VIDEO: Diego Sime logo Arsenal hanya beberapa hari setelah manajer Atletico Madrid itu berselisih dengan Ben White karena melakukan hal yang persis sama

Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Diego Simeone logo Arsenal hanya beberapa hari setelah manajer Atletico Madrid itu berselisih dengan Ben White karena melakukan hal yang persis sama

Diego Simeone tertangkap basah melakukan tindakan yang sangat munafik setelah beredar rekaman video yang memperlihatkan pelatih Atletico Madrid itu menginjak lambang klub Arsenal. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah pelatih asal Argentina itu melontarkan kecaman keras terhadap Ben White atas tindakan serupa yang dianggap tidak sopan selama leg pertama di Spanyol.

  Simeone terseret dalam kontroversi lambang

    Manajer Atletico Madrid yang temperamental itu kini menjadi sorotan di media sosial setelah timnya tersingkir dari semifinal Liga Champions oleh Arsenal. Setelah gol Bukayo Saka memastikan kemenangan 1-0 pada malam itu, dan kemenangan agregat 2-1 bagi The Gunners, Simeone yang tampak kecewa terekam kamera sedang menuju terowongan di Stadion Emirates. Namun, alih-alih menghindari lambang besar Arsenal yang terletak di antara lapangan dan ruang ganti, pria berusia 56 tahun itu terlihat menunduk dan berjalan tepat di atasnya.

    Rekaman tersebut telah memicu kemarahan di kalangan pendukung setia Arsenal, terutama mengingat kejadian pada leg pertama di Metropolitano. Sementara sebagian besar pemainnya secara sadar berusaha untuk berjalan mengelilingi lambang tersebut, Simeone dan bek Jose María Gimenez memilih untuk melangkah melewatinya, yang menyebabkan hujan kritik dari para pendukung tuan rumah yang menonton dari tribun di atas area terowongan.

  Perselisihan dengan Ben White

    Yang membuat tindakan Simeone tampak sangat mencolok adalah konfrontasi sengit yang ia picu dengan White hanya seminggu yang lalu. Setelah hasil imbang 1-1 di Madrid, Simeone terekam kamera menepuk punggung sang bek beberapa kali di lorong setelah merasa tersinggung karena pemain internasional Inggris itu berjalan melintasi lambang Atletico. Saat itu, White terlihat tidak senang dengan kontak fisik tersebut dan terlibat dalam pertengkaran sengit sebelum akhirnya didorong menjauh oleh manajer Atleti. Melihat Simeone kini melakukan tindakan yang sama dengan yang sebelumnya ia kecam telah memicu tuduhan kemunafikan dari para penggemar di media sosial, yang membayangi perilakunya pasca-pertandingan di London.

    Arteta memuji suasana di Emirates

    Sementara Simeone tengah menghadapi drama di terowongan, Mikel Arteta sibuk merayakan malam bersejarah bagi klub asal London Utara itu. Pelatih asal Spanyol itu dengan cepat memberikan pujian kepada para pendukung tuan rumah yang telah mendorong timnya melaju ke final di Budapest. "Ini luar biasa, semua orang bisa merasakan perubahan energi, keyakinan, dan segalanya," kata Arteta. "Mari kita manfaatkan ini dengan benar, memahami selisih tipis dan kesulitan dari apa yang ingin kita raih. Ini sangat besar, tapi kita pasti punya kemampuan dan keyakinan untuk melakukannya."

    Arsenal kini menghadapi rangkaian pertandingan yang menentukan musim ini saat mereka mengejar gelar ganda Premier League dan Liga Champions yang luar biasa. The Gunners memiliki empat pertandingan tersisa untuk mengukir nama mereka dalam buku sejarah, dimulai dengan derby London yang krusial melawan West Ham pada hari Minggu. Mereka juga harus menghadapi pertandingan melawan Burnley dan Crystal Palace sebelum terbang ke Hongaria untuk pertandingan puncak Eropa melawan juara bertahan Paris Saint-Germain.

