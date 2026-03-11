VIDEO: Filip Jorgensen mengalami bencana! Kiper Chelsea memberikan gol memalukan kepada PSG saat tendangan lob cerdik Vitinha membawa tim Prancis menuju kemenangan

Babak 16 besar Liga Champions leg pertama menyuguhkan pertandingan klasik di ibu kota Prancis, meski berakhir dengan kekecewaan bagi Chelsea. Paris Saint-Germain dan The Blues saling bertukar serangan tanpa henti dalam pertandingan yang sangat menghibur, menampilkan sepak bola menyerang yang mematikan. Bradley Barcola membuka skor di awal pertandingan, namun Malo Gusto segera membalas untuk tim tamu.

Ayunan momentum terus berlanjut saat Ousmane Dembele mengembalikan keunggulan Paris sebelum jeda, namun Enzo Fernandez berhasil menyamakan kedudukan dengan brilian pada menit ke-57. Dengan skor 2-2, momentum tampaknya seimbang, dan Chelsea tampak sepenuhnya mampu meraih hasil tandang yang berharga melawan unit serangan yang tangguh milik Luis Enrique sebelum bencana menimpa.