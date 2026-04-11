Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA Sports
VIDEO: Dengarkan sorakan para suporter! Para penggemar Real Madrid meluapkan kemarahan mereka atas penampilan yang kurang memuaskan kali ini setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Girona

Real Madrid
Girona
LaLiga

Hanya beberapa hari setelah Vinicius Junior menjadi sasaran cemoohan suporter tuan rumah dalam laga melawan Bayern Munich, sorakan protes kembali menggema di Santiago Bernabeu dengan intensitas yang lebih tinggi. Kali ini, para penggemar Real Madrid dengan jelas menunjukkan ketidakpuasan mereka usai hasil imbang yang mengecewakan melawan Girona. Meskipun sempat memimpin, penampilan yang lesu membuat penonton tuan rumah melampiaskan kekecewaan mereka kepada para bintang tim melalui sorakan keras, yang menandakan krisis kepercayaan yang semakin dalam di ibu kota.

    Suasana mulai memanas jauh sebelum peluit akhir dibunyikan. Saat waktu pertandingan melewati menit ke-70, rasa frustrasi di tribun penonton terasa begitu nyata. Meskipun Fede Valverde sebelumnya berusaha membawa Los Blancos unggul, tim gagal memanfaatkan momentum tersebut, sehingga sorakan yang menuntut semangat dan gairah lebih besar bergema di seluruh stadion. Ketika Girona melewatkan peluang emas untuk unggul, kekecewaan para pendukung berubah dari nyanyian menjadi rentetan siulan tanpa henti yang ditujukan kepada para bintang mereka sendiri, dengan ekspresi frustrasi yang terus berlanjut bahkan setelah peluit akhir dibunyikan.

  • Tertinggal enam poin dari Barcelona

    Hasil imbang itu tak banyak berarti bagi Madrid, mengingat Barcelona unggul enam poin dan masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit, dan sebagai uji coba menjelang laga krusial Liga Champions di Munich, hal itu justru menimbulkan lebih banyak keraguan daripada harapan akan kebangkitan di kancah Eropa. Arbeloa mungkin bersikeras bahwa fokusnya sepenuhnya tertuju pada Girona, bukan Bayern, namun susunan pemainnya menceritakan kisah yang berbeda. Dengan Eder Militao sebagai satu-satunya bek yang kemungkinan akan menjadi starter di Jerman, serta trio gelandang Valverde, Jude Bellingham, dan Eduardo Camavinga yang tampak sangat mirip dengan skema Liga Champions, ini adalah uji coba yang sama sekali tidak berjalan lancar.

    Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Real Madrid?

    Hasil akhir melawan Girona menambah daftar hasil buruk Madrid setelah sebelumnya dikalahkan oleh Mallorca. Dengan sejumlah pertandingan krusial yang akan datang, kesenjangan antara performa tim dan ekspektasi para penggemar semakin menjadi sorotan utama. Mereka kemudian akan berusaha mempertahankan peluang mereka untuk tetap bertahan di Liga Champions dengan membalikkan skor 2-1 saat bertandang ke Munich pada pertengahan minggu depan.

