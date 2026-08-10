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Chelsea FC v AC Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

VIDEO: "Diam saja, sialan!" - Pelatih baru Chelsea terlibat perkelahian PANAS saat Xabi Alonso terpaksa turun tangan

Chelsea
X. Alonso
Johor Darul Ta'zim
Johor Darul Ta'zim vs Chelsea
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Premier League

Tur pramusim Chelsea di Asia memanas setelah pelatih bola mati baru Austin MacPhee terlibat adu mulut sengit di tepi lapangan. Mantan sosok Aston Villa itu harus ditahan secara fisik oleh manajer Xabi Alonso setelah emosi memuncak dalam hasil imbang dramatis 3-3 melawan Johor Darul Ta'zim di Malaysia.

  • Ketegangan di pinggir lapangan meledak di Malaysia

    Alonso berada di tengah-tengah sorotan karena alasan yang salah dalam laga pramusim terbaru Chelsea, saat ia terpaksa menahan secara fisik staf pelatihnya sendiri. Insiden itu dipicu sesaat setelah laga melewati satu jam ketika bek Johor Darul Ta'zim Antonio Glauder melancarkan tekel berbahaya dari belakang terhadap penyerang Chelsea Liam Delap, yang sebelumnya sudah mencetak dua gol penalti dalam pertandingan tersebut.

    Pelatih bola mati baru, MacPhee, yang baru direkrut dari Aston Villa, menjadi sosok yang paling vokal dalam menunjukkan ketidaksetujuannya. Pelatih asal Skotlandia itu terlihat bergegas menuju bangku cadangan lawan untuk menghadapi staf JDT. Menurut rekaman video insiden tersebut, pelatih baru Chelsea itu diduga tertangkap meneriakkan "diam saja, brengsek" kepada rekan sejawatnya.


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  • Perselisihan kontrak mengakhiri pertandingan dalam kebingungan

    Drama tidak mereda saat peluit akhir berbunyi pada laga imbang 3-3, ketika kontroversi baru muncul terkait format pertandingan. Meski ada ekspektasi bahwa laga ini akan ditentukan lewat adu penalti, adu penalti wajib setelah pertandingan secara tak terduga dibatalkan oleh perangkat pertandingan dan panitia lokal.

    Kepala operasional tim utama Chelsea, Kevin Campello, sangat murka dengan keputusan yang membiarkan tim Malaysia meninggalkan lapangan tanpa adu penalti digelar. Campello terlihat terlibat dalam diskusi panas dengan tim ofisial pertandingan, dan pada satu momen berteriak: "Itu tertulis dalam kontrak!"


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  • Arsenal FC v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Alonso menyusun revolusi staf pendukungnya

    Kedatangan MacPhee merupakan bagian dari perombakan staf yang lebih luas di bawah Alonso, yang ingin menerapkan standar teliti yang sama seperti saat ia meraih kesuksesan bersejarah bersama Bayer Leverkusen. Pelatih yang dikenal dengan rambut pirang panjang khasnya itu merupakan figur kunci di bawah Unai Emery saat Villa naik ke posisi Liga Champions. Dengan mendatangkan spesialis seperti MacPhee, Alonso berupaya memperbaiki kekurangan taktis, terutama dalam situasi bola mati, yang mengganggu Chelsea dalam finis mereka di papan tengah baru-baru ini.

    Dengan tur Asia kini telah berakhir, Chelsea akan kembali ke Stamford Bridge untuk mematangkan rencana taktis mereka. Musim kompetitif secara resmi dimulai pada 24 Agustus, ketika Chelsea melakukan perjalanan singkat untuk menghadapi rival sesama London barat, Fulham. Setelah kelengahan defensif dan gejolak di pinggir lapangan yang terlihat di Malaysia, Alonso akan sangat berharap pada penampilan yang lebih disiplin di Craven Cottage.

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