Ben White Diego Simeone Arsenal Atletico Madrid 2025-26
VIDEO: Diego Simeone mengejar Ben White dari Arsenal dan menepuk punggungnya beberapa kali saat teori aneh tentang 'melangkahi lambang klub' muncul

Pertandingan antara Atlético Madrid dan Arsenal berlangsung cukup ketat di lapangan, namun keributan sesungguhnya justru terjadi setelah pertandingan usai. Diego Simeone terlibat dalam insiden yang cukup heboh dengan bek Arsenal, Ben White, usai pertandingan yang berakhir imbang 1-1 dalam laga Liga Champions. Pelatih Rojiblancos itu tampak mengejar pemain internasional Inggris tersebut karena tidak terima dengan perilakunya saat meninggalkan lapangan Metropolitano.

  • Simeone marah besar karena lambang klub tidak dihormati

    Ketegangan memuncak di terowongan setelah pertandingan leg pertama semifinal. Pertikaian sengit antara Simeone dan White dipicu oleh persepsi kurangnya rasa hormat terhadap tradisi Atlético. Saat para pemain meninggalkan lapangan di Metropolitano, White tampak berjalan tepat melintasi lambang klub besar yang tertanam di rumput di depan terowongan, sebuah tindakan yang sering dianggap sebagai penghinaan besar dalam budaya sepak bola Spanyol.

    Meskipun seorang pemain Atletico awalnya menghadapi bek kanan Arsenal tersebut, Simeone-lah yang mengambil tindakan sendiri. Pelatih asal Argentina itu mengikuti White ke area terowongan dan terekam kamera sedang menepuk punggung sang bek beberapa kali. White, yang jelas tidak senang dengan kontak fisik tersebut, berbalik untuk terlibat dalam pertukaran kata-kata yang memanas sebelum didorong dua kali oleh manajer Atleti.

  • Ilmu hitam di bawah mikroskop

    Tingkah laku Simeone dan staf kepelatihannya menuai kritik tajam dari para pengamat, dengan mantan bintang Real Madrid Steve McManaman menyoroti suasana yang tidak bersahabat yang diciptakan oleh tim tuan rumah. "Taktik kotor" yang telah lama dikaitkan dengan Atletico terlihat jelas sepanjang malam itu, baik di pinggir lapangan maupun di terowongan pemain.

    McManaman berkomentar dalam siaran TNT Sports, seperti dikutip Mirror: "Kami bisa melihatnya, terkadang kamera tidak menampilkannya karena sutradara Spanyol, tapi kami bisa melihat apa yang terjadi. Perilakunya, serta asisten pertama dan keduanya terhadap wasit sangat buruk. Benar-benar mengerikan. Dia sering berubah pikiran, penampilannya sangat buruk, itulah mengapa orang-orang tidak menyukai 'seni gelap' Atletico Madrid."

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Perbedaan cara menyapa Heinze

    Menariknya, sikap agresif Simeone terhadap White sangat kontras dengan cara dia memperlakukan anggota staf Arsenal lainnya. Pelatih Atletico itu terlihat saling berpelukan hangat dengan sesama warga negaranya sekaligus pelatih Arsenal, Gabriel Heinze, sebelum pertandingan, yang memperlihatkan sisi berbeda dari kepribadiannya yang biasanya penuh semangat juang. Terlepas dari itu, leg kedua di London diprediksi akan menjadi laga yang tak kalah memanas, mengingat Arsenal berupaya mengatasi taktik psikologis yang diterapkan oleh raksasa Spanyol tersebut.

