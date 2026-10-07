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Video: Ditujukan untuk sang istri demi "melindungi raja", Benin menghormati Messi dengan hadiah khusus Afrika

Argentina vs Benin
Argentina
Benin
Friendlies
L. Messi
S. D'Almeida
S. Mounie
Argentina
Benin

Perpisahan Bersejarah di Monumental

Lionel Messi, kapten timnas Argentina, menerima hadiah-hadiah istimewa dari delegasi Benin sebelum laga persahabatan kedua tim, yang digelar dalam rangka perpisahan sang legenda Albiceleste.

Argentina menang dengan skor tiga gol tanpa balas, di mana Messi mencetak gol ketiga melalui tendangan penalti, pada laga perpisahannya bersama timnas, Rabu pagi ini.

Kapten kedua timnas Benin, Cece Dalmeida, berusaha keras berbicara dalam bahasa Spanyol untuk menyerahkan sejumlah hadiah tak terduga kepada bintang Argentina itu, yang meliputi sebuah surat yang ditandatangani oleh seluruh pemain Benin, setangkai bunga mawar, dan sebuah patung kecil, menurut surat kabar Clarin Argentina.



  • Makna emosional yang istimewa: patung bersejarah

    Patung yang disebut sebagian media Argentina sebagai "aneh" itu bukan sekadar hadiah protokoler, melainkan membawa makna emosional yang khusus; sebab ia merupakan replika mini yang identik dengan "Monumen Amazon" yang terkenal di Cotonou, ibu kota ekonomi dan kota terbesar Benin.



    Monumen itu mengabadikan kenangan akan "Amazon Dahomey", yang dikenal dalam bahasa lokal mereka dengan nama "Agojie", yakni satu-satunya pasukan militer wanita yang terdokumentasi di dunia yang membela kerajaan Afrika kuno tersebut sepanjang abad kesembilan belas, dan menjadi simbol global kekuatan, keberanian, serta perlawanan kaum wanita.

    Namun, detail yang paling menyentuh adalah tujuan sebenarnya dari hadiah tersebut; sebab patung itu tidak diberikan langsung kepada Messi, melainkan kepada istrinya, Antonela Roccuzzo, yang hadir di tribun bersama anggota keluarga. Mereka menyerahkan patung pelindung bersejarah ini agar ia menjadi prajurit yang bertanggung jawab atas "perlindungan sang raja" sesuai budaya negara Afrika itu.

    Patung asli Monumen Amazon merupakan karya seni paling terkenal di Benin. Ia diresmikan pada tahun 2022, memiliki tinggi 30 meter, berbobot 150 ton, dan dilapisi perunggu. Patung ini dirancang oleh pematung China Li Xiang-Qun, berdiri di depan Istana Kepresidenan Benin, dan merupakan patung tertinggi kedua di Afrika.

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  • Kehadiran istimewa dari kapten Benin

    Yang menyerahkan jaket timnas Benin kepada Messi adalah pemain Augsburg asal Jerman, Steve Mounie, yang merupakan kapten utama timnas Benin, namun ia absen dari pertandingan karena cedera, dan hanya tiba di Argentina untuk mendampingi delegasi negaranya dalam ajang global ini.

    Mounie bukanlah sosok asing bagi Messi; keduanya pernah bertemu selama periode bintang Argentina itu bersama Paris Saint-Germain, saat penyerang Benin tersebut membela warna Brest.

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