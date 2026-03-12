VIDEO: Endrick memanfaatkan kesalahan fatal kiper untuk mengakhiri paceklik gol dan mencuri hasil imbang krusial di menit-menit akhir untuk Lyon dalam laga Liga Europa melawan Celta Vigo

Pertandingan dimulai dengan Lyon kesulitan menemukan ritme permainan mereka di lingkungan tandang yang menantang. Dengan formasi 4-3-1-2 yang dipimpin oleh Endrick dan Roman Yaremchuk di lini depan, tim asuhan Paulo Fonseca lambat dalam melakukan tekanan, memungkinkan tim Spanyol mengendalikan tempo awal pertandingan. Celta Vigo terlihat berbahaya sejak awal, dengan Borja Iglesias menguji barisan belakang Lyon sebelum kebuntuan akhirnya terpecahkan pada menit ke-25.

Transisi cepat di lini tengah membuat Matias Vecino melepaskan Williot Swedberg, yang mengungguli Clinton Mata di sayap. Umpan silangnya yang presisi menemukan Javi Rueda, yang dengan tenang mencetak gol dengan kaki kanannya untuk memberikan keunggulan 1-0 yang pantas bagi tuan rumah. Lyon mencoba merespons segera, tetapi upaya awal Endrick kurang tajam untuk mengancam Radu sebelum peluit babak pertama berbunyi.

Babak kedua bergeser ke arah Lyon, terutama setelah insiden gila dari Borja Iglesias. Pada menit ke-54, striker Celta itu mendapat kartu merah langsung karena sikutannya terhadap Mata, meninggalkan tuan rumah harus bertahan dengan 10 pemain selama lebih dari setengah jam.

Meskipun memiliki keunggulan jumlah pemain, penyelesaian Lyon tetap boros. Celta Vigo bertahan dalam dan berjuang heroik, tampaknya akan membawa kemenangan berharga ke Prancis hingga menit-menit akhir yang dramatis.