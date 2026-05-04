Szoboszlai bereaksi dengan penuh tantangan terhadap para pendukung United setelah kekalahan Liverpool 3-2 di Old Trafford, dengan membuat gerakan yang menyinggung saat para pemain berjalan menuju terowongan setelah pertandingan usai. Gelandang asal Hungaria itu disambut dengan cemoohan keras dari penonton tuan rumah, namun ia memilih untuk merespons dengan menyoroti lencana juara Premier League berwarna emas di lengan bajunya. Liverpool sempat bangkit dari ketertinggalan dua gol sebelum akhirnya menelan kekecewaan di menit-menit akhir akibat gol penentu kemenangan Kobbie Mainoo. Momen yang melibatkan Szoboszlai dengan cepat menjadi salah satu adegan yang paling banyak dibicarakan setelah peluit akhir dibunyikan.
VIDEO: Dominik Szoboszlai membalas ejekan suporter Man Utd dengan gestur kasar setelah kekalahan Liverpool di Old Trafford
Reaksi Szoboszlai setelah kekalahan di Old Trafford
Kebangkitan Liverpool gagal terwujud meski Szoboszlai tampil gemilang
Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis dan berbalik-balik beberapa kali sebelum Setan Merah berhasil mengantongi tiga poin. Gol dari Matheus Cunha dan Benjamin Sesko membuat tuan rumah menguasai permainan sejak awal. Liverpool merespons dengan kuat setelah jeda. Szoboszlai memperkecil ketertinggalan sebelum Cody Gakpo menyamakan kedudukan, mengakhiri perlawanan impresif dari tim asuhan Slot. Namun, Mainoo mencetak gol pada menit ke-77 untuk memastikan kemenangan bagi United. Hasil ini tidak hanya memastikan keunggulan moral, tetapi juga memastikan kelolosan mereka ke Liga Champions musim depan dengan tiga pertandingan tersisa.
Lima besar tetap menjadi fokus utama bagi Liverpool
Liverpool kini harus segera bangkit kembali sambil terus berjuang untuk mengamankan tiket ke Liga Champions. Meskipun menelan kekalahan, nasib mereka masih sangat bergantung pada diri mereka sendiri dengan tiga pertandingan tersisa. The Reds kini mengoleksi 58 poin dari 35 pertandingan, sama dengan Aston Villa yang berada di peringkat kelima. Mereka selanjutnya akan menghadapi laga sulit melawan Chelsea, sebelum bertanding melawan Aston Villa dan Brentford untuk menutup musim ini.