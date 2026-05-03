Ipswich memastikan kembalinya mereka ke Liga Premier setelah meraih kemenangan telak 3-0 atas QPR pada Sabtu, 2 Mei. Setelah peluit akhir dibunyikan, perayaan pun berlanjut ke ruang ganti, di mana pemegang saham minoritas Ed Sheeran terlihat memegang segelas Guinness, ikut merayakan bersama para pemain dan staf. Penyanyi lagu 'Shape of You' itu menjadi pusat perayaan, memimpin penampilan penuh semangat dari lagu hit debutnya 'The A-Team' saat para Tractor Boys bersulang merayakan keberhasilan mereka meraih promosi otomatis.
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Ed Sheeran menyanyikan lagu 'The A-Team' bersama para pemain Ipswich & menikmati Guinness dalam pesta perayaan promosi ke Liga Premier
Perayaan di Portman Road
Tonton klipnya
Sebuah pencapaian bersejarah
Merenungkan betapa luar biasanya kembalinya klub ini ke kasta tertinggi setelah hanya absen satu musim, manajer McKenna memuji ketangguhan skuadnya dalam situasi yang penuh tekanan. Ia berkata: “Sejujurnya, sulit untuk menikmati momen ini. Anda benar-benar menginginkannya untuk semua orang, para pemain yang belum pernah merasakannya di tim ini, serta para pendukung dan keluarga Anda; ini sangat berarti. Saya benar-benar menikmati kemenangan 3-0 ini. Saya sangat bangga pada keluarga saya atas dukungan yang mereka berikan, sangat bangga pada staf dan tim ini.
"Ini tidak mudah bagi kelompok pemain itu, tapi mereka benar-benar bertahan dan kamu tidak akan pernah mengerti betapa sulitnya masuk ke Premier League. Ini pencapaian yang hebat. Apa yang dilakukan sebelumnya tidak akan terulang, itu spesial untuk melakukannya, naik dua kali berturut-turut dari League One dengan kelompok yang hampir sama, saya rasa itu tidak akan terulang lagi. Yang ini lebih sulit dalam beberapa hal.
"Ini adalah tantangan yang benar-benar berbeda dan sangat berat, jadi saya tahu betapa kerasnya kami harus bekerja untuk itu dan saya tahu hal ini bisa saja berjalan ke arah yang sangat berbeda, jadi saya sangat bangga bahwa kami tetap bersatu dan berhasil melewatinya."
- Getty Images Sport
Mempersiapkan diri untuk level elit
Perhatian di Portman Road kini beralih ke bursa transfer musim panas yang besar-besaran, seiring upaya Ipswich untuk mengejar ketertinggalan dari para raksasa Liga Premier. Setelah membawa klub ini ke kasta tertinggi pada 2024 sebelum harus segera terdegradasi, McKenna kini berhasil mengantarkan The Tractor Boys kembali ke kasta tertinggi pada percobaan pertama. Dengan jendela transfer yang semakin dekat dan dukungan dari Sheeran, klub harus membentuk skuad yang sangat konsisten untuk mempertahankan gaya permainan intensitas tinggi mereka melawan tim-tim dengan skuad termahal di dunia.