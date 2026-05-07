VIDEO: Diego Sime logo Arsenal hanya beberapa hari setelah manajer Atletico Madrid itu berselisih dengan Ben White karena melakukan hal yang persis sama

Sementara Simeone tengah menghadapi drama di terowongan, Mikel Arteta sibuk merayakan malam bersejarah bagi klub asal London Utara itu. Pelatih asal Spanyol itu dengan cepat memberikan pujian kepada para pendukung tuan rumah yang telah mendorong timnya melaju ke final di Budapest. "Ini luar biasa, semua orang bisa merasakan perubahan energi, keyakinan, dan segalanya," kata Arteta. "Mari kita manfaatkan ini dengan benar, memahami selisih tipis dan kesulitan dari apa yang ingin kita raih. Ini sangat besar, tapi kita pasti punya kemampuan dan keyakinan untuk melakukannya."

Arsenal kini menghadapi rangkaian pertandingan yang menentukan musim ini saat mereka mengejar gelar ganda Premier League dan Liga Champions yang luar biasa. The Gunners memiliki empat pertandingan tersisa untuk mengukir nama mereka dalam buku sejarah, dimulai dengan derby London yang krusial melawan West Ham pada hari Minggu. Mereka juga harus menghadapi pertandingan melawan Burnley dan Crystal Palace sebelum terbang ke Hongaria untuk pertandingan puncak Eropa melawan juara bertahan Paris Saint-Germain.