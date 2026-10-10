Video: El Clasico Penuhi Janji, Al Hilal Berikan Kekalahan Pertama bagi Al Ittihad di Liga Roshn

Al Hilal memulai pertandingan dengan tekanan ofensif yang jelas, dan pemain Inggris Ollie Watkins nyaris membuka keunggulan pada menit keempat, setelah ia melompat untuk melepaskan sundulan berbahaya, namun Predrag Rajković, penjaga gawang Al Ittihad, berhasil menepis bola tersebut.

Dua menit kemudian, Az-Za'im kembali mengancam gawang lewat tendangan keras dari Simon Boabre, yang berhasil ditangkap oleh kiper asal Serbia itu.

Permulaan kuat Al Hilal berbuah gol keunggulan pada menit ke-11, ketika pemain Brasil Gabriel Martinelli memanfaatkan umpan istimewa dari Watkins, lalu menempatkan bola ke dalam gawang dan memberi tuan rumah keunggulan.

Al Ittihad mencoba membalas melalui pergerakan para pemainnya di lini tengah, dan Houssem Aouar nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-20, namun tendangannya melewati sisi tiang kiri gawang Al Hilal.

Balasan Al Ittihad tidak tertunda lama, karena pemain Maroko Youssef En-Nesyri berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-22, setelah menerima umpan apik dari Marwan Al Sahafi, dan melepaskan tendangan keras yang mengejutkan rekan senegaranya Yassine Bounou, sehingga pertandingan kembali ke titik awal di tengah atmosfer yang membara di tribun.







