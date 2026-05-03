VIDEO: Ed Sheeran menyanyikan lagu 'The A-Team' bersama para pemain Ipswich & menikmati Guinness dalam pesta perayaan promosi ke Liga Premier

Merenungkan betapa luar biasanya kembalinya klub ini ke kasta tertinggi setelah hanya absen satu musim, manajer McKenna memuji ketangguhan skuadnya dalam situasi yang penuh tekanan. Ia berkata: “Sejujurnya, sulit untuk menikmati momen ini. Anda benar-benar menginginkannya untuk semua orang, para pemain yang belum pernah merasakannya di tim ini, serta para pendukung dan keluarga Anda; ini sangat berarti. Saya benar-benar menikmati kemenangan 3-0 ini. Saya sangat bangga pada keluarga saya atas dukungan yang mereka berikan, sangat bangga pada staf dan tim ini.

"Ini tidak mudah bagi kelompok pemain itu, tapi mereka benar-benar bertahan dan kamu tidak akan pernah mengerti betapa sulitnya masuk ke Premier League. Ini pencapaian yang hebat. Apa yang dilakukan sebelumnya tidak akan terulang, itu spesial untuk melakukannya, naik dua kali berturut-turut dari League One dengan kelompok yang hampir sama, saya rasa itu tidak akan terulang lagi. Yang ini lebih sulit dalam beberapa hal.

"Ini adalah tantangan yang benar-benar berbeda dan sangat berat, jadi saya tahu betapa kerasnya kami harus bekerja untuk itu dan saya tahu hal ini bisa saja berjalan ke arah yang sangat berbeda, jadi saya sangat bangga bahwa kami tetap bersatu dan berhasil melewatinya."