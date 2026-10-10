Video: El Clasico Penuhi Janji, Al Hilal Berikan Kekalahan Pertama bagi Al Ittihad di Liga Roshn

Al Hilal tidak membiarkan Al Ittihad mempertahankan hasil imbang terlalu lama, karena Ollie Watkins kembali memberikan keunggulan bagi timnya pada menit ke-30, memanfaatkan peluang yang ada di hadapannya untuk menggetarkan gawang dan menerjemahkan keunggulan ofensifnya menjadi gol kedua.
Dengan gol ini, penyerang Inggris itu menegaskan pengaruhnya yang berkelanjutan bersama Al Zaeem, setelah ia menciptakan gol pertama sebelum akhirnya mengambil sendiri tugas mencetak gol.
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Pada awal babak kedua, Al Ittihad tampil menekan untuk mencari gol penyama kedudukan, dan pemain Belanda Steven Bergwijn nyaris menjebol gawang pada menit ke-50, setelah melepaskan tembakan keras yang melintas di samping tiang kiri.
Tim itu terus melakukan upaya untuk kembali ke dalam pertandingan, tetapi Al Hilal tetap menjaga soliditasnya dan selalu berbahaya setiap kali menguasai bola di area ofensif.
Pada menit ke-58, Simon Boabre nyaris memperbesar keunggulan Al Hilal dengan tembakan keras yang membentur mistar gawang, sebelum Somerville berhasil mencetak gol ketiga pada menit ke-64, melalui tembakan keras yang bersarang di sudut kiri gawang Raikovic, memberikan timnya keunggulan penting dan menempatkan Al Ittihad pada tugas yang lebih sulit di menit-menit tersisa.