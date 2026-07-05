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VIDEO: Drum, terompet, dan kembang api! Begini cara para pendukung Meksiko berusaha mengganggu tidur Harry Kane, Declan Rice, dan skuad Inggris menjelang laga babak 16 besar Piala Dunia
Para pendukung Meksiko membuat Inggris tak bisa tidur nyenyak
Persiapan Inggris menjelang laga babak 16 besar Piala Dunia melawan Meksiko terganggu setelah para pendukung lokal berkumpul di luar hotel tim pada dini hari Minggu. Para pendukung menggunakan genderang, terompet, dan kembang api, yang tampaknya bertujuan untuk membuat para pemain tetap terjaga menjelang pertandingan sistem gugur tersebut. Gangguan ini terjadi saat Inggris sedang beradaptasi dengan tuntutan bermain di Mexico City, di mana ketinggian tempat tersebut menghadirkan tantangan fisik tambahan bagi tim asuhan Tuchel.
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- Getty Images Sport
Tuchel membahas masalah ketinggian dan gangguan dari luar
Saat berbicara sebelum pertandingan, Tuchel mengakui bahwa baik dirinya maupun para pemainnya sudah merasakan dampak ketinggian di Mexico City, bahkan sebelum para pendukung berkumpul di luar hotel.
"Kami merasakannya [ketinggian], meski kami tidak berlatih," kata Tuchel kepada para wartawan. "Saya merasakan sedikit sakit kepala di kamar hotel sepanjang hari dan tidak bisa tidur nyenyak seperti hari-hari sebelumnya, tapi itu bukan sesuatu yang tidak bisa diatasi atau tidak bisa kita adaptasi.
"Saya rasa para pemain merasakannya pada menit-menit awal sesi latihan, dan semakin lama latihan berlangsung, mereka semakin bisa mengatasinya. Begitulah adanya. Kami tidak bisa beradaptasi secara fisik, itu mustahil. Tapi kami datang sehari lebih awal setidaknya untuk merasakannya, agar besok tidak semuanya menjadi pengalaman pertama."
Tuchel menambahkan: "Bukan kebetulan bahwa Meksiko biasanya memulai pertandingan kandang mereka dengan sangat kuat, sangat menyerang, dan sangat agresif, karena saya rasa 15-20 menit pertama mungkin akan menjadi yang tersulit bagi kami. Begitu kami melewati itu—dan kami sudah sedikit merasakannya hari ini—saya rasa kami berada dalam posisi yang baik."
- Getty Images
Uji coba yang menentukan menanti Inggris
Inggris melaju ke babak 16 besar setelah menang 2-1 atas Republik Demokratik Kongo, namun kini harus menghadapi tim Meksiko yang belum pernah kebobolan di turnamen ini. Dengan ketinggian lapangan dan suasana yang tidak menguntungkan bagi skuad Three Lions, mereka tampaknya akan menghadapi perjuangan berat untuk melaju ke perempat final.
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