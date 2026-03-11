Getty Images Sport
VIDEO: Filip Jorgensen mengalami bencana! Kiper Chelsea memberikan gol memalukan kepada PSG saat tendangan lob cerdik Vitinha membawa tim Prancis menuju kemenangan
Pertandingan seru di Parc des Princes
Babak 16 besar Liga Champions leg pertama menyuguhkan pertandingan klasik di ibu kota Prancis, meski berakhir dengan kekecewaan bagi Chelsea. Paris Saint-Germain dan The Blues saling bertukar serangan tanpa henti dalam pertandingan yang sangat menghibur, menampilkan sepak bola menyerang yang mematikan. Bradley Barcola membuka skor di awal pertandingan, namun Malo Gusto segera membalas untuk tim tamu.
Ayunan momentum terus berlanjut saat Ousmane Dembele mengembalikan keunggulan Paris sebelum jeda, namun Enzo Fernandez berhasil menyamakan kedudukan dengan brilian pada menit ke-57. Dengan skor 2-2, momentum tampaknya seimbang, dan Chelsea tampak sepenuhnya mampu meraih hasil tandang yang berharga melawan unit serangan yang tangguh milik Luis Enrique sebelum bencana menimpa.
Jorgensen melakukan kesalahan fatal yang mahal.
Titik balik terjadi pada menit ke-74, akibat kesalahan penilaian yang fatal dari Jorgensen. Dalam upaya untuk mengoper bola dari belakang di bawah tekanan berat, kiper Chelsea itu melakukan umpan kaki kiri yang berisiko langsung ke arah Barcola. Penyerang PSG itu dengan cepat mengontrol bola dan mengopernya kepada Khvicha Kvaratskhelia, yang kemudian mengopernya kepada Vitinha.
Dengan ketenangan yang luar biasa, gelandang Portugal itu langsung menghukum kesalahan tersebut. Melihat Jorgensen berlari keluar dalam upaya putus asa untuk mengembalikan bola, Vitinha melepaskan umpan lob yang sempurna di atas kiper yang terperangkap dan masuk ke gawang yang kosong. Luka yang diakibatkan sendiri ini sepenuhnya mengubah keseimbangan psikologis pertandingan, memicu perayaan liar di antara pendukung tuan rumah yang bersemangat.
Kvaratskhelia mencatat kemenangan telak.
Setelah gol cerdik Vitinha, pertahanan Chelsea benar-benar runtuh, memperlihatkan kelemahan mereka. Komitmen keras mereka untuk membangun serangan dari belakang justru berbalik menjadi bumerang, memungkinkan PSG menguasai fase akhir pertandingan. Momentum sepenuhnya berada di pihak tuan rumah, dan tekanan tinggi yang tak henti-hentinya terus memaksa klub London itu kehilangan penguasaan bola di area berbahaya.
Kvaratskhelia, pemain terbaik malam itu, memanfaatkan pertahanan yang kacau untuk membuat pertandingan hampir tak terkejar. Winger Georgia itu mencetak dua gol mematikan pada menit ke-86 dan di masa injury time, mengubah defisit tipis menjadi kekalahan telak 5-2 yang memalukan. The Blues terdiam kaget saat peluit akhir berbunyi.
Tugas yang rumit menanti Chelsea
Manajer Chelsea, Liam Rosenior, dihadapkan pada tantangan besar untuk menyelamatkan impian Chelsea di Liga Champions. Membalikkan defisit tiga gol melawan PSG di Stamford Bridge adalah tugas yang sangat berat yang membutuhkan kesempurnaan taktis. Namun, krisis Eropa ini beririsan dengan perjuangan domestik mereka, membuat rotasi skuad menjadi dilema yang rumit. Setelah 29 putaran, The Blues berada di peringkat kelima Liga Premier dengan 48 poin, sama dengan Liverpool dan hanya tiga poin di belakang Aston Villa dan Manchester United dalam persaingan empat besar. Sebelum menjamu PSG, tim Rosenior harus menghadapi laga liga krusial melawan Newcastle pada Sabtu ini, tanpa ruang untuk kesalahan.
