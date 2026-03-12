Getty Images Sport
VIDEO: Endrick memanfaatkan kesalahan fatal kiper untuk mengakhiri paceklik gol dan mencuri hasil imbang krusial di menit-menit akhir untuk Lyon dalam laga Liga Europa melawan Celta Vigo
Lyon kesulitan menemukan ritme di Balaídos
Pertandingan dimulai dengan Lyon kesulitan menemukan ritme permainan mereka di lingkungan tandang yang menantang. Dengan formasi 4-3-1-2 yang dipimpin oleh Endrick dan Roman Yaremchuk di lini depan, tim asuhan Paulo Fonseca lambat dalam melakukan tekanan, memungkinkan tim Spanyol mengendalikan tempo awal pertandingan. Celta Vigo terlihat berbahaya sejak awal, dengan Borja Iglesias menguji barisan belakang Lyon sebelum kebuntuan akhirnya terpecahkan pada menit ke-25.
Transisi cepat di lini tengah membuat Matias Vecino melepaskan Williot Swedberg, yang mengungguli Clinton Mata di sayap. Umpan silangnya yang presisi menemukan Javi Rueda, yang dengan tenang mencetak gol dengan kaki kanannya untuk memberikan keunggulan 1-0 yang pantas bagi tuan rumah. Lyon mencoba merespons segera, tetapi upaya awal Endrick kurang tajam untuk mengancam Radu sebelum peluit babak pertama berbunyi.
Babak kedua bergeser ke arah Lyon, terutama setelah insiden gila dari Borja Iglesias. Pada menit ke-54, striker Celta itu mendapat kartu merah langsung karena sikutannya terhadap Mata, meninggalkan tuan rumah harus bertahan dengan 10 pemain selama lebih dari setengah jam.
Meskipun memiliki keunggulan jumlah pemain, penyelesaian Lyon tetap boros. Celta Vigo bertahan dalam dan berjuang heroik, tampaknya akan membawa kemenangan berharga ke Prancis hingga menit-menit akhir yang dramatis.
Gol telat Endrick mengejutkan Radu
Saat jarum jam menunjuk ke menit ke-87, momen krusial pun tiba. Endrick melepaskan tendangan spekulatif dengan kaki kiri dari luar kotak penalti setelah melakukan gerakan memutar ke kaki kirinya. Radu seharusnya bisa menangkap tendangan yang lemah itu, namun ia melakukan kesalahan fatal, membiarkan bola merayap di bawah tubuhnya dan masuk ke gawang. Gol penyeimbang di menit akhir membungkam penonton di Balaídos dan menyelamatkan hasil imbang bagi tim Lyon yang kesulitan menembus pertahanan lawan yang bermain dengan sepuluh orang.
Tonton gol penyeimbang Endrick di menit-menit akhir.
Endrick merespons pencapaian bersejarahnya di Eropa.
Berbicara setelah peluit akhir, pemain mudaBrasil itu tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah mencetak gol pertamanya di Liga Europa dan kembali ke Spanyol. "Sangat senang bisa kembali ke Spanyol, bermain melawan Celta, yang merupakan tim yang bagus," kata Endrick.
Menyikapi kesulitan taktis dalam pertandingan, ia menjelaskan upayanya di menit-menit akhir untuk memecahkan kebuntuan: "Mereka adalah tim yang bermain dengan formasi pertahanan rendah, dan setelah Iglesias diusir, mereka bertahan lebih dalam lagi. Saya mencoba menyerang dari sayap kanan untuk menendang, saya adalah penyerang nomor 9."
Lyon berharap Endrick kembali mencetak gol saat mereka menjamu Celta dalam leg kedua pekan depan.
