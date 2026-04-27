VIDEO: Ederson memukul monitor VAR dalam reaksi marah setelah mantan bintang Man City diusir dari lapangan dalam kekalahan Fenerbahce di laga derby melawan Galatasaray

Pertandingan yang sangat dinantikan antara Galatasaray dan Fenerbahce berubah menjadi kekacauan saat Ederson mendapat kartu merah dalam berbagai arti. Dengan Galatasaray memimpin 1-0, ketegangan mencapai titik puncaknya ketika tuan rumah mendapat hadiah penalti pada menit ke-62. Ederson, yang sebelumnya sudah mendapat peringatan, diberi kartu kuning kedua karena protes setelah wasit menilai ia sengaja menunda eksekusi tendangan penalti.

Kartu merah tersebut memicu reaksi langsung dan agresif dari kiper veteran tersebut, yang berkonfrontasi dengan wasit dalam pertukaran kata-kata yang memanas. Gambar dari siaran televisi menunjukkan terjadinya kontak fisik, saat wasit dan Ederson tampak saling mendorong kepala. Namun, drama tersebut tidak berakhir dengan dibunyikannya peluit. Saat Ederson akhirnya digiring keluar lapangan, amarahnya kembali memuncak. Kiper asal Brasil itu tertangkap kamera sedang memukul monitor VAR saat ia menuju terowongan, membuat penonton dan ofisial tercengang oleh ledakan emosinya.