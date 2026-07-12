VIDEO: David Beckham menyanyikan ‘Wonderwall’ bersama kedua putranya, Romeo dan Cruz - namun mantan rekan satu grup Spice Girls, Victoria, memilih tidak ikut serta dalam perayaan bertema Oasis tersebut setelah kemenangan ‘istimewa’ timnas Inggris

Suasana di Miami memuncak saat Inggris memastikan kemenangan 2-1 atas Norwegia untuk melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Beckham, salah satu pemilik Inter Miami dan mantan ikon timnas Inggris, berada di tengah-tengah perayaan di tribun penonton, menikmati suasana karnaval yang telah mengiringi timnas Inggris di seluruh Amerika Serikat.

Sambil menyaksikan dari suite mewah di Hard Rock Stadium, pria berusia 51 tahun itu terlihat mengepalkan tangan ke udara dengan gembira saat peluit akhir dibunyikan. Pengeras suara stadion kemudian memutar lagu klasik Oasis berjudul 'Wonderwall'. Beckham, yang tak pernah segan menunjukkan rasa patriotismenya, terekam sedang bergandengan tangan dengan putranya, Romeo, saat keduanya menyanyikan lirik lagu tersebut dengan lantang. Sementara Beckham benar-benar larut dalam penghormatan musikal tersebut, istrinya, Victoria, tampak sedikit lebih tenang. Meskipun ia turut merasakan kegembiraan awal atas kemenangan tersebut bersama suaminya, mantan anggota Spice Girls ini tampaknya tidak ikut menyanyikan lagu Oasis dengan suara lantang, dan menyerahkan tugas bernyanyi kepada David serta anak-anaknya.