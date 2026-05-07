VIDEO: Diego Sime logo Arsenal hanya beberapa hari setelah manajer Atletico Madrid itu berselisih dengan Ben White karena melakukan hal yang persis sama

Manajer Atletico Madrid yang temperamental itu kini menjadi sorotan di media sosial setelah timnya tersingkir dari semifinal Liga Champions oleh Arsenal. Setelah gol Bukayo Saka memastikan kemenangan 1-0 pada malam itu, dan kemenangan agregat 2-1 bagi The Gunners, Simeone yang tampak kecewa terekam kamera sedang menuju terowongan di Stadion Emirates. Namun, alih-alih menghindari lambang besar Arsenal yang terletak di antara lapangan dan ruang ganti, pria berusia 56 tahun itu terlihat menunduk dan berjalan tepat di atasnya.
Rekaman tersebut telah memicu kemarahan di kalangan pendukung setia Arsenal, terutama mengingat kejadian pada leg pertama di Metropolitano. Sementara sebagian besar pemainnya secara sadar berusaha untuk berjalan mengelilingi lambang tersebut, Simeone dan bek Jose María Gimenez memilih untuk melangkah melewatinya, yang menyebabkan hujan kritik dari para pendukung tuan rumah yang menonton dari tribun di atas area terowongan.