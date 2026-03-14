VIDEO: Eberechi Eze yang tampak gembira terlihat terpesona saat bintang Arsenal itu bertemu dengan legenda Brasil, Romario

Legenda Brasil yang kini berusia 60 tahun dan menjabat sebagai Senator Senior Rio de Janeiro itu, bagaimanapun, tidak hanya berada di London Colney sekadar untuk menikmati suasana. Selama kunjungannya ke ibu kota, ia terlihat ikut serta dalam wawancara bersama penyerang The Gunners, Gabriel Jesus, yang saat ini sedang berupaya memulihkan kebugarannya sepenuhnya menjelang fase akhir musim. Kehadiran Romario memberikan dorongan yang signifikan bagi suasana di lapangan latihan saat skuad bersiap menghadapi tekanan dalam perebutan gelar. Khususnya bagi Jesus, menghabiskan waktu bersama sesama warga negara yang begitu berpengaruh dapat menjadi sumber motivasi untuk pertandingan-pertandingan yang tersisa.