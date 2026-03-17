VIDEO: Eberechi Eze menampilkan keajaiban dengan tendangan spektakuler di Liga Champions yang membawa Arsenal unggul atas Bayer Leverkusen

Eze memilih momen yang tepat untuk mencetak gol pertamanya di Liga Champions, dengan tendangan yang membuat penonton di Emirates Stadium terpesona. Setelah 30 menit awal yang dominan namun The Gunners gagal memanfaatkan beberapa peluang emas, mantan pemain Crystal Palace itu mengambil inisiatif dengan penampilan teknis yang sempurna.

Gerakannya tampak sederhana namun dieksekusi dengan presisi yang mematikan. Leandro Trossard melepaskan umpan keras ke kaki Eze di posisi tengah, sekitar 20 yard dari gawang. Dengan satu sentuhan untuk mengatur posisi tubuhnya, sang playmaker melepaskan tendangan voli yang tak terbendung yang melesat melewati kiper Leverkusen, Janis Blaswich.