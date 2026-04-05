Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Dominik Szoboszlai digiring menjauh dari para pendukung Liverpool yang kecewa oleh Federico Chiesa setelah ia mengangkat bahu dan meminta dukungan pasca penampilan buruk di Piala FA saat bertandang ke Man City
Kekecewaan meluap
Setelah kekalahan telak 4-0 dari Manchester City di perempat final Piala FA pada 4 April, beredar video di media sosial yang memperlihatkan Szoboszlai berselisih dengan para pendukung tim tamu. Gelandang asal Hongaria itu terekam kamera sedang mendekati tribun penonton tim tamu, sambil mengangkat tangannya sebagai tanda kekecewaan atas reaksi negatif dari penonton. Saat ketegangan tampak akan semakin memuncak, Chiesa turun tangan untuk meredakan situasi, dengan lembut mengarahkan rekan setimnya menjauh dari tribun penonton.
- Getty Images
Bintang unggulan itu mengeluarkan peringatan bahwa musim ini akan menjadi 'bencana'
Konfrontasi di lapangan mencerminkan rasa frustrasi internal yang semakin memuncak di dalam skuad, terutama bagi pemain andalan mereka. Szoboszlai bisa dibilang menjadi bintang utama Liverpool musim ini, dengan mencetak 12 gol dan delapan assist dalam 44 penampilan di semua kompetisi, serta mencatatkan 3.938 menit bermain. Berbicara setelah kekalahan telak tersebut, ia tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya. "Kami menjalani musim yang bencana. Jika kami tidak segera sadar, kami juga akan tersingkir dari Liga Champions. Kami harus bercermin dan bertanya pada diri sendiri apakah kami telah memberikan segalanya untuk seragam ini. Apa yang kami tunjukkan hari ini tidak dapat diterima bagi klub seperti Liverpool," katanya dengan tegas.
Musim yang berada di ambang kehancuran
Liverpool telah menjalani musim yang sangat tidak konsisten, dan kegagalan terbaru di Etihad ini semakin memperkuat sorotan yang mereka terima. Klub ini kesulitan mempertahankan standar tinggi yang telah ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya, dan kesabaran para pendukung jelas mulai menipis. Reaksi Szoboszlai terhadap para penggemar menyoroti tekanan besar yang dihadapi para pemain, bahkan bagi seseorang yang telah menjadi motor kreativitas tim. Dengan harapan di ajang piala domestik yang pupus dan posisi mereka di Liga Premier yang genting, seluruh skuad kini harus menemukan cara untuk bangkit. Kegagalan mengamankan poin-poin penting dalam beberapa pekan ke depan dapat membuat performa domestik yang sudah buruk ini semakin tak terkendali.
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya bagi Liverpool?
The Reds tak punya banyak waktu untuk meratapi kegagalan mereka di Piala FA, karena jadwal padat menanti. Mereka akan menghadapi laga leg pertama perempat final Liga Champions UEFA yang krusial di kandang Paris Saint-Germain pada 8 April, sebelum menjamu Fulham di Liga Premier pada 11 April. Laga leg kedua melawan PSG akan digelar pada 14 April di Anfield. Jadwal sisa di kompetisi domestik mereka berlanjut dengan derby Merseyside yang krusial di kandang Everton pada 19 April, dilanjutkan dengan laga melawan Crystal Palace, Manchester United, Chelsea, Aston Villa, dan menutup musim di kandang melawan Brentford pada 24 Mei.