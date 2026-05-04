Goal.com
Live
Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Dominik Szoboszlai membalas ejekan suporter Man Utd dengan gestur kasar setelah kekalahan Liverpool di Old Trafford

D. Szoboszlai
Liverpool
Manchester United
Manchester United vs Liverpool
Premier League

Dominik Szoboszlai memberikan respons tajam kepada para pendukung Manchester United setelah kekalahan dramatis Liverpool 3-2 di Old Trafford. Gelandang tersebut menyoroti lambang juara Liga Premier yang terpasang di lengan bajunya saat ia meninggalkan lapangan di tengah cemoohan dari tribun Stretford End.

  • Reaksi Szoboszlai setelah kekalahan di Old Trafford

    Szoboszlai bereaksi dengan penuh tantangan terhadap para pendukung United setelah kekalahan Liverpool 3-2 di Old Trafford, dengan membuat gerakan yang menyinggung saat para pemain berjalan menuju terowongan setelah pertandingan usai. Gelandang asal Hungaria itu disambut dengan cemoohan keras dari penonton tuan rumah, namun ia memilih untuk merespons dengan menyoroti lencana juara Premier League berwarna emas di lengan bajunya. Liverpool sempat bangkit dari ketertinggalan dua gol sebelum akhirnya menelan kekecewaan di menit-menit akhir akibat gol penentu kemenangan Kobbie Mainoo. Momen yang melibatkan Szoboszlai dengan cepat menjadi salah satu adegan yang paling banyak dibicarakan setelah peluit akhir dibunyikan.

    • Iklan

  • Tonton klipnya



  • Kebangkitan Liverpool gagal terwujud meski Szoboszlai tampil gemilang

    Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis dan berbalik-balik beberapa kali sebelum Setan Merah berhasil mengantongi tiga poin. Gol dari Matheus Cunha dan Benjamin Sesko membuat tuan rumah menguasai permainan sejak awal. Liverpool merespons dengan kuat setelah jeda. Szoboszlai memperkecil ketertinggalan sebelum Cody Gakpo menyamakan kedudukan, mengakhiri perlawanan impresif dari tim asuhan Slot. Namun, Mainoo mencetak gol pada menit ke-77 untuk memastikan kemenangan bagi United. Hasil ini tidak hanya memastikan keunggulan moral, tetapi juga memastikan kelolosan mereka ke Liga Champions musim depan dengan tiga pertandingan tersisa.

  • Szoboszlai DominikGetty Images

    Lima besar tetap menjadi fokus utama bagi Liverpool

    Liverpool kini harus segera bangkit kembali sambil terus berjuang untuk mengamankan tiket ke Liga Champions. Meskipun menelan kekalahan, nasib mereka masih sangat bergantung pada diri mereka sendiri dengan tiga pertandingan tersisa. The Reds kini mengoleksi 58 poin dari 35 pertandingan, sama dengan Aston Villa yang berada di peringkat kelima. Mereka selanjutnya akan menghadapi laga sulit melawan Chelsea, sebelum bertanding melawan Aston Villa dan Brentford untuk menutup musim ini.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Manchester United crest
Manchester United
MUN