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VIDEO: David Beckham menyanyikan ‘Wonderwall’ bersama kedua putranya, Romeo dan Cruz - namun mantan rekan satu grup Spice Girls, Victoria, memilih tidak ikut serta dalam perayaan bertema Oasis tersebut setelah kemenangan ‘istimewa’ timnas Inggris
Legenda Three Lions menikmati pesta di Miami
Suasana di Miami memuncak saat Inggris memastikan kemenangan 2-1 atas Norwegia untuk melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Beckham, salah satu pemilik Inter Miami dan mantan ikon timnas Inggris, berada di tengah-tengah perayaan di tribun penonton, menikmati suasana karnaval yang telah mengiringi timnas Inggris di seluruh Amerika Serikat.
Sambil menyaksikan dari suite mewah di Hard Rock Stadium, pria berusia 51 tahun itu terlihat mengepalkan tangan ke udara dengan gembira saat peluit akhir dibunyikan. Pengeras suara stadion kemudian memutar lagu klasik Oasis berjudul 'Wonderwall'. Beckham, yang tak pernah segan menunjukkan rasa patriotismenya, terekam sedang bergandengan tangan dengan putranya, Romeo, saat keduanya menyanyikan lirik lagu tersebut dengan lantang. Sementara Beckham benar-benar larut dalam penghormatan musikal tersebut, istrinya, Victoria, tampak sedikit lebih tenang. Meskipun ia turut merasakan kegembiraan awal atas kemenangan tersebut bersama suaminya, mantan anggota Spice Girls ini tampaknya tidak ikut menyanyikan lagu Oasis dengan suara lantang, dan menyerahkan tugas bernyanyi kepada David serta anak-anaknya.
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Kehangatan keluarga di tribun penonton
Beckham didampingi oleh sejumlah besar anggota keluarganya dalam laga perempat final tersebut. Romeo dan Cruz terlihat mengenakan seragam Inggris saat mereka mendukung The Three Lions, sementara adik bungsu mereka, Harper yang berusia 15 tahun, juga hadir untuk menyaksikan kemenangan bersejarah itu secara langsung. Keluarga tersebut tampil rapi untuk acara tersebut, dengan David mengenakan setelan biru tua dan dasi senada, sementara Victoria memilih atasan berwarna emas serta kacamata hitam berukuran besar yang menjadi ciri khasnya.
"Momen yang luar biasa di Miami, saya sangat bangga pada tim malam ini yang berhasil mencapai semifinal Piala Dunia, dan merayakannya bersama keluarga saya sungguh istimewa... Terima kasih, Inggris, atas momen-momen ini bagi negara kita," tulis Beckham di akun Instagram-nya.
- Getty Images Sport
Pertandingan semifinal yang seru menanti
Semua sudah siap untuk pertunjukan spektakuler pada Rabu malam yang akan membuat kedua negara terhenti sejenak. Inggris sedang bersiap untuk laga semifinal bersejarah melawan Argentina asuhan Lionel Messi di Atlanta. Ini adalah pertandingan yang dinantikan oleh setiap penggemar, yang mempertemukan juara bertahan dengan tim Inggris yang sangat ingin membawa trofi sepak bola pulang ke tanah air. Beckham, yang terkenal pernah menghadapi Argentina pada tahun 1998 dan 2002, diperkirakan akan menyaksikan dengan saksama saat generasi penerus berusaha meniru kesuksesan tahun 1966.
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