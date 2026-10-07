Patung yang disebut sebagian media Argentina sebagai "aneh" itu bukan sekadar hadiah protokoler, melainkan membawa makna emosional yang khusus; sebab ia merupakan replika mini yang identik dengan "Monumen Amazon" yang terkenal di Cotonou, ibu kota ekonomi dan kota terbesar Benin.









Monumen itu mengabadikan kenangan akan "Amazon Dahomey", yang dikenal dalam bahasa lokal mereka dengan nama "Agojie", yakni satu-satunya pasukan militer wanita yang terdokumentasi di dunia yang membela kerajaan Afrika kuno tersebut sepanjang abad kesembilan belas, dan menjadi simbol global kekuatan, keberanian, serta perlawanan kaum wanita.

Namun, detail yang paling menyentuh adalah tujuan sebenarnya dari hadiah tersebut; sebab patung itu tidak diberikan langsung kepada Messi, melainkan kepada istrinya, Antonela Roccuzzo, yang hadir di tribun bersama anggota keluarga. Mereka menyerahkan patung pelindung bersejarah ini agar ia menjadi prajurit yang bertanggung jawab atas "perlindungan sang raja" sesuai budaya negara Afrika itu.

Patung asli Monumen Amazon merupakan karya seni paling terkenal di Benin. Ia diresmikan pada tahun 2022, memiliki tinggi 30 meter, berbobot 150 ton, dan dilapisi perunggu. Patung ini dirancang oleh pematung China Li Xiang-Qun, berdiri di depan Istana Kepresidenan Benin, dan merupakan patung tertinggi kedua di Afrika.

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