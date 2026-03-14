Eberechi Eze Arsenal
VIDEO: Eberechi Eze yang tampak gembira terlihat terpesona saat bintang Arsenal itu bertemu dengan legenda Brasil, Romario

Bintang Arsenal, Eberechi Eze, mungkin dikenal sebagai salah satu pemain paling tenang saat menguasai bola di Liga Premier, namun pemain internasional Inggris itu benar-benar kehabisan kata-kata pekan ini setelah mengalami pertemuan tak terduga. Gelandang The Gunners itu terekam kamera berubah menjadi penggemar fanatik di tempat latihan klub saat legenda Romario muncul secara mendadak.

  Sebuah momen yang sungguh ajaib

    Dalam sebuah video yang dengan cepat menjadi viral di media sosial, reaksi Eze saat melihat sang juara Piala Dunia 1994 itu sungguh luar biasa. Mantan pemain Crystal Palace itu membungkuk dengan rendah hati, layaknya sedang berdoa, kepada legenda Brasil tersebut sebelum tersenyum lebar tak percaya saat berbincang sebentar dengan salah satu penyerang paling produktif dalam sejarah sepak bola. Interaksi tersebut mencuri hati para pendukung, sekaligus menunjukkan rasa hormat yang mendalam dari generasi modern terhadap para pionir era 'Joga Bonito'.

  Tonton klipnya

  Misi khusus Romario

    Legenda Brasil yang kini berusia 60 tahun dan menjabat sebagai Senator Senior Rio de Janeiro itu, bagaimanapun, tidak hanya berada di London Colney sekadar untuk menikmati suasana. Selama kunjungannya ke ibu kota, ia terlihat ikut serta dalam wawancara bersama penyerang The Gunners, Gabriel Jesus, yang saat ini sedang berupaya memulihkan kebugarannya sepenuhnya menjelang fase akhir musim. Kehadiran Romario memberikan dorongan yang signifikan bagi suasana di lapangan latihan saat skuad bersiap menghadapi tekanan dalam perebutan gelar. Khususnya bagi Jesus, menghabiskan waktu bersama sesama warga negara yang begitu berpengaruh dapat menjadi sumber motivasi untuk pertandingan-pertandingan yang tersisa.

    Mempersiapkan langkah terakhir

    Meskipun Arsenal saat ini memimpin klasemen Liga Premier dengan selisih tujuh poin, mereka sadar bahwa mereka tak boleh melakukan kesalahan yang bisa memberi peluang bagi Manchester City untuk mengejar. The Gunners bertekad meraih gelar liga pertama mereka dalam lebih dari dua dekade, dan akan menghadapi Everton pada Sabtu ini dengan tujuan memperlebar jarak sebelum City bertanding melawan West Ham.

