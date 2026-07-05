VIDEO: Drum, terompet, dan kembang api! Begini cara para pendukung Meksiko berusaha mengganggu tidur Harry Kane, Declan Rice, dan skuad Inggris menjelang laga babak 16 besar Piala Dunia

Saat berbicara sebelum pertandingan, Tuchel mengakui bahwa baik dirinya maupun para pemainnya sudah merasakan dampak ketinggian di Mexico City, bahkan sebelum para pendukung berkumpul di luar hotel.

"Kami merasakannya [ketinggian], meski kami tidak berlatih," kata Tuchel kepada para wartawan. "Saya merasakan sedikit sakit kepala di kamar hotel sepanjang hari dan tidak bisa tidur nyenyak seperti hari-hari sebelumnya, tapi itu bukan sesuatu yang tidak bisa diatasi atau tidak bisa kita adaptasi.

"Saya rasa para pemain merasakannya pada menit-menit awal sesi latihan, dan semakin lama latihan berlangsung, mereka semakin bisa mengatasinya. Begitulah adanya. Kami tidak bisa beradaptasi secara fisik, itu mustahil. Tapi kami datang sehari lebih awal setidaknya untuk merasakannya, agar besok tidak semuanya menjadi pengalaman pertama."

Tuchel menambahkan: "Bukan kebetulan bahwa Meksiko biasanya memulai pertandingan kandang mereka dengan sangat kuat, sangat menyerang, dan sangat agresif, karena saya rasa 15-20 menit pertama mungkin akan menjadi yang tersulit bagi kami. Begitu kami melewati itu—dan kami sudah sedikit merasakannya hari ini—saya rasa kami berada dalam posisi yang baik."