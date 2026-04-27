Fenerbahce SK v Besiktas JK - Trendyol Süper LigGetty Images Sport
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Ederson memukul monitor VAR dalam reaksi marah setelah mantan bintang Man City diusir dari lapangan dalam kekalahan Fenerbahce di laga derby melawan Galatasaray

Mantan kiper Manchester City, Ederson, kehilangan ketenangannya dengan cara yang dramatis dalam laga derby yang memanas antara Fenerbahce dan Galatasaray pada hari Minggu. Kiper asal Brasil itu terekam kamera sedang meluapkan kemarahannya kepada teknologi wasit setelah menerima kartu merah yang kontroversial dalam pertandingan yang nyaris mengubur harapan Fenerbahce untuk meraih gelar juara Super Lig.

  • Konfrontasi fisik dengan petugas

    Pertandingan yang sangat dinantikan antara Galatasaray dan Fenerbahce berubah menjadi kekacauan saat Ederson mendapat kartu merah dalam berbagai arti. Dengan Galatasaray memimpin 1-0, ketegangan mencapai titik puncaknya ketika tuan rumah mendapat hadiah penalti pada menit ke-62. Ederson, yang sebelumnya sudah mendapat peringatan, diberi kartu kuning kedua karena protes setelah wasit menilai ia sengaja menunda eksekusi tendangan penalti.

    Kartu merah tersebut memicu reaksi langsung dan agresif dari kiper veteran tersebut, yang berkonfrontasi dengan wasit dalam pertukaran kata-kata yang memanas. Gambar dari siaran televisi menunjukkan terjadinya kontak fisik, saat wasit dan Ederson tampak saling mendorong kepala. Namun, drama tersebut tidak berakhir dengan dibunyikannya peluit. Saat Ederson akhirnya digiring keluar lapangan, amarahnya kembali memuncak. Kiper asal Brasil itu tertangkap kamera sedang memukul monitor VAR saat ia menuju terowongan, membuat penonton dan ofisial tercengang oleh ledakan emosinya.

    Setelah situasi kembali terkendali, Baris Yilmaz maju untuk mengeksekusi tendangan penalti, menggandakan keunggulan tuan rumah setelah gol pembuka Victor Osimhen. Keadaan semakin memburuk bagi Fenerbahce, yang kesulitan menahan serangan lawan dengan hanya sepuluh pemain di lapangan.

    Mantan gelandang Arsenal, Lucas Torreira, akhirnya mencetak gol ketiga untuk memastikan kemenangan meyakinkan 3-0 bagi Galatasaray. Hasil ini memiliki dampak besar bagi persaingan gelar di Turki, yang secara efektif mengakhiri harapan Fenerbahce untuk mengejar rival abadi mereka di puncak klasemen.

  • LEROY SANE GALATASARAY EDERSON FENERBAHCE Getty Images

    Dampak bagi Fenerbahçe

    Kemenangan ini memungkinkan Galatasaray memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen Super Lig menjadi tujuh poin dengan hanya tersisa tiga pertandingan di musim ini. Saat Galatasaray bersiap merayakan gelar juara domestik lainnya, Fenerbahce harus menanggung kekecewaan setelah kehilangan disiplin dan harapan tipis mereka untuk mengejar gelar. Laga melawan Basaksehir yang bertandang pada 2 Mei menjadi pertandingan yang wajib dimenangkan jika mereka ingin menghindari akhir musim yang mengecewakan, sambil berharap Galatasaray menelan kekalahan di kandang Samsunspor.