicara dengan media setelah peluit akhir berbunyi.

    “Ini sepak bola, begitulah cara kami ingin bermain,” katanya kepada TNT Sports. "Jika Anda bermain dari belakang, kesalahan pasti akan terjadi. Semua anggota tim memahami itu. Itulah cara manajer ingin kami bermain. Kami sepenuhnya mendukung Filip.”

    Pertanyaan seputar posisi teratas

    Kekalahan ini telah memicu kembali perdebatan mengenai hierarki penjaga gawang Liam Rosenior. Dengan Robert Sanchez di bangku cadangan, penampilan buruk Jorgensen telah menuai kritik tajam dari banyak pihak, termasuk para pendukung.

    Chelsea kini dihadapkan pada tantangan berat karena harus membalikkan defisit tiga gol melawan PSG di leg kedua. Namun, mereka juga harus fokus pada perjuangan mereka untuk finis di empat besar Premier League terlebih dahulu. The Blues saat ini berada di peringkat kelima, sama poin dengan Liverpool (48), dan tiga poin di belakang Manchester United dan Aston Villa yang berada di atas mereka. Sebelum menghadapi Les Parisiens di Stamford Bridge pekan depan, tim Rosenior akan terlebih dahulu menjamu Newcastle di liga, dengan sub-plot menarik yang berkembang mengenai apakah Rosenior akan memutuskan untuk membawa Sanchez kembali.

