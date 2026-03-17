Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Eberechi Eze menampilkan keajaiban dengan tendangan spektakuler di Liga Champions yang membawa Arsenal unggul atas Bayer Leverkusen
Eze memeriahkan Emirates
Eze memilih momen yang tepat untuk mencetak gol pertamanya di Liga Champions, dengan tendangan yang membuat penonton di Emirates Stadium terpesona. Setelah 30 menit awal yang dominan namun The Gunners gagal memanfaatkan beberapa peluang emas, mantan pemain Crystal Palace itu mengambil inisiatif dengan penampilan teknis yang sempurna.
Gerakannya tampak sederhana namun dieksekusi dengan presisi yang mematikan. Leandro Trossard melepaskan umpan keras ke kaki Eze di posisi tengah, sekitar 20 yard dari gawang. Dengan satu sentuhan untuk mengatur posisi tubuhnya, sang playmaker melepaskan tendangan voli yang tak terbendung yang melesat melewati kiper Leverkusen, Janis Blaswich.
Tonton klipnya
The Gunners yang dominan menunjukkan kekuatannya
Tim asuhan Mikel Arteta tampil tanpa henti sejak peluit pembuka, menekan tim tamu asal Jerman dengan tekanan tinggi dan rotasi serangan yang dinamis. Meskipun skor pada babak pertama hanya 1-0, statistik menunjukkan keunggulan mutlak Arsenal. Tuan rumah melepaskan 12 tembakan di babak pertama saja, dengan pemain seperti Gabriel, Ben White, dan Trossard nyaris memperbesar keunggulan.
Arsenal berhasil memperlebar keunggulan mereka di babak kedua, tepatnya pada menit ke-63, ketika Declan Rice mencetak gol luar biasa lainnya. Gol tersebut menegaskan dominasi dan niat menyerang The Gunners yang terus berlanjut, membuat mereka menguasai pertandingan sepenuhnya.
- Getty Images Sport
Sporting CP menanti di babak perempat final
Dengan Arsenal memimpin 3-1 secara agregat saat jeda, tim yang lolos sudah ditentukan. Sporting CP memastikan tempat mereka di perempat final dengan cara yang dramatis pada awal malam ini. Tim asal Portugal itu berhasil melakukan comeback bersejarah, membalikkan ketertinggalan 3-0 pada leg pertama melawan Bodo/Glimt untuk menang 5-3 secara agregat setelah perpanjangan waktu.
Bagi Arsenal, fokus tetap pada menyelesaikan tugas melawan tim Bundesliga tersebut.
Iklan