Alonso berada di tengah-tengah sorotan karena alasan yang salah dalam laga pramusim terbaru Chelsea, saat ia terpaksa menahan secara fisik staf pelatihnya sendiri. Insiden itu dipicu sesaat setelah laga melewati satu jam ketika bek Johor Darul Ta'zim Antonio Glauder melancarkan tekel berbahaya dari belakang terhadap penyerang Chelsea Liam Delap, yang sebelumnya sudah mencetak dua gol penalti dalam pertandingan tersebut.

Pelatih bola mati baru, MacPhee, yang baru direkrut dari Aston Villa, menjadi sosok yang paling vokal dalam menunjukkan ketidaksetujuannya. Pelatih asal Skotlandia itu terlihat bergegas menuju bangku cadangan lawan untuk menghadapi staf JDT. Menurut rekaman video insiden tersebut, pelatih baru Chelsea itu diduga tertangkap meneriakkan "diam saja, brengsek" kepada rekan sejawatnya.



