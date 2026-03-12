VIDEO: Filip Jorgensen tampaknya mengabaikan Reece James saat kapten Chelsea menegur kiper yang ceroboh karena menolak memberi tepuk tangan kepada para penggemar setelah kekalahan dari PSG

Suasana di ibu kota Prancis menjadi tegang setelah ambisi Eropa Chelsea hancur. Setelah kekalahan memalukan 5-2 Chelsea dari PSG, James mencoba membawa timnya ke tribun tamu untuk mengucapkan terima kasih kepada para penggemar, namun ditolak secara terang-terangan oleh kipernya.

Jorgensen, yang melakukan kesalahan besar dalam proses gol Vitinha yang mengubah momentum pertandingan, tampak berniat langsung menuju terowongan. Pemain internasional Inggris James tertangkap kamera menegur kiper tersebut, jelas frustrasi karena kurangnya rasa hormat kiper asal Denmark itu terhadap para pendukung yang telah menghabiskan banyak uang untuk bepergian ke Paris menonton kekalahan telak tersebut.