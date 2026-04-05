Konfrontasi di lapangan mencerminkan rasa frustrasi internal yang semakin memuncak di dalam skuad, terutama bagi pemain andalan mereka. Szoboszlai bisa dibilang menjadi bintang utama Liverpool musim ini, dengan mencetak 12 gol dan delapan assist dalam 44 penampilan di semua kompetisi, serta mencatatkan 3.938 menit bermain. Berbicara setelah kekalahan telak tersebut, ia tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya. "Kami menjalani musim yang bencana. Jika kami tidak segera sadar, kami juga akan tersingkir dari Liga Champions. Kami harus bercermin dan bertanya pada diri sendiri apakah kami telah memberikan segalanya untuk seragam ini. Apa yang kami tunjukkan hari ini tidak dapat diterima bagi klub seperti Liverpool," katanya dengan tegas.