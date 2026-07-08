VIDEO: Ed Sheeran menggelar konser tertutup untuk para pemain timnas Inggris sambil memberikan prediksi hasil final Piala Dunia

Keterlibatan musisi asal Suffolk ini bersama tim nasional telah meningkat secara signifikan selama tiga turnamen besar terakhir, hingga ia kini menjadi sosok yang tak asing lagi di lingkaran dalam kamp Three Lions. Tradisi ini bermula pada tahun 2021 melalui persahabatan Sheeran dengan kapten Harry Kane.

Berbicara dalam episode terbaru Extra Time, Sheeran menjelaskan: "Pada tahun 2021, Harry mengajak saya ke kamp pelatihan dan kemudian saya bertemu dengan semua orang, dan sejak itu saya selalu hadir di setiap kamp. Rasanya luar biasa, ini menjadi tradisi kecil yang menyenangkan. Sejak pertama kali saya tampil untuk para pemain pada tahun 2021, kami telah menjalin ikatan, jadi mereka tidak pernah menjadi penonton yang sulit."

Meskipun sang penyanyi hadir untuk menghibur, ia juga berbagi pandangannya tentang bagaimana sisa perjalanan Piala Dunia 2026 akan berlangsung. Dengan masih adanya beberapa tim unggulan yang bersaing, Sheeran yakin bahwa Three Lions memiliki apa yang diperlukan untuk melewati rintangan yang tersisa dan mencapai ajang puncak tersebut. Sheeran berkata: “Saya pikir finalnya akan mempertemukan Inggris dan Prancis. Menurut saya, ketika sudah sampai di final, siapa pun bisa menang, dan saya yakin kami lah yang akan menang.”