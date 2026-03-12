VIDEO: Federico Valverde 'diberikan Ballon d'Or' oleh seorang reporter yang sangat bersemangat setelah mencetak hat-trick yang mengesankan untuk Real Madrid melawan Manchester City

Dalam momen yang santai dan lucu yang kemudian menjadi viral, dia memberikan bintang Madrid sebuah versi digital dari penghargaan individu paling prestisius dalam sepak bola. Menyodorkan smartphone-nya ke kamera, Tarquinio berkata kepada Valverde yang tertawa: “Saya harus memberikan ini kepada Anda karena saya tidak punya trofi di sini: Ballon d'Or!” Gambar Bola Emas di layar membuat pemain internasional Uruguay itu tertawa, dan ia menjawab dengan bercanda: “Apakah teleponnya juga milikku?”

Berbicara setelah peluit akhir, kapten Blancos tampak berseri-seri, mengatakan kepada media: “Ini luar biasa, ini adalah malam yang kamu impikan. Sudah lama saya tidak menikmati pertandingan seperti ini. Saya sangat bahagia, tapi yang terpenting karena tim menang.”