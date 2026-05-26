VIDEO: Ditutup dengan ciuman! Alisha Lehmann ikut merayakan kemenangan pacarnya, Montel McKenzie, dalam kejuaraan Baller League UK
Malam yang penuh kemenangan, dihiasi dengan nuansa romantis
Perayaan berlangsung meriah saat McKenzie mengangkat trofi Baller League UK yang sangat didambakan. Setelah final yang mendebarkan di The O2 Arena yang berakhir dengan kemenangan telak 5-2 bagi Prime FC atas NDL FC, momen-momen penuh kegembiraan itu diabadikan oleh akun Instagram resmi Baller League UK.
McKenzie, yang menjadi kapten tim yang dipimpin oleh sensasi YouTube KSI, segera mencari Lehmann di tengah kerumunan yang bersuka cita. Pasangan ini berbagi ciuman mesra di lapangan, mengukir malam yang tak terlupakan. Hubungan mereka berkembang seiring waktu, berubah dari sekadar rekan kerja selama musim-musim awal turnamen menjadi pasangan romantis, yang menambahkan sentuhan pribadi yang indah pada final yang penuh tekanan ini.
Mengatasi rintangan di dalam dan di luar lapangan
Meniti karier di dunia sepak bola menghadirkan berbagai tantangan bagi sang juara, di mana klub-klub tradisional khawatir para bintang reality show kurang memiliki komitmen yang tulus. Bek Folkestone Invicta ini menjelaskan bagaimana popularitasnya di mata publik justru menghambat harapannya untuk naik ke divisi yang lebih tinggi dalam piramida sepak bola Inggris. Namun, keberhasilannya meraih gelar yang mengesankan ini membuktikan dedikasinya yang tak tergoyahkan. Saat merefleksikan hubungan mereka, McKenzie sebelumnya mengatakan kepada Daily Mail bahwa hubungan asmara mereka membutuhkan waktu. Ia mencatat: "Sepanjang sebagian besar musim, kami tidak saling berbicara. Bukan berarti sepanjang musim dia adalah pacarku. Lebih tepatnya sekitar pertengahan hingga akhir musim. Tapi begitu kami mulai berbicara, itu membuatku bermain jauh lebih baik. Mengetahui dia ada di pinggir lapangan, jika aku melakukan umpan buruk, aku harus segera kembali dan mencetak gol. Tentu saja, hal itu memberimu dorongan seperti saat ada anggota keluarga atau teman yang menonton."
Kekecewaan akibat degradasi dan penghargaan yang kontroversial
Sementara McKenzie merayakan kemenangan, pasangannya harus menghadapi masa-masa sulit pasca akhir pekan yang memilukan. Leicester City WFC terdegradasi dari Women's Super League setelah menderita kekalahan menyakitkan 2-1 melalui adu penalti melawan Charlton Athletic dalam laga play-off yang menentukan. The Foxes gagal mencetak empat dari lima tendangan penalti mereka selama kekalahan yang menghancurkan itu. Hasil yang memilukan ini diperparah dengan absennya penyerang bintang Lehmann, yang tidak masuk dalam skuad pertandingan karena cedera. Meskipun hanya mencatatkan 502 menit bermain dan menyaksikan klubnya kalah di setiap pertandingan yang ia ikuti sejak kedatangannya pada Januari, ia secara mengejutkan meraih penghargaan Pemain Terbaik Pilihan Penggemar dan Gol Terbaik Musim Ini, yang sangat dipengaruhi oleh jumlah pengikutnya yang sangat besar, yaitu lebih dari 15 juta penggemar di Instagram.
Apa yang akan terjadi di masa depan?
Setelah kemenangan bersejarah di London ini, McKenzie pasti akan berusaha memanfaatkan momentumnya saat ini untuk mendapatkan kontrak permanen di level yang lebih tinggi dalam piramida sepak bola. Sementara itu, Lehmann dihadapkan pada proyek rekonstruksi besar-besaran dan dilema yang berat. Ikon dunia ini kini harus memutuskan apakah akan tetap bersama Leicester dan berjuang untuk promosi dari divisi kedua atau mencari transfer ke klub lain.