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VIDEO: Ed Sheeran menggelar konser tertutup untuk para pemain timnas Inggris sambil memberikan prediksi hasil final Piala Dunia
Sebuah tradisi musik terus berlanjut
Skuad Inggris mendapat dorongan semangat menjelang babak gugur saat Sheeran mengunjungi mereka di markas mereka di Hotel Meadowbrook. Penyanyi dan pencipta lagu tersebut, yang sudah menjadi sosok yang tak terpisahkan di kamp tim selama turnamen besar, tampil dengan set akustik di tepi kolam renang. Pria berusia 35 tahun itu memanjakan para pemain dengan versi akustik dari lagu hitnya 'Castle on the Hill' sebagai bagian dari pertunjukan privat tersebut. Suasana yang akrab ini dirancang untuk membantu menumbuhkan semangat tim yang telah menjadi ciri khas kamp Inggris dalam beberapa tahun terakhir.
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Sheeran memprediksi final yang akan menjadi hit besar
Keterlibatan musisi asal Suffolk ini bersama tim nasional telah meningkat secara signifikan selama tiga turnamen besar terakhir, hingga ia kini menjadi sosok yang tak asing lagi di lingkaran dalam kamp Three Lions. Tradisi ini bermula pada tahun 2021 melalui persahabatan Sheeran dengan kapten Harry Kane.
Berbicara dalam episode terbaru Extra Time, Sheeran menjelaskan: "Pada tahun 2021, Harry mengajak saya ke kamp pelatihan dan kemudian saya bertemu dengan semua orang, dan sejak itu saya selalu hadir di setiap kamp. Rasanya luar biasa, ini menjadi tradisi kecil yang menyenangkan. Sejak pertama kali saya tampil untuk para pemain pada tahun 2021, kami telah menjalin ikatan, jadi mereka tidak pernah menjadi penonton yang sulit."
Meskipun sang penyanyi hadir untuk menghibur, ia juga berbagi pandangannya tentang bagaimana sisa perjalanan Piala Dunia 2026 akan berlangsung. Dengan masih adanya beberapa tim unggulan yang bersaing, Sheeran yakin bahwa Three Lions memiliki apa yang diperlukan untuk melewati rintangan yang tersisa dan mencapai ajang puncak tersebut. Sheeran berkata: “Saya pikir finalnya akan mempertemukan Inggris dan Prancis. Menurut saya, ketika sudah sampai di final, siapa pun bisa menang, dan saya yakin kami lah yang akan menang.”
- AFP
Pertarungan sengit di Miami menanti
Meskipun suasana di kamp latihan Kansas City sangat bersemangat, fokus kini harus sepenuhnya beralih ke pertandingan perempat final melawan Norwegia yang akan digelar Sabtu ini di Miami. Ketajaman taktis Tuchel akan diuji saat menghadapi tim Norwegia yang telah terbukti menjadi lawan tangguh sepanjang turnamen ini. Inggris saat ini menghadapi beberapa masalah rotasi skuad menyusul kartu merah yang diterima Jarell Quansah saat melawan Meksiko serta cedera pergelangan tangan yang aneh yang dialami Jordan Henderson selama perayaan pasca-pertandingan.
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