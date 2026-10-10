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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: El Clasico Penuhi Janji, Al Hilal Berikan Kekalahan Pertama bagi Al Ittihad di Liga Roshn

Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
Arab Saudi

Puncak klasemen menepati janji

Al Hilal memenangkan klasiko pekan kedelapan Liga Roshn Saudi, setelah mengalahkan rival mereka Al Ittihad dengan skor 3-2, pada Sabtu malam, dalam duel menegangkan yang diwarnai banyak perubahan dan gol-gol krusial, sebelum sang juara berhasil mempertahankan keunggulan mereka meski ada upaya Al Ittihad untuk bangkit pada menit-menit akhir.

Dengan hasil ini, Al Hilal memberi Al Ittihad kekalahan pertama mereka di Liga Roshn musim ini, sekaligus menambah koleksi poin menjadi 21 di puncak klasemen, sementara perolehan poin Al Ittihad terhenti di angka 17 pada posisi kedua, dan menerima pukulan telak dalam persaingan dini memperebutkan gelar.

  • Martinelli menyalakan El Clasico, dan En-Nesyri membalas

    Al Hilal memulai pertandingan dengan tekanan ofensif yang jelas, dan pemain Inggris Ollie Watkins nyaris membuka keunggulan pada menit keempat, setelah ia melompat untuk melepaskan sundulan berbahaya, namun Predrag Rajković, penjaga gawang Al Ittihad, berhasil menepis bola tersebut.

    Dua menit kemudian, Az-Za'im kembali mengancam gawang lewat tendangan keras dari Simon Boabre, yang berhasil ditangkap oleh kiper asal Serbia itu.

    Permulaan kuat Al Hilal berbuah gol keunggulan pada menit ke-11, ketika pemain Brasil Gabriel Martinelli memanfaatkan umpan istimewa dari Watkins, lalu menempatkan bola ke dalam gawang dan memberi tuan rumah keunggulan.

    Al Ittihad mencoba membalas melalui pergerakan para pemainnya di lini tengah, dan Houssem Aouar nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-20, namun tendangannya melewati sisi tiang kiri gawang Al Hilal.

    Balasan Al Ittihad tidak tertunda lama, karena pemain Maroko Youssef En-Nesyri berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-22, setelah menerima umpan apik dari Marwan Al Sahafi, dan melepaskan tendangan keras yang mengejutkan rekan senegaranya Yassine Bounou, sehingga pertandingan kembali ke titik awal di tengah atmosfer yang membara di tribun.



  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Watkins mengembalikan keunggulan, Somerville cetak gol ketiga

    Al Hilal tidak membiarkan Al Ittihad mempertahankan hasil imbang terlalu lama, karena Ollie Watkins kembali memberikan keunggulan bagi timnya pada menit ke-30, memanfaatkan peluang yang ada di hadapannya untuk menggetarkan gawang dan menerjemahkan keunggulan ofensifnya menjadi gol kedua.



    Dengan gol ini, penyerang Inggris itu menegaskan pengaruhnya yang berkelanjutan bersama Al Zaeem, setelah ia menciptakan gol pertama sebelum akhirnya mengambil sendiri tugas mencetak gol.

    Baca juga: Video: Roket En-Nesyri mengejutkan Bono, dan pelukan Maroko di El Clasico

    Pada awal babak kedua, Al Ittihad tampil menekan untuk mencari gol penyama kedudukan, dan pemain Belanda Steven Bergwijn nyaris menjebol gawang pada menit ke-50, setelah melepaskan tembakan keras yang melintas di samping tiang kiri.

    Tim itu terus melakukan upaya untuk kembali ke dalam pertandingan, tetapi Al Hilal tetap menjaga soliditasnya dan selalu berbahaya setiap kali menguasai bola di area ofensif.

    Pada menit ke-58, Simon Boabre nyaris memperbesar keunggulan Al Hilal dengan tembakan keras yang membentur mistar gawang, sebelum Somerville berhasil mencetak gol ketiga pada menit ke-64, melalui tembakan keras yang bersarang di sudut kiri gawang Raikovic, memberikan timnya keunggulan penting dan menempatkan Al Ittihad pada tugas yang lebih sulit di menit-menit tersisa.


  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Bergwijn Panaskan Akhir Laga, Al Hilal Pertahankan Kemenangan

    Al Ittihad menolak menyerah meski tertinggal dua gol, dan terus melancarkan tekanan demi memperkecil ketertinggalan, hingga akhirnya mendapatkan tendangan penalti pada menit ke-89. Steven Bergwijn maju sebagai eksekutor dan berhasil menjebol gawang, mencetak gol kedua bagi Al Ittihad sekaligus memanaskan suasana menit-menit terakhir el clasico.

    Gol Bergwijn membuat Al Hilal berada di bawah tekanan besar pada waktu yang tersisa, setelah selisih skor menyusut menjadi satu gol, dan Al Ittihad kini harus memanfaatkan sisa pertandingan untuk mencoba menyamakan kedudukan.

    Namun Al Hilal mempertahankan keunggulannya, dan berhasil menjaga skor hingga peluit panjang, memastikan kemenangan dalam salah satu laga paling menarik di pekan ini.

    Dengan kemenangan ini, Al Hilal menegaskan kekuatannya dalam persaingan perebutan gelar Liga Roshn, setelah menambah koleksi poin menjadi 21 dan melebarkan jarak dengan Al Ittihad menjadi empat poin.

    Adapun Al Ittihad, meski menelan kekalahan pertamanya musim ini, menunjukkan tekad hingga detik-detik terakhir, namun upaya mereka tidak cukup untuk menghindari kekalahan dari rival tradisionalnya.



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