Valverde membuka skor setelah memanfaatkan umpan panjang dari Thibaut Courtois, sebelum menggandakan golnya setelah pertukaran bola yang rapi dengan Vinicius Junior. Ia menyelesaikan hattricknya menjelang akhir babak pertama, mengontrol bola di udara sebelum melepaskan tendangan voli keras setelah umpan lob halus dari Brahim Diaz. Reporter Prime Video Italia, Alessia Tarquinio, begitu terpesona dengan penampilan gelandang tersebut hingga ia memutuskan untuk melewati proses voting resmi dan memberikan penghargaan sendiri.
VIDEO: Federico Valverde 'diberikan Ballon d'Or' oleh seorang reporter yang sangat bersemangat setelah mencetak hat-trick yang mengesankan untuk Real Madrid melawan Manchester City
Kelas master Valverde di Bernabeu
Upacara penganugerahan virtual
Dalam momen yang santai dan lucu yang kemudian menjadi viral, dia memberikan bintang Madrid sebuah versi digital dari penghargaan individu paling prestisius dalam sepak bola. Menyodorkan smartphone-nya ke kamera, Tarquinio berkata kepada Valverde yang tertawa: “Saya harus memberikan ini kepada Anda karena saya tidak punya trofi di sini: Ballon d'Or!” Gambar Bola Emas di layar membuat pemain internasional Uruguay itu tertawa, dan ia menjawab dengan bercanda: “Apakah teleponnya juga milikku?”
Berbicara setelah peluit akhir, kapten Blancos tampak berseri-seri, mengatakan kepada media: “Ini luar biasa, ini adalah malam yang kamu impikan. Sudah lama saya tidak menikmati pertandingan seperti ini. Saya sangat bahagia, tapi yang terpenting karena tim menang.”
Perhatian beralih ke Etihad
Meskipun memiliki keunggulan tiga gol dan pujian yang menggema di telinganya, Valverde menolak untuk terlalu bersemangat karena pekerjaan baru setengah selesai. Ia tetap waspada terhadap kemungkinan serangan balik dari tim Guardiola di leg kedua, dan mendesak rekan-rekannya untuk tetap profesional dan menghindari rasa puas diri. Valverde menambahkan: “Pertandingan di Manchester sangat berat. Kami harus pergi ke sana seolah-olah skornya 0-0 dan bekerja keras. Kami telah menunjukkan bahwa kami bisa mencapai hal-hal besar ketika tim bekerja sama.”