VIDEO: Dominik Szoboszlai membalas ejekan suporter Man Utd dengan gestur kasar setelah kekalahan Liverpool di Old Trafford

Szoboszlai bereaksi dengan penuh tantangan terhadap para pendukung United setelah kekalahan Liverpool 3-2 di Old Trafford, dengan membuat gerakan yang menyinggung saat para pemain berjalan menuju terowongan setelah pertandingan usai. Gelandang asal Hungaria itu disambut dengan cemoohan keras dari penonton tuan rumah, namun ia memilih untuk merespons dengan menyoroti lencana juara Premier League berwarna emas di lengan bajunya. Liverpool sempat bangkit dari ketertinggalan dua gol sebelum akhirnya menelan kekecewaan di menit-menit akhir akibat gol penentu kemenangan Kobbie Mainoo. Momen yang melibatkan Szoboszlai dengan cepat menjadi salah satu adegan yang paling banyak dibicarakan setelah peluit akhir dibunyikan.