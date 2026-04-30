VIDEO: Diego Simeone mengejar Ben White dari Arsenal dan menepuk punggungnya beberapa kali saat teori aneh tentang 'melangkahi lambang klub' muncul

Ketegangan memuncak di terowongan setelah pertandingan leg pertama semifinal. Pertikaian sengit antara Simeone dan White dipicu oleh persepsi kurangnya rasa hormat terhadap tradisi Atlético. Saat para pemain meninggalkan lapangan di Metropolitano, White tampak berjalan tepat melintasi lambang klub besar yang tertanam di rumput di depan terowongan, sebuah tindakan yang sering dianggap sebagai penghinaan besar dalam budaya sepak bola Spanyol.

Meskipun seorang pemain Atletico awalnya menghadapi bek kanan Arsenal tersebut, Simeone-lah yang mengambil tindakan sendiri. Pelatih asal Argentina itu mengikuti White ke area terowongan dan terekam kamera sedang menepuk punggung sang bek beberapa kali. White, yang jelas tidak senang dengan kontak fisik tersebut, berbalik untuk terlibat dalam pertukaran kata-kata yang memanas sebelum didorong dua kali oleh manajer Atleti.